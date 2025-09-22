Megszólalt a MOL riválisa: még évtizedekig kell a földgáz

Európa gazdasága még évtizedekig az importált földgázra fog támaszkodni, mivel a nap- és szélenergiára lassabban halad az átállás a vártnál – közölte az OMV energetikai vállalat vezetője egy hétfői sajtótájékoztatón, amiről a Bloomberg tudósított.

A földgázár csak a kitermelés növelésével csökkenhet a MOL riválisa szerint / Fotó: NurPhoto via AFP

Az OMV várakozásai szerint a földgáz legalább 2050-ig kulcsszerepet játszik majd az energiatermelésben és az ipari fűtésben – mondta Alfred Stern vezérigazgató.

Az osztrák vállalat vezetője elmondta: ahhoz, hogy az Európai Unió versenyképes maradjon, egyensúlyt kell teremtenie a tisztaenergia-beruházások és az új szénhidrogénmezők kiaknázására fordított források között.

Sokkal tovább lesz szükségünk gázra, mint ahogy azt három-négy évvel korábban gondoltuk. Az árak mérséklésének egyetlen módja a kínálat növelése. Több kitermelésre van szükségünk.

Az OMV jelenleg az EU legnagyobb gázmezőjének, a román partok közelében található Neptun Deepnek a kiaknázására összpontosít. A mező a tervek szerint 2027-ben kezdheti meg a termelést, 100 milliárd köbméternyi készlettel – ez körülbelül négy hónapnyi gázfogyasztásnak felel meg az EU-ban.

A vállalat a hónap elején egy 400 millió eurós költségcsökkentési programot is elindított, amelynek célja a készpénzáramlás növelése 2027 végére. A leépítések világszerte mintegy 2 ezer OMV-alkalmazottat érinthetnek – mondta Stern.

A vezérigazgató azonban már nem lesz jelen a leépítések felügyeleténél, mivel jövő augusztusban távozik posztjáról. Ekkorra lezárul az OMV Borealis nevű egysége és az Abu Dhabi National Oil Co. Borouge vállalata közötti egyesülés, amelyet a jövő év első negyedére várnak.