Elárasztotta Afrikát az olcsó kínai áru, a vámháború elkezdte átrendezni a világot

Afrika piacait egyre inkább elárasztják a kínai termékek. A kínai–afrikai kereskedelem rekordot döntött, miközben az Egyesült Államok visszafogja afrikai szerepvállalását. Az olcsó áruk lehetőséget és kockázatot is jelentenek a kontinens számára. A hír Európának sem közömbös: élnek a félelmek, hogy a máshonnan kiszoruló kínai áru erre a kontinensre zúdul.
VG
2025.09.08, 20:47

Miközben Kína és az Egyesült Államok között egyre élesebb a kereskedelmi háború, a kínai–afrikai kereskedelem történelmi csúcsra ért. Az afrikai kontinens az egyik legnagyobb nyertese ennek az átrendeződésnek: a kínai export soha nem látott ütemben növekszik, miközben az amerikai jelenlét gyengül. Az olcsó kínai termékek elárasztják a piacokat, a kínai beruházások pedig mélyítik az ország befolyását Afrikában.

Rekordot dönt a kínai–afrikai kereskedelem: 60 milliárd dolláros többlet 2025-ben
Fotó: Cfoto via AFP

Rekordot döntött a kínai–afrikai kereskedelem

Kína 2025 első nyolc hónapjában 60 milliárd dolláros kereskedelmi többletet halmozott fel Afrikával szemben, ezzel szinte már elérve a tavalyi teljes éves szintet. A kínai kormány adatai szerint január és augusztus között 141 milliárd dollár értékben exportált árukat és szolgáltatásokat a kontinensre, míg az afrikai import 81 milliárd dollárt tett ki. A kínai–afrikai kereskedelem különbsége elsősorban az elektromos járművek, akkumulátorok, napelemek és ipari berendezések iránti növekvő keresletből fakad – számolt be a The New York Times.

Miközben az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi háború miatt Kína exportja Amerikába 33 százalékkal visszaesett, Afrikába épp ellenkezőleg: 26 százalékkal nőtt. 

A gyárak által előállított hatalmas mennyiségű termékek így új piacokra találnak, miközben a kínai–afrikai kereskedelem látványosan erősödik.

Napelemboom és autóexport: így építi befolyását Kína Afrikában

A napelemek csak egy szeletét jelentik a történetnek. Az elmúlt egy évben Kínából Afrikába irányuló napelemexport 60 százalékkal nőtt, húsz ország pedig rekordmennyiséget vásárolt. Az árak meredeken zuhannak: egy ugandai szakember szerint a panelek ára egy év alatt 40 százalékkal lett alacsonyabb, részben a kínai cégek egymással folytatott éles versenye miatt.

Hasonló trendek figyelhetők meg más iparágakban is. Az év első öt hónapjában

  • a kínai acélszállítmányok Afrikába közel 30 százalékkal emelkedtek,
  • a mezőgazdasági és építőipari gépek exportja 40 százalék fölött nőtt,
  • míg az elektromos motorok és generátorok kivitele több mint 50 százalékkal ugrott meg.

Az autóipar is szárnyal: májusban a kínai autóexport Afrikába megduplázódott, összességében pedig 67 százalékkal nőtt.

A kínai befolyás mögött több évtizedes stratégia húzódik meg. A „Egy övezet, egy út” kezdeményezés keretében Kína infrastrukturális beruházásokat finanszírozott, utak, vasutak, kikötők és hidak építésével. Ezek nemcsak munkahelyeket teremtettek, hanem biztosították a kínai cégek számára a nyersanyagokhoz való hozzáférést is. Ez a hosszú távú program szintén a kínai–afrikai kereskedelem megerősítését szolgálja.

Ellentmondások kontinense: gazdasági segítség vagy függőség?

Mindeközben az Egyesült Államok visszafogta afrikai segélyprogramjait, és több országra vámokat vetett ki. A dél-afrikai termékekre például 30 százalékos, Lesothóra 15 százalékos vám vonatkozik, ami komoly gazdasági gondokat okoz. Ezzel szemben Peking idén júniusban bejelentette: 53 afrikai ország számára szinte minden vámot eltöröl.

A folyamat azonban nem mentes az ellentmondásoktól. Több afrikai vezető aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a kínai áruk elárasztják a piacot, miközben a helyi ipar versenyképessége gyengül. A kínai jelenlét így egyszerre jelent lehetőséget és kockázatot: olcsó energiaforrást és ipari gépeket biztosít, ugyanakkor megnehezíti a kontinens hosszú távú gazdasági önállóságának megteremtését.

