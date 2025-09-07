Kriptóval fizetnek a luxusért a fiatal kriptomilliomosok - fenekestül forgatják fel a luxuspiacot

Rohamosan nő azon ultraluxus utazási szolgáltatók és luxus magángép-üzemeltetők köre, akik elfogadnak kriptós fizetéseket ügyfeleik részéről, ugyanis az elmúlt években hatalmasat ugrott azon utazók száma, akik a kriptopiac történelmi felfutásán vagyonokat kerestek, most pedig két marékkal szórják pénzüket különböző luxusszolgáltatásokra - derült ki a Financial Times cikkéből.

Kriptóval fizetnek a luxusért a fiatal kriptomilliomosok / Fotó: FabrikaSimf / Shutterstock

A Flexjet is ezen cégek közé tartozik: a magángépes vállalat vezetője a lapnak elmondta, a kriptomilliomosok költekezési hajlandóságát látva arra jutottak, meghajolnak a keresleti nyomás előtt, és lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy azok közvetlenül kriptóban fizessék ki a magángépes utazások cehhjét. A szakértő elárulta, egyik kiemelt járatukon, a London-New York vonalon 80 ezer dollárért juttatják el a pénzes ügyfeleket A-ból B-be, egy ekkora, mégpedig rendszeresen ismétlődő összegnél már üzleti racionalitás volt, hogy megkönnyítsék a költekezni vágyók dolgát.

Kenn Ricci kiemelte, az elmúlt hónapokban látványosan megemelkedett a kriptomilliomosok érdeklődése a szolgáltatásaik iránt, és nem csak a darabszám, de a pontos preferenciák is változnak.

Egyre több fiatal szeretne nagyobb géppel, messzebbre utazni, számukra nem az ár, hanem a megspórolt idő számít elsősorban. Mi ebben tudunk nekik a leginkább segíteni: megspóroljuk nekik azt az időt, amit az utazás idegőrlő részeivel töltenének, így nem meglepő, hogy örömmel térnek vissza hozzánk.

- tette hozzá a szakértő.

Paul Charles, a luxus utazási tanácsadócég, a PC Agency vezérigazgatója hasonló trendekről számolt be: "a fiatalok utazni akarnak, de nem akarnak foglalkozni az idegesítő részletekkel. Ezt az igényt igyekeznek egyre többen kielégíteni a szegmensben". Ezt a hullámot pedig nem csak a levegőben, de a vízen otthonosan mozgó cégek is igyekeznek meglovagolni: a Virgin Voyages 120 ezer dolláros éves bérletét immáron meg lehet kriptóban vásárolni, az ultraluxus hajóutakat szervező SeaDream Yacht Club pedig már Trump hivatalba lépésekor bevezette a bitcoinos fizetési lehetőségeket.