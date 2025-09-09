Deviza
Németország
autóipar
német autóipar
Friedrich Merz
Európai Unió

Sorsfordító pillanat, megmenekülhet az európai autóipar: a német kancellár szembefordult Brüsszellel – a VW, a Mercedes és a BMW főnökei tapsban törtek ki

A belső égésű motorok betiltása ellen szólaltak fel a müncheni autóipari kiállításon vezető német politikusok. Friedrich Merz német kancellár is bírálta az Európai Unió döntését, szerinte több rugalmasságra van szükség a szabályozásban.
VG
2025.09.09, 15:25
Frissítve: 2025.09.09, 16:01

Friedrich Merz német kancellár kedden megnyitotta a müncheni IAA autókiállítást, ahol bírálta az Európai Unió döntését, amellyel 2035-től betiltja a belső égésű motorok értékesítését. A politikus szerint több rugalmasságra van szükség a szabályozásban, és helytelen gazdaságpolitikai megközelítés egyetlen technológia iránt elköteleződni.

Sorsfordító pillanat, megmenekülhet az európai autóipar: a német kancellár szembefordult Brüsszellel – a VW, a Mercedes és a BMW főnökei tapsban törtek ki / Fotó: AFP

Nem Merz az egyetlen, aki elégedetlen az uniós döntéssel: a BMW vezérigazgatója óriási hibának tartja az Európai Unió lépését. Oliver Zipse a napokban sürgette Brüsszelt, hogy vegye figyelembe a járműipar teljes ellátási láncát a szén-dioxid-kibocsátást érintő intézkedéseknél. Leszögezte: az uniónak 2035 után is engedélyeznie kellene a klímabarát üzemanyagok használatát.

Az európai autógyártók és autóipari beszállítók szövetségének a vezetői augusztus végén levélben fordultak Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. A vállalatok nem tartják megvalósíthatónak a célkitűzéseket, ezért el akarják halasztani a belső égésű motorok betiltását. Nem tudni, mennyi esélyük van, de Von der Leyen szeptember 12-én fogadja az autóipar vezető képviselőit.

Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy a kiállításon a BMW, a Mercedes-Benz és a Volkswagen vezérigazgatói megtapsolták Merzet.

A bizottság márciusban bemutatott új mesterterve már nagyobb rugalmasságot biztosított az autógyártóknak a kibocsátási szabályok területén, bár változatlanul érvényben hagyta a belső égésű motorok eladásának 2035-től kezdődő tilalmát. Az egység azonban az EU-ban szemmel láthatóan repedezik, és az autógyártók többet szeretnének elérni.

Más német politikusok is felszólaltak a belső égésű motorok betiltása ellen

Az MTI szerint a kiállításon Hildegard Müller, a kiállítást szervező Autóipari Szövetség (VDA) elnöke az EU autóipari klímapolitikájának korrekcióját szorgalmazva kijelentette: reális helyzetfelmérésre van szükség az új belső égésű motorok 2035-től bevezetendő tilalmával, valamint a flotta szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó előírásokkal kapcsolatban.

Szerinte ez nem jelenti a klímasemlegesség céljának elvetését, hanem éppen ellenkezőleg, hozzájárul annak eléréséhez. Markus Söder bajor miniszterelnök a vásár megnyitóján is megismételte korábbi követelését, hogy mondjanak le a belső égésű motorok betiltásától.

Az IW Consult tanácsadó cég által a szövetségi gazdasági minisztérium megbízásából készített tanulmány szerint a német autóipar csökkenő nyereséggel és létszámleépítéssel küzd. A Handelsblatt által közzétett tanulmány szerint 2030 végéig körülbelül 90 ezer munkahely szűnhet meg az iparágban.

