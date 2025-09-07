Deviza
Rengeteg pénzt keres egy karibi ország a mesterséges intelligencia révén

Anguilla jelentős bevételt, gazdasági löketet köszönhet a mesterséges intelligenciának, bár egy egészen sajátos módon. A karibi térségben található brit tengerentúli területnek számító Anguilla ugyanis a mesterséges intelligenciára utaló domain végződésének hasznosításával tesz szert egyre nagyobb bevételre.
VG
2025.09.07, 11:22
Frissítve: 2025.09.07, 11:32

Óriási összegeket fizettek az elmúlt hónapokban egy-egy jól csengő, ígéretes domainnévért dúsgazdag technológiai vállalkozók Anguilla szigetének. A kicsiny karib-tengeri, brit tengerentúli terület internetes országkódja ugyanis az .ai, ami a mesterséges intelligencia angol neve (artificial intelligence) kezdőbetűinek összevonása.

Anguilla szigete rengeteg bevételre tesz szert az .ai domainnevek regisztrációjából (illusztráció)
Anguilla rengeteg bevételre tesz szert az .ai domainnevek regisztrációjából
Fotó: Unsplash

Már nem csak a turizmusból él Anguilla

A Kis-Antillákhoz tartozó, gazdasági szempontból főként a turizmusra támaszkodó sziget jó ütemérzékkel kezdett sok pénzt keresni digitális kincsén, azaz az .ai végződésű domainnevekre fizetett regisztrációs díjakért. 2021-ben a regisztrációs díjak még csak 7,4 millió dollárt hoztak Anguillának, ám hamarosan felül kellett vizsgálni a következő évekre szóló előrejelzéseket, ahogy egyre több technológiai vállalat jelent meg a mesterséges intelligenciák piacán. Végül Anguilla 2023-at 30 millió dollár (több mint 10 milliárd forint) regisztrációsdíj-bevétellel zárta, ami jelentékeny összeg az akkori év 416 millió amerikai dolláros GDP-jéhez képest (a terület hivatalos pénzneme egyébként kelet-karibi dollár, a cikkben megadott adatok amerikai dollárban kifejezettek).

A kormány tavaly év végén közölt előzetes adatai szerint tavaly már 37 millió dollár bevétele származott Anguillának a domainek regisztrációjából és megújításából, 2027-re pedig 54 millió dollárt várnak abból.

Anguilla egyébként nem kötött árjegyzék, hanem főként egyedi engedélyezés, esetenként egyedi alku alapján végez .ai domainbejegyzést, igaz, tömegesen. A regisztrációs díjak 150-200 dollárról indulnak, a bejegyzett domaint kétévente hasonló összegekért kell megújítani. A piaci szempontból igazán értékes domainnevekre olykor licitálni kell, ezen alkalmakkor nem ritkák az imént említetthez hasonló több százezer dolláros tétek, bár e domainek technikai regisztrációs költsége ugyanannyi, mint a kevésbé izgalmasnak tűnőké. 

További részletek – így az, hogy hogyan használja fel a sziget helyi kormányzata az .ai regisztrációból befolyó bevételt – az Origo cikkében olvashatók.

