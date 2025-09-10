Ukrajna segélyt kér az IMF-től, nincs más esélye – bődületes lyuk van a 2025-ös költségvetésben

Az ukrán kormány új segélyprogramért fordult a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF). Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök átadott egy levelet az IMF misszióvezetőjének, Gavin Graynek, amelyben új együttműködési program iránti kérelmet terjesztett elő. A program célja az ország támogatása a következő néhány évben — írja az Ekonomicsna Pravda.
Az Ukrajna kormánya eddig rekord számú, nyolc átvizsgáláson ment keresztül a jelenlegi programban, és háláját fejezte ki az IMF támogatásáért az elmúlt évek teljes körű inváziója során. Azonban a harcok továbbra is folynak, és az állami költségvetés tervezete 2026-ra úgy készült, hogy a háború messze van a befejezéstől – jelentette ki Szviridenko.
A kormány és az IMF emellett megvitatta 2026-os állami költségvetés prioritásait is. Keleti szomszédunk az IMF-től az elmúlt időszakban több jelentős hitelprogramot kapott a gazdaságújjáépítésére. Ukrajna jelenleg egy 15,5 milliárd dolláros, négyéves IMF hitelcsomag keretében részesül támogatásban.
A nemzetközi pénzügyi intézmények támogatása rendkívül fontos ahhoz, hogy Ukrajna sikeresen vészelje át az új téli fűtési szezont. Erről Szerhij Korecki, a Naftogaz vezetője beszélt a Nemzetközi Valutaalap küldöttségével tartott, szeptember eleji találkozón. Augusztus elején az ukrán föld alatti tárolókban lévő gázkészletek mennyisége a legalacsonyabb volt az elmúlt 12 évben – jelenleg csak 32,3 százalékban vannak feltöltve.
Augusztus 5-én Ukrajnában 10 milliárd köbméter gáz van tárolva, míg a fűtési szezonhoz szükséges mennyiség 13 milliárd köbméter az Energiaügyi Minisztérium adatai szerint. A Naftogaz az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 2025 augusztusában történelmi jelentőségű megállapodást írt alá egy 500 millió euró összegű hitelről.
Bejelentette a kormány: brutálisan megdrágul az áram 2026-tól – nem ússza meg az ukrán lakosság
Az ukrán gazdasági minisztérium a 2026–2028-os időszakra a lakossági áramárak jelentős emelkedésével számol: évi 15 százalék (plusz-mínusz 5 százalék) lehet a drágulás. Erről a tárca következő három évre szóló előrejelzésében számoltak be. A 15 százalékos áremelés egyébként nagyjából összhangban van az országot jellemző általános drágulási ütemmel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.