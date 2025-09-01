Ennyi volt, Bécs feladta az olcsó bérleteket, mérföldes lett Budapest és Róma előnye

Bécs 13 év után először emeli az éves tömegközlekedési bérlet árát: az osztrák fővárosban az ingázóknak januártól legalább 461 eurót (182 ezer forint) kell fizetniük egy egész éves bérletért, ami 26 százalékos emelés a jelenlegi 365 eurós árhoz képest.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az áremelésre azután kerül sor, hogy az önkormányzat költségcsökkentési intézkedéseket jelentett be, mivel az idei költségvetési hiány elérte a 3,8 milliárd eurót. A császárváros még 2012-ben 449 euróról 365 euróra csökkentette a bérlet árát abban a reményben, hogy ezzel növeli a tömegközlekedés népszerűségét.

A lépés sikeresnek tekinthető, mivel tavaly 1,3 millió bécsi, vagyis a város lakosságának körülbelül 65 százaléka rendelkezett éves bérlettel, szemben a 2012-es 768 ezerrel. A Bloomberg emlékeztet: a lépés ellenére Bécs továbbra is az egyik legolcsóbb európai főváros marad a közösségi közlekedés terén.

Berlinben például 696 euró, Zürichben 863 euró, míg Párizsban 977 euró az éves bérlet ára.

A legolcsóbbnak Róma számít 250 euróval és Budapest több mint 99 ezer forinttal (253 euró).

Kopik a renomé, már nem ők a világ legélhetőbb nagyvárosa

Bécs egyébként elvesztette a világ legélhetőbb nagyvárosa címet Koppenhága javára a közbiztonsági aggodalmak növekedése miatt.

Magyarországnál érdemes megemlíteni, hogy létezik az országbérlet, az ország egész területén érvényes havi bérlet, amely korlátlan számú utazásra jogosít a helyi BKK-járatokon, a környéki és helyközi buszokon, a HÉV-en, valamint meghatározott vasúti járatokon. A bérlet ára teljes árú változatban 18 900 forint havonta, kedvezményes változata (tanulóknak, nyugdíjasoknak) pedig 1890 forint.

Hasonló országbérlet csak Németországban létezik Deutschlandticket néven, amely havonta 58 euróba kerül.