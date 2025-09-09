Sorsfordító pillanat, megmenekülhet az európai autóipar: a német kancellár szembefordult Brüsszellel – a VW, a Mercedes és a BMW főnökei tapsban törtek ki

Friedrich Merz német kancellár kedden megnyitotta a müncheni IAA autókiállítást, ahol bírálta az Európai Unió döntését, amellyel 2035-től betiltja a belső égésű motorok értékesítését. A politikus szerint több rugalmasságra van szükség a szabályozásban, és helytelen gazdaságpolitikai megközelítés egyetlen technológia iránt elköteleződni.
Nem Merz az egyetlen, aki elégedetlen az uniós döntéssel: a BMW vezérigazgatója óriási hibának tartja az Európai Unió lépését. Oliver Zipse a napokban sürgette Brüsszelt, hogy vegye figyelembe a járműipar teljes ellátási láncát a szén-dioxid-kibocsátást érintő intézkedéseknél. Leszögezte: az uniónak 2035 után is engedélyeznie kellene a klímabarát üzemanyagok használatát.
Az európai autógyártók és autóipari beszállítók szövetségének a vezetői augusztus végén levélben fordultak Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. A vállalatok nem tartják megvalósíthatónak a célkitűzéseket, ezért el akarják halasztani a belső égésű motorok betiltását. Nem tudni, mennyi esélyük van, de Von der Leyen szeptember 12-én fogadja az autóipar vezető képviselőit.
Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy a kiállításon a BMW, a Mercedes-Benz és a Volkswagen vezérigazgatói megtapsolták Merzet.
A bizottság márciusban bemutatott új mesterterve már nagyobb rugalmasságot biztosított az autógyártóknak a kibocsátási szabályok területén, bár változatlanul érvényben hagyta a belső égésű motorok eladásának 2035-től kezdődő tilalmát. Az egység azonban az EU-ban szemmel láthatóan repedezik, és az autógyártók többet szeretnének elérni.
Az MTI szerint a kiállításon Hildegard Müller, a kiállítást szervező Autóipari Szövetség (VDA) elnöke az EU autóipari klímapolitikájának korrekcióját szorgalmazva kijelentette: reális helyzetfelmérésre van szükség az új belső égésű motorok 2035-től bevezetendő tilalmával, valamint a flotta szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó előírásokkal kapcsolatban.
Szerinte ez nem jelenti a klímasemlegesség céljának elvetését, hanem éppen ellenkezőleg, hozzájárul annak eléréséhez. Markus Söder bajor miniszterelnök a vásár megnyitóján is megismételte korábbi követelését, hogy mondjanak le a belső égésű motorok betiltásától.
Az IW Consult tanácsadó cég által a szövetségi gazdasági minisztérium megbízásából készített tanulmány szerint a német autóipar csökkenő nyereséggel és létszámleépítéssel küzd. A Handelsblatt által közzétett tanulmány szerint 2030 végéig körülbelül 90 ezer munkahely szűnhet meg az iparágban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.