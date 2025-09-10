Deviza
EUR/HUF394.01 +0.24% USD/HUF336.93 +0.3% GBP/HUF455.79 +0.36% CHF/HUF422.3 +0.25% PLN/HUF92.34 -0.14% RON/HUF77.66 +0.22% CZK/HUF16.17 +0.22% EUR/HUF394.01 +0.24% USD/HUF336.93 +0.3% GBP/HUF455.79 +0.36% CHF/HUF422.3 +0.25% PLN/HUF92.34 -0.14% RON/HUF77.66 +0.22% CZK/HUF16.17 +0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,634.73 -0.02% MTELEKOM1,848 -0.32% MOL2,888 -0.07% OTP29,740 +0.17% RICHTER10,350 -0.48% OPUS551 -0.18% ANY7,700 0% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,160 0% BUMIX9,472.32 +0.03% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,162.49 -0.28% BUX102,634.73 -0.02% MTELEKOM1,848 -0.32% MOL2,888 -0.07% OTP29,740 +0.17% RICHTER10,350 -0.48% OPUS551 -0.18% ANY7,700 0% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,160 0% BUMIX9,472.32 +0.03% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,162.49 -0.28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
háború
drón
Donald Tusk
orosz-ukrán háború
Oroszország
Lengyelország

Lengyelország támadás alatt: megtalálták az első lelőtt drónt, most kiderül, tényleg Oroszország küldte-e – Tusk rendkívüli kormányülést hívott össze

Továbbra is nagy az aggodalom a légtérsértő drónok miatt. Lengyelországban rendkívüli kormányülést tartanak az incidens után.
VG
2025.09.10, 07:52
Frissítve: 2025.09.10, 08:15

Szerda hajnalban orosz drónok megsértették Lengyelország légterét. A pilóta nélküli légi járműveket a lengyel légvédelem lelőtte. A lublini rendőrség szóvivője nemrég bejelentette, hogy megtalálták az egyik lelőtt drónt.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök Lengyelország, Varsó, Szejm
Donald Tusk aggodalmai sokasodnak Lengyelország légterének megsértése miatt / Fotó: Artur Widak / AFP

Andrzej Fijolek helyettes felügyelő a PAP lengyel hírportált arról tájékoztatta, hogy reggel 5:40-kor Czosnówka településen a helyi rendőrök megerősítették, hogy az egyik megrongálódott orosz drónt találták meg. A szóvivő tájékoztatása szerint a bejelentés a helyi lakosoktól érkezett. 

Az incidensben senki sem sérült meg. A lelőtt pilóta nélküli légi jármű megtalálásáról értesítették az illetékes szolgálatokat. A nyomozás folyamatban van. A PAP hírportál nem hivatalos információi szerint az orosz drón egy beépítetlen területen lévő mezőre zuhant.

Fokozódik a helyzet Lengyelországban

Ezekben a percekben is zajlik Donald Tusk lengyel miniszterelnök és a nemzetbiztonságért felelős miniszterek találkozója. A kormányfő rendkívüli kormányülést hívott össze helyi idő szerint reggel 8 órára.

„A lengyel légtér megsértésének pillanatától kezdve folyamatos kapcsolatban állok a miniszterelnök-helyettessel, a nemzetvédelmi miniszterrel és a lengyel fegyveres erők legfontosabb parancsnokaival. Hamarosan tájékoztatót tartok a nemzetbiztonsági hivatalban, amelyen a kormányfő is részt vesz” – írta Karol Nawrocki lengyel államfő a közösségi médiában.

Hozzátette, hogy Lengyelország biztonsága a legfontosabb prioritás, és szoros együttműködést igényel.

Oroszország egyelőre nem kommentálta a lengyel–orosz határon történt incidensről szóló híreket.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11949 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu