Rakétázik a 4iG, pattant a Mol, gyenge pályán a forint

A BUX 110 450 ponton nyitott, árnyalatnyi pluszban keresve az irányt. Ezzel a pesti parkett vezető indexe illeszkedik az európai trendbe. A forint még mindig gyengülő pályán mozog.

Jól indult a nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában kedvező a hangulat

Az amerikai tőzsdék emelkedéssel zárták a hetet: a széles piacot leképező S&P 500, a klasszikus Dow Jones ipari átlag és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt pozitív tartományban zárta az év utolsó teljes hetét.

Hétfőn hajnalban Ázsiában is kedvező volt a hangulat: a hongkongi Hang Seng ugyan árnyalatnyi mínuszban kereste az irányt, de

a kontinentális kínai Sanghaj Composite kétharmad százalékos pluszba emelkedett, míg a japán Nikkei közel 2 százalékot pattant.

Az európai határidős mozgások kisebb negatív korrekcióra utaltak.

Hajnalban csúcsra futott az arany

Az unciánkénti árfolyam az új történelmi csúcsot jelentő

4 400 dolláros szintre emelkedett hétfőn az ázsiai kereskedési időben.

Két tényező fűti az aranyralit:

a Fed kamatcsökkentéseire vonatkozó piaci várakozások fokozódása,

a nemesfém töretlenül erős menedékeszköz szerepe.

Ezzel párhuzamosan az ezüst árfolyama több, mint 2 százalékkal 69 dollár fölé emelkedett, miközben a palládium árfolyama 3,6 százalékkal, a platináé 5,1 százalékkal került feljebb.

Pesti parkett: pattant a Mol és a 4iG

Az OTP 35 160 forinton nyitott közel fél százalékos mínuszban.