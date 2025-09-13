Deviza
EUR/HUF390.93 0% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.47 -0.05% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.84 0% RON/HUF77.15 0% CZK/HUF16.07 0% EUR/HUF390.93 0% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.47 -0.05% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.84 0% RON/HUF77.15 0% CZK/HUF16.07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
fegyverkezés
Trump
légvédelem
Grönland

Megalázta Amerikát Európa egyik leggazdagabb országa: nem kellettek neki a fegyverei, mást választott helyettük – Trump ezt nem fogja hagyni

Donald Trump egy vereséget szenvedett Európában: Dánia a francia-olasz légvédelmi rendszert választotta az amerikai Patriot helyett. A döntés azt követően született, hogy az Egyesült Államok elnöke korábban Grönland annektálásával fenyegetőzött.
VG
2025.09.13., 08:36

Párizs hatalmas győzelmeként, egyben a Donald Trump amerikai elnökre mért csapásnak értékeli a Politico, hogy Dánia a francia-olasz SAMP/T légvédelmi rendszert választotta az amerikai Patriots helyett. A dán fegyveres erők földi telepítésű légvédelmet építenek, amely képes megvédeni a civileket, a katonai célpontokat és a kritikus infrastruktúrát a levegőből érkező fenyegetésektől, a nagy hatótávolságú rendszerhez a francia-olasz gyártású SAMP/T rendszert szerzik be, míg a közepes hatótávolságú rendszerek esetében a norvég gyártású NASAMS, a német IRIS-T és a francia VL MICA egy vagy több rendszere közül lehet választani – közölte ugyanis a dán védelmi minisztérium. 

SAMP/T, légvédelmi rendszer
Az SAMP/T légvédelmi rendszer választása jelzés Trumpnak /  Fotó: AFP

A SAMP/T és a Patriot közötti versenyt szorosan figyelemmel kísérték – ez volt az első próbája annak, hogy Európa hajlandó-e korlátozni az Egyesült Államokból származó beszerzéseket Trump megbízhatatlanságára válaszul. Koppenhágát az Egyesült Államok elnöke is célba vette, ismételten azzal fenyegetve, hogy annektálja Grönlandot, amely a Dán Királyság autonóm része – emlékeztet a lap.

Ezért fontos Grönland: óriásbánya nyílik, különleges fémből gazdagodik meg a világ legnagyobb szigete
A hatalmas sziget bányászata csak lassan fejlődik, jelenleg csak két kisebb bánya működik, de az elmúlt hónapokban több projektet is bejelentettek. A napokban kiderült, hogy egy molibdénbányát nyitnak a Dán Királysághoz tartozó autonóm sziget keleti felében.

Dánia döntése Párizs számára is győzelem, mivel a nemrég kinevezett miniszterelnök, Sébastien Lecornu intenzíven lobbizott más európai fővárosokban, amikor fegyveres erőkért felelős miniszter volt, hogy meggyőzze őket arról, hogy a SAMP/T következő generációja jobb, mint a Patriot.

Dánia az első európai ország Franciaország és Olaszország mellett, amely megvásárolta az MBDA és a Thales által gyártott SAMP/T rendszert.

A dán védelmi minisztérium szerint a rendszereket a működési, gazdasági és stratégiai tényezők átfogó értékelése alapján választották ki. A földi telepítésű légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek beszerzésével és üzemeltetésével kapcsolatos teljes költségeket 58 milliárd koronára (7,7 milliárd euróra) becsülik.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Trump

Megalázta Amerikát Európa egyik leggazdagabb országa: nem kellettek neki a fegyverei, mást választott helyettük – Trump ezt nem fogja hagyni

Egy 7,7 milliárd eurós üzlettől esett el az USA.
2 perc
természeti katasztrófa

Hatalmas földrengésre ébredt Eurázsia keleti partja, szökőár fenyeget

Nem egy régi hírt olvasunk, mára, szombatra virradóra történt.
5 perc
vagyonvizsgálat

Orbán Viktor mindenkit figyelmeztetett: „Akkor jönnek a vagyonvizsgálatok, kezdődik a csesztetés”

A magyar társadalom még nem erős a magas adókhoz a miniszterelnök szerint.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu