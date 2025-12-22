Teljesen új módon lehet befizetni a számlákat a népszerű felületen - nagy újítást jelentett be a cég, ez sokakat érint
A Díjnet ügyfelei a Díjnet-fiókjukba érkező e-számláikat már ingyenes átutalással is befizethetik, erről a társaság már értesítette az ügyfeleit. A qvik egy egyszerűsített, közvetlenül a bankszámláról indított azonnali átutalás. A Díjnet segítséget is ad: leírja, pontosan hogyan kell ezentúl eljárniuk azoknak, akik igénybe szeretnék venni a felkínált fizetési módot.
Első lépésben ki kell jelölni a befizetni kívánt számlákat, majd rákattintani a qvik – ingyenes átutalás gombra a fizetendő összeg alatt. Ekkor a Díjnet átirányítja az ügyfelet a SimplePay oldalára, ahonnan már indítható is a fizetési tranzakció. Utolsó lépésként csak jóvá kell hagyni a mobiltelefonon az ügyletet. Az utalás a tranzakció mobilbanki jóváhagyása utáni 5 másodpercen belül megtörténik. A társaság azt írja, hogy az új lehetőség megnyitásával a számlafizetést a lehető leggyorsabbá és kényelmesebbé kívánta tenni. A mobilos jóváhagyás nélkül viszont nem teljesül a tranzakció.
Akinek nem tetszik, maradhat az eddigi megoldásoknál
A Díjnet több más fizetési módot is kínál, ezek is kényelmesek. A társaság fiókjába belépve egyszerűen befizethetők az elektronikus számlák, de úgy is, hogy az értesítő e-mailben lévő linkre
kattintva
- az említett qvik – ingyenes átutalással, vagy
- bankkártyás fizetéssel. Bankkártyás fizetéskor menthetők a bankkártya adatai, így azokat a következő fizetéskor már nem kell megadni.
- A Díjnet fiókjól továbbá leküldheti e-számle az iCsekk applikációba,
- valamint regisztrált CIB internetbanki fiókba is.
- Végül adható csoportos beszedési megbízás
- és fizethetünk egyedi banki utalással is.
További fontos dolgokra figyelmeztet a Díjnet
A bankkártyás fizetés esetén a társaság honlapján található MasterCard és Visa logókkal ellátott gombra kell kattintani. Ha az ügyfélnek még nincs a Díjneten elmentett bankkártyája, kattintson a Bankkártyás fizetés gombra. Ha van, akkor a Mentett bankkártya gombot kell választani. Arra is van mód, hogy bár van mentett bankkártyánk, egy másik, még nem mentett bankkártyával fizessünk. Ekkor az Egyéb bankkártya gombot kell megnyomni.
Fizetéskor a bankkártyaadatok megadása mellett további biztonsági elemként a bankok kétlépcsős azonosítást végezhetnek. Ilyenkor jellemzően banki mobil applikáción keresztül vagy sms-ben küldött azonosítóval teszik lehetővé a fizetés megerősítését.
Az Erős Ügyfélhitelesítés (Strong Customer Authentication, SCA) egy plusz ellenőrzés a bankkártyás fizetésekkor és az elektronikus fizetési műveleteknél. A PSD2 nevű európai uniós szabályozás értelmében a bankok kötelesek
megerősített ügyfél-hitelesítést (kétszintű ügyfélazonosítást) alkalmazni a biztonságosabb online vásárlás és internetbanki szolgáltatás érdekében.
Ez év második negyedének a végén már több mint 31 ezer szolgáltatónál volt elérhető a Magyar Nemzeti Bank és a Giro által létrehozott az azonnali fizetést nyújtó qvik. A megoldás népszerűsége dinamikusan nő: az MNB legutóbbi pénzforgalmi statisztikái alapján 2025 második negyedévében – az év első három hónapjához mérten – 41,2 százalékkal nőtt a qvik QR, NFC és Link tranzakciók száma – írja honlapján a Díjnet.
A társaság a Magyar Posta Zrt. tulajdona. A Díjnet 2024-et 1,1 milliárd forintos árbevétellel és 0,5 milliós adózott eredménnyel zárta, mindkét adat javulást takar az egy évvel korábbihoz képest.