Trump: Lengyelország számíthat az USA-ra – még több amerikai katonát küldene a NATO keleti végvárába

Donald Trump szerdai nyilatkozata szerint az Egyesült Államok készen áll arra, hogy bővítse a Lengyelországban állomásozó amerikai csapatok létszámát, ha Varsó ezt kéri. Az elnök a Fehér Házban tárgyalt Karol Nawrocki lengyel államfővel, akivel elsősorban biztonságpolitikai és energetikai kérdéseket vitattak meg.

Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban azt mondta, kész bővíteni az amerikai csapatok lengyelországi jelenlétét, miközben újabb pénzügyi büntetőintézkedések bevezetését fontolgatja Oroszországgal szemben / Fotó: AFP

Trump úgy fogalmazott:

Soha nem is gondoltunk arra, hogy Lengyelországból kivonjunk katonákat. Más országoknál igen, de itt soha. Lengyelország mellett állunk, segítünk megvédeni magukat.

A találkozóra érzékeny geopolitikai helyzetben került sor. Trump a napokban készül egyeztetni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel is. Ezeken a tárgyalásokon Ukrajna biztonsági garanciái lesznek napirenden, amelyek részletei a béketárgyalások alapját jelenthetik.

Trump közben arra is utalt, hogy hamarosan újabb gazdasági szankciók jöhetnek Moszkvával szemben, válaszul arra, hogy Vlagyimir Putyin nem tett lépéseket egy kétoldalú ukrán-orosz találkozó felé.

Az elnök újságírói kérdésre ingerülten reagált, amikor arról faggatták, miért nem vezetett be eddig újabb intézkedéseket Oroszországgal szemben.

Már emeltem vámokat Indiára az orosz olaj miatt. Azt mondják, ez semmi? Ez csak az első fázis volt. Jöhet a második, sőt a harmadik is

– mondta.

Ez volt a lengyel államfő első hivatalos külföldi útja hivatalba lépése óta. Nawrocki, aki keményen kritikus az Európai Unióval szemben, egyértelművé tette, hogy országa biztonságát kizárólag az amerikai katonai jelenlétben látja garantáltnak. „Amerikai katonák lengyel földön – ez szilárddá és biztonságossá tesz minket” – jelentette ki.

Lengyelország nem marad amerikai csapatok nélkül

Varsó és Washington szoros szövetségesi kapcsolatban áll az elmúlt évtizedben, különösen azután, hogy 2022-ben kirobbant az orosz-ukrán háború. Jelenleg mintegy tízezer amerikai katona állomásozik Lengyelországban, Nawrocki pedig igyekszik biztosítani, hogy ez a szám ne csökkenjen. A lengyel politikában ez komoly belső feszültséget kelt:

míg Nawrocki Trump támogatására épít;

addig a kormányfő, Donald Tusk inkább az európai szövetségi rendszert tartja irányadónak.

Trump mostani kijelentései azt jelzik, hogy a washingtoni politika a lengyel elnök oldalára billenhet a belpolitikai vitában, miközben Moszkva újabb nyomás alá kerülhet. A következő napok telefonbeszélgetései és egyeztetései döntőek lehetnek abban, milyen formát ölt majd az amerikai-európai biztonsági garancia Ukrajnának.