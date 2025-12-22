Deviza
EUR/HUF386,4 -0,08% USD/HUF329,49 -0,2% GBP/HUF441,89 +0,04% CHF/HUF414,77 -0,04% PLN/HUF91,88 -0,05% RON/HUF75,98 -0,24% CZK/HUF15,89 -0,03% EUR/HUF386,4 -0,08% USD/HUF329,49 -0,2% GBP/HUF441,89 +0,04% CHF/HUF414,77 -0,04% PLN/HUF91,88 -0,05% RON/HUF75,98 -0,24% CZK/HUF15,89 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 286,97 -0,11% MTELEKOM1 812 -0,22% MOL2 848 +0,84% OTP35 130 -0,48% RICHTER9 695 -0,41% OPUS546 -0,73% ANY7 000 0% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 094,03 +0,76% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 454,25 +0,15% BUX110 286,97 -0,11% MTELEKOM1 812 -0,22% MOL2 848 +0,84% OTP35 130 -0,48% RICHTER9 695 -0,41% OPUS546 -0,73% ANY7 000 0% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 094,03 +0,76% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 454,25 +0,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
miniszterelnök
Orbán ViktorAz
közlekedés
autópálya

M4: most adják át a forgalomnak Magyarország új autópályáját, Orbán Viktor avatja fel – élő tudósítás

Átadják az M4-es autóút vadonatúj, Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszát. Az ünnepélyes átadáson Orbán Viktor is beszédet mond.
VG
2025.12.22, 09:31

Fontos útszakaszt adnak át Magyarországon. Elkészült az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakasza Törökszentmiklós és Kisújszállás között. A hétfőn, Kenderes határában tartott avató ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz.

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is. 2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 kilométer volt. Ez 2025-re közel 2000 kilométerre emelkedett. Ezzel elértük, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autós távolságra lakik valamelyik sztrádától. Kemény menet volt. Megküzdöttünk a pénzügyi és a migrációs válsággal, a Coviddal, és most megküzdünk a háborúval. Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól. A ma átadott autóút-szakasz ennek az összegnek kevesebb mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudjuk majd folytatni az építkezést” – írta reggeli Facebook-bejegyzésében az útszakasz átadása kapcsán a kormányfő.

Ezt tudjuk az M4-es autóútról

Erről az új szakaszról a Világgazdaság is több cikket írt a napokban. A kivitelező Duna Aszfalt Projekt Zrt., a beruházás értéke nem érte el a 200 milliárd forintot. A mostani átadással az M4-es autóútból már több mint 150 kilométer készül el a főváros és a Jászság között.

Ez a 34,29 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll:

  • Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer),
  • Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer),
  • a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer).

Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom egyébként már az elkészült jobb pályán egy ideje közlekedik.

A kivitelezés olyannyira a tervek szerint haladt, hogy az eredeti ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása csak 2026 első negyedévében lett volna esedékes, tehát a karácsony előtti átadás a tervezettnél hamarabbi időpontot jelent.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu