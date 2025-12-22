M4: most adják át a forgalomnak Magyarország új autópályáját, Orbán Viktor avatja fel – élő tudósítás

Fontos útszakaszt adnak át Magyarországon. Elkészült az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakasza Törökszentmiklós és Kisújszállás között. A hétfőn, Kenderes határában tartott avató ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is. 2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 kilométer volt. Ez 2025-re közel 2000 kilométerre emelkedett. Ezzel elértük, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autós távolságra lakik valamelyik sztrádától. Kemény menet volt. Megküzdöttünk a pénzügyi és a migrációs válsággal, a Coviddal, és most megküzdünk a háborúval. Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól. A ma átadott autóút-szakasz ennek az összegnek kevesebb mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudjuk majd folytatni az építkezést” – írta reggeli Facebook-bejegyzésében az útszakasz átadása kapcsán a kormányfő.

Ezt tudjuk az M4-es autóútról

Erről az új szakaszról a Világgazdaság is több cikket írt a napokban. A kivitelező Duna Aszfalt Projekt Zrt., a beruházás értéke nem érte el a 200 milliárd forintot. A mostani átadással az M4-es autóútból már több mint 150 kilométer készül el a főváros és a Jászság között.

Ez a 34,29 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll:

Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer),

Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer),

a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer).

Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom egyébként már az elkészült jobb pályán egy ideje közlekedik.

A kivitelezés olyannyira a tervek szerint haladt, hogy az eredeti ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása csak 2026 első negyedévében lett volna esedékes, tehát a karácsony előtti átadás a tervezettnél hamarabbi időpontot jelent.