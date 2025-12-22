Rakétázik a 4iG, pattant a Mol, gyenge pályán a forint
A BUX 110 450 ponton nyitott, árnyalatnyi pluszban keresve az irányt. Ezzel a pesti parkett vezető indexe illeszkedik az európai trendbe. A forint még mindig gyengülő pályán mozog.
Ázsiában kedvező a hangulat
Az amerikai tőzsdék emelkedéssel zárták a hetet: a széles piacot leképező S&P 500, a klasszikus Dow Jones ipari átlag és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt pozitív tartományban zárta az év utolsó teljes hetét.
Hétfőn hajnalban Ázsiában is kedvező volt a hangulat: a hongkongi Hang Seng ugyan árnyalatnyi mínuszban kereste az irányt, de
a kontinentális kínai Sanghaj Composite kétharmad százalékos pluszba emelkedett, míg a japán Nikkei közel 2 százalékot pattant.
Az európai határidős mozgások kisebb negatív korrekcióra utaltak.
Hajnalban csúcsra futott az arany
Az unciánkénti árfolyam az új történelmi csúcsot jelentő
4 400 dolláros szintre emelkedett hétfőn az ázsiai kereskedési időben.
Két tényező fűti az aranyralit:
- a Fed kamatcsökkentéseire vonatkozó piaci várakozások fokozódása,
- a nemesfém töretlenül erős menedékeszköz szerepe.
Ezzel párhuzamosan az ezüst árfolyama több, mint 2 százalékkal 69 dollár fölé emelkedett, miközben a palládium árfolyama 3,6 százalékkal, a platináé 5,1 százalékkal került feljebb.
Pesti parkett: pattant a Mol és a 4iG
Az OTP 35 160 forinton nyitott közel fél százalékos mínuszban.
A Mol 2 858 forintra pattant, ami bő 1 százalékos emelkedés.
A Richter 9 705 forinton nyitott, s ez közel egyharmad százalékos csúszás.
A Magyar Telekom 1 816 forintnál kereste az irányt.
A 4iG pénteken piaczárás után közölte: 100 millió dolláros befektetésről kötöttek végleges megállapodást az amerikai Axiom Space űripari társasággal.
A részvény 4 350 forinton nyitott, ami bő 3 és fél százalékos plusz.
A kispapír szekcióban:
- ralizik a bécsi biztosító, a Vienna Insurance (+4,6 százalék) és a Duna House (+2,6 százalék)
- pattant a Rába (1,85 százalék) és a Zwack (1,5 százalék)
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Még mindig gyengülő pályán a forint
Bár az euró-forint árfolyama visszatért a múlt heti kilengés után az erős oldalra. De még mindig a korábbi csökkenő trendcsatorna felső trendvonalánál, mely jelenleg 386,20-nál húzódik, jegyzik a kurzust. Amennyiben nem kerül tartósan a trendvonal alá a jegyzés, hamarosan folytatódhat az emelkedés.
- Forintgyengülés esetén a következő ellenállás 387,4-nél látható.
- Forinterősödés esetén a következő támasz az 50 napos mozgóátlag 385,34-nél.
Tőzsdenyitás előtt 386,4 közelében jegyezték a kurzust.