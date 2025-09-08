Elárasztotta Afrikát az olcsó kínai áru, a vámháború elkezdte átrendezni a világot

Miközben Kína és az Egyesült Államok között egyre élesebb a kereskedelmi háború, a kínai–afrikai kereskedelem történelmi csúcsra ért. Az afrikai kontinens az egyik legnagyobb nyertese ennek az átrendeződésnek: a kínai export soha nem látott ütemben növekszik, miközben az amerikai jelenlét gyengül. Az olcsó kínai termékek elárasztják a piacokat, a kínai beruházások pedig mélyítik az ország befolyását Afrikában.

Rekordot dönt a kínai–afrikai kereskedelem: 60 milliárd dolláros többlet 2025-ben / Fotó: Cfoto via AFP

Rekordot döntött a kínai–afrikai kereskedelem

Kína 2025 első nyolc hónapjában 60 milliárd dolláros kereskedelmi többletet halmozott fel Afrikával szemben, ezzel szinte már elérve a tavalyi teljes éves szintet. A kínai kormány adatai szerint január és augusztus között 141 milliárd dollár értékben exportált árukat és szolgáltatásokat a kontinensre, míg az afrikai import 81 milliárd dollárt tett ki. A kínai–afrikai kereskedelem különbsége elsősorban az elektromos járművek, akkumulátorok, napelemek és ipari berendezések iránti növekvő keresletből fakad – számolt be a The New York Times.

Miközben az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi háború miatt Kína exportja Amerikába 33 százalékkal visszaesett, Afrikába épp ellenkezőleg: 26 százalékkal nőtt.

A gyárak által előállított hatalmas mennyiségű termékek így új piacokra találnak, miközben a kínai–afrikai kereskedelem látványosan erősödik.

Napelemboom és autóexport: így építi befolyását Kína Afrikában

A napelemek csak egy szeletét jelentik a történetnek. Az elmúlt egy évben Kínából Afrikába irányuló napelemexport 60 százalékkal nőtt, húsz ország pedig rekordmennyiséget vásárolt. Az árak meredeken zuhannak: egy ugandai szakember szerint a panelek ára egy év alatt 40 százalékkal lett alacsonyabb, részben a kínai cégek egymással folytatott éles versenye miatt.

Hasonló trendek figyelhetők meg más iparágakban is. Az év első öt hónapjában

a kínai acélszállítmányok Afrikába közel 30 százalékkal emelkedtek,

a mezőgazdasági és építőipari gépek exportja 40 százalék fölött nőtt,

míg az elektromos motorok és generátorok kivitele több mint 50 százalékkal ugrott meg.

Az autóipar is szárnyal: májusban a kínai autóexport Afrikába megduplázódott, összességében pedig 67 százalékkal nőtt.