Keményen figyelmeztette Peking az országot, ahol nem lesz olyan gyár, mint Szegeden – ne engedjetek az amerikai zsarolásnak

Vámokat vetne ki Kínára és más országokra az Egyesült Államok déli szomszédja, derült ki egy jó hete, és meg is érkezett Peking válasza, egyelőre figyelmeztetés formájában, hiszen hivatalosan Mexikó sem jelentette be az új tarifákat. A kereskedelmi háború tovagyűrűző hullámokat vet, és mivel a piacvédő intézkedések ellenére a világ egyetlen nagy piac, bárhonnan szorítanak is ki kínai árukat, az ránk is hatással lehet, hisz ezek új piacokat keresnek.

Mexikói vámok: a kínai Szucsouban autókat rakodnak hajóra, hogy Mexikóba, Peruba, Dél-Koreába, Guatemalába és máshová exportálják őket – lenyűgöző méretek Fotó: NurPhoto via AFP

Arról a Mexikóról van szó, amely nemrég elutasította a kínai BYD autógyártó ajánlatát, hogy Szegedhez hasonlóan náluk is elektromosautó-gyárat építsen.

A kínai Kereskedelmi Minisztérium honlapján közzétett nyilatkozatban egy névtelen szóvivő figyelmeztette Mexikót, hogy ha tényleg kivetné az új vámokat – amelyek a hírek szerint akár 50 százalékos mértékűek is lehetnek –, azt az amerikai zsarolásnak való meghajlásnak tekintenék Pekingben.

Az ilyen intézkedések bevezetése nemcsak az érintett kereskedelmi partnerek – köztük Kína – érdekeit sértené, hanem súlyosan aláásná Mexikó üzleti környezetének kiszámíthatóságát, és gyengítené a vállalatok bizalmát a mexikói beruházásokban

– áll a közleményben, amelyet a Nikkei Asia idéz.

Washington pezsgőt bonthat: Mexikó is beszállt a vámháborúba – Kína ellen

Claudia Sheinbaum elnök a „Plan Mexico” terv keretében a hazai ipar védelmét és fejlesztését tűzte zászlajára, miközben a lépés az Egyesült Államok érdekeinek is kedvezhet. Mexikó új vámokat fontolgat olyan országokkal szemben, amelyekkel nincs kereskedelmi megállapodása – köztük Kínával.

A szóvivő azután ennél fenyegetőbbet is ír, arra utalva, hogy tényleges mexikói lépés kínai válaszintézkedést vonna maga után:

Kína a tényleges helyzet fényében megteszi a szükséges lépéseket, hogy határozottan megvédje törvényes jogait és érdekeit.

Mexikói vámok: 10 és 50 százalék közé tervezik őket

A mexikói média szerint a kormány terve az, hogy 10 és 50 százalék közötti vámokat vet ki számos termékre, köztük

autókra,

ruházati cikkekre

és elektronikai árukra.

A mexikói külkereskedelmi hiány irdatlan nagy, áradatban érkeznek a kínai autók

Marcelo Ebrard gazdasági miniszte szerint a cél csökkenteni az első félévben Kínával szemben kialakult 57 milliárd dolláros külkereskedelmi hiányt. Claudia Sheinbaum mexikói elnök állítólag minderről Donald Trump amerikai elnök érvelésére emlélkeztetve kifejtette: a hazai termelési kapacitásokat szeretnék erősíteni a vámintézkedésekkel, a cél nem az Egyesült Államok megnyugtatása.