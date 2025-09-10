Lengyelország támadás alatt: megtalálták az első lelőtt drónt, most kiderül, tényleg Oroszország küldte-e – Tusk rendkívüli kormányülést hívott össze

Szerda hajnalban orosz drónok megsértették Lengyelország légterét. A pilóta nélküli légi járműveket a lengyel légvédelem lelőtte. A lublini rendőrség szóvivője nemrég bejelentette, hogy megtalálták az egyik lelőtt drónt.

Donald Tusk aggodalmai sokasodnak Lengyelország légterének megsértése miatt / Fotó: Artur Widak / AFP

Andrzej Fijolek helyettes felügyelő a PAP lengyel hírportált arról tájékoztatta, hogy reggel 5:40-kor Czosnówka településen a helyi rendőrök megerősítették, hogy az egyik megrongálódott orosz drónt találták meg. A szóvivő tájékoztatása szerint a bejelentés a helyi lakosoktól érkezett.

Az incidensben senki sem sérült meg. A lelőtt pilóta nélküli légi jármű megtalálásáról értesítették az illetékes szolgálatokat. A nyomozás folyamatban van. A PAP hírportál nem hivatalos információi szerint az orosz drón egy beépítetlen területen lévő mezőre zuhant.

Fokozódik a helyzet Lengyelországban

Ezekben a percekben is zajlik Donald Tusk lengyel miniszterelnök és a nemzetbiztonságért felelős miniszterek találkozója. A kormányfő rendkívüli kormányülést hívott össze helyi idő szerint reggel 8 órára.

„A lengyel légtér megsértésének pillanatától kezdve folyamatos kapcsolatban állok a miniszterelnök-helyettessel, a nemzetvédelmi miniszterrel és a lengyel fegyveres erők legfontosabb parancsnokaival. Hamarosan tájékoztatót tartok a nemzetbiztonsági hivatalban, amelyen a kormányfő is részt vesz” – írta Karol Nawrocki lengyel államfő a közösségi médiában.

Hozzátette, hogy Lengyelország biztonsága a legfontosabb prioritás, és szoros együttműködést igényel.

Oroszország egyelőre nem kommentálta a lengyel–orosz határon történt incidensről szóló híreket.