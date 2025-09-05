Jön a tél: Ukrajnában nincs elég gáz, az IMF-hez mentek – rajtuk múlik, lesz-e fűtés

A nemzetközi pénzügyi intézmények támogatása rendkívül fontos ahhoz, hogy Ukrajna sikeresen vészelje át az új téli fűtési szezont. Erről Szerhij Korecki, a Naftogaz vezetője beszélt a Nemzetközi Valutaalap küldöttségével tartott találkozón — közölte az Ekonomicsna Pravda.

Az elmúlt 12 év legalacsonyabb gázkészletével rendelkezik jelenleg Ukrajna / Fotó: Naftogaz

Figyelmünk középpontjában a fűtési szezonra való felkészülés áll, különösen a további gázmennyiségek importjára és a föld alatti tárolókban elegendő készletek kialakítására irányuló lépéseink

– írta Facebook-oldalán. Hozzátette, hogy a Nemzetközi Valutaalap találkozójának egyik témája az Orosz Föderáció által a polgári gázinfrastruktúra ellen elkövetett, szisztematikus támadások következményei és a terrorista támadások megismétlődésének veszélye volt.

Jön a tél, a tárolók pedig ürülnek

Augusztus elején az ukrán föld alatti tárolókban lévő gázkészletek mennyisége a legalacsonyabb volt az elmúlt 12 évben – jelenleg csak 32,3 százalékban vannak feltöltve.

Augusztus 5-én Ukrajnában 10 milliárd köbméter gáz van tárolva, míg a fűtési szezonhoz szükséges mennyiség 13 milliárd köbméter az Energiaügyi Minisztérium adatai szerint. Ahogy korábban beszámoltunk, az ukrán gazdasági minisztérium a 2026–2028-os időszakra a lakossági áramárak jelentős emelkedésével számol: évi 15 százalék (plusz-mínusz 5 százalék) lehet a drágulás. Erről a tárca következő három évre szóló előrejelzésében nyilatkoztak.

Korábban már kaptak támogatást

A Naftogaz és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 2025 augusztusában történelmi jelentőségű megállapodást írt alá egy 500 millió euró összegű hitelről. Ez az EBRD eddigi legnagyobb projektje Ukrajnában, és az egyik legnagyobb a bank történetében.

A hitel első alkalommal az Európai Unió garanciája alatt, az UIF HiBar program keretében kerül benyújtásra, és nem igényel szuverén garanciát Ukrajnától.

A Naftogaz csoport több mint 30 előminősített beszállítótól vásárol gázt versenyképes feltételekkel. A szerződéseket az Európai Energiakereskedők Szövetségének (EFET) szabványai szerint kötik meg, amely szervezet több mint 120 európai vállalatot tömörít, és célja az európai energiapiac átláthatóságának és hatékonyságának növelése, a verseny előmozdítása és a megbízható energiaellátás biztosítása.