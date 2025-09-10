Ukrajna segélyt kér az IMF-től, nincs más esélye – bődületes lyuk van a 2025-ös költségvetésben

Az ukrán kormány új segélyprogramért fordult a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF). Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök átadott egy levelet az IMF misszióvezetőjének, Gavin Graynek, amelyben új együttműködési program iránti kérelmet terjesztett elő. A program célja az ország támogatása a következő néhány évben — írja az Ekonomicsna Pravda.

Fotó: Anadolu via AFP

Az Ukrajna kormánya eddig rekord számú, nyolc átvizsgáláson ment keresztül a jelenlegi programban, és háláját fejezte ki az IMF támogatásáért az elmúlt évek teljes körű inváziója során. Azonban a harcok továbbra is folynak, és az állami költségvetés tervezete 2026-ra úgy készült, hogy a háború messze van a befejezéstől – jelentette ki Szviridenko.

A kormány és az IMF emellett megvitatta 2026-os állami költségvetés prioritásait is. Keleti szomszédunk az IMF-től az elmúlt időszakban több jelentős hitelprogramot kapott a gazdaságújjáépítésére. Ukrajna jelenleg egy 15,5 milliárd dolláros, négyéves IMF hitelcsomag keretében részesül támogatásban.

Jön a tél Ukrajnában

A nemzetközi pénzügyi intézmények támogatása rendkívül fontos ahhoz, hogy Ukrajna sikeresen vészelje át az új téli fűtési szezont. Erről Szerhij Korecki, a Naftogaz vezetője beszélt a Nemzetközi Valutaalap küldöttségével tartott, szeptember eleji találkozón. Augusztus elején az ukrán föld alatti tárolókban lévő gázkészletek mennyisége a legalacsonyabb volt az elmúlt 12 évben – jelenleg csak 32,3 százalékban vannak feltöltve.

Augusztus 5-én Ukrajnában 10 milliárd köbméter gáz van tárolva, míg a fűtési szezonhoz szükséges mennyiség 13 milliárd köbméter az Energiaügyi Minisztérium adatai szerint. A Naftogaz az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 2025 augusztusában történelmi jelentőségű megállapodást írt alá egy 500 millió euró összegű hitelről.