Bejelentés: elfogyott a pénz, tömeges leépítés kezdődik a világ egyik legfontosabb szervezeténél – ezreket rúghatnak ki

Az Egyesült Nemzetek Szervezeteének (ENSZ) főtitkára javasolta a tagállamoknak, hogy mintegy 15 százalékkal csökkentsék a likviditási válsággal küzdő szervezet 2026-os költségvetését. Az intézkedésben leépítés is szerepel, csaknem 2700 állás megszüntetését jelenti.

Tömeges leépítés kezdődik a világ egyik legfontosabb szervezeténél / Fotó: A9 STUDIO / Shutterstock

Tavasszal Antonio Guterres mintegy 3,7 milliárd dolláros költségvetést terjesztett a tagállamok elé 2026-ra, amely hasonló volt a 2025-ös költségvetéshez, de az ENSZ hatékonyságának javítását célzó UN80 kezdeményezés keretében egy csökkentési felülvizsgálaton dolgozott.

A világszervezet vezetője két, kedden nyilvánosságra hozott levélben bejelentette a tagállamoknak és az ENSZ személyzetének, hogy

„több mint 15 százalékkal csökkentik a rendes költségvetést”, azaz mintegy 500 millió dollárral, és megszüntetik a költségvetés ezen részéből finanszírozott álláshelyek mintegy 19 százalékát.

Az ENSZ egyik magas rangú tisztviselője szerint a felülvizsgált költségvetés 3,238 milliárd dollárra rúg. A csökkentés 2681 álláshely megszűnését vonja maga után.

A személyzetnek címzett levelében a főtitkár szavatolta, hogy a hatások az ENSZ három pillére (béke és biztonság, emberi jogok és fenntartható fejlődés) között oszlanak meg, és hogy egyes szektorok, különösen a legszegényebb államoknak nyújtott segélyprogramok, megkímélve maradnak.

„Egyes kollégák számára ezek a változások áthelyezést jelenthetnek számukra és családjuk számára”, mások számára állásváltást, „egyesek” számára pedig elbocsátást – jegyezte meg Antonio Guterres.

A költségvetési javaslatot most a tagállamok vitatják meg, majd az év végéig a közgyűlés fogadja el.

Az ENSZ évek óta krónikus likviditási válsággal küzd, ami abból adódik, hogy egyes tagállamok nem fizetik be teljes mértékben kötelező hozzájárulásukat, mások pedig nem fizetnek időben.

Így az Egyesült Államok, az ENSZ költségvetésének legnagyobb hozzájárulója (a közgyűlés által megállapított részesedés szerint 22 százalékkal), január végére 1,5 milliárd dollár hátralékot halmozott fel, és az ENSZ szerint Donald Trump visszatérése óta a Fehér Ház nem fizetett semmit. Tavaly pedig Kína, a második legnagyobb hozzájáruló (20 százalék), csak december végén fizette be tartozását.