Csődben Ausztria egyik leggazdagabbja, csillagászati összegeket követelnek tőle

René Benkót követően újabb osztrák ingatlanguru kért magáncsődöt: a 49 éves, a sajtóban gyakran szereplő Klemens Hallmann igazi luxuséletet élt feleségével, Barbara Meierrel, aki 2007-ben megnyerte Heidi Klum „Németország következő topmodellje” című versenyét. 2016-ban Velencében tartották álomesküvőjüket, ami széles nyilvánosságot kapott akkoriban – számolt be az Origo.
A bírósági dokumentumok szerint 102 hitelezőt érint a fizetésképtelenség, akiknek a követelései elérik a 95 millió eurót (kb. 37 milliárd forint).
A csődegyezség szerint Hallmann két éven belül szeretné kifizetni a hitelezőknek a követeléseik 30 százalékát.
Már a bécsi Hernals negyedben található pazar Hallmann-villa is eladósorba is kerülhetett, a jövő év elején lezárulhat a több millió eurós, 5000 négyzetméteres telken álló, 1000 négyzetméteres ingatlan értékesítése, emellett szóba jöhet egy Alsó-Ausztriában található barokk kastélyban birtokolt tulajdonrészének eladása is.
Klemens Hallmann még 2024 karácsonya előtt magánalapítványt hozott létre Aigis H néven. Elmondása szerint ez egy közhasznú alapítvány, amely nemcsak a gyermekei örökségének kezelésére jött létre, hanem a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása is a célja. A kedvezményezettek családtagjai és társadalmi projektjei voltak. Az osztrák Krone friss értesülése szerint azonban már ez a magánalapítvány is felszámolás alatt áll.
Korábban a SÜBA ingatlanfejlesztő leányvállalata, amely akkor még a Hallmann Holding tulajdonában volt, szintén csődbe ment. Az adósságállomány 226 millió eurót tesz ki, miközben a cégvagyon kevesebb mint 9 millió euró.
Hallmann a 40. helyet foglalja el a 100 leggazdagabb osztrák között, és 2016 óta szerepel ebben az elitklubban. Az üzletemberről itt olvashat további információkat.
