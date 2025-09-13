Keményen figyelmeztette Peking az országot, ahol nem lesz olyan gyár, mint Szegeden – ne engedjetek az amerikai zsarolásnak

Vámokat vetne ki Kínára és más országokra az Egyesült Államok déli szomszédja, derült ki egy jó hete, és meg is érkezett Peking válasza, egyelőre figyelmeztetés formájában, hiszen hivatalosan Mexikó sem jelentette be az új tarifákat. A kereskedelmi háború tovagyűrűző hullámokat vet, és mivel a piacvédő intézkedések ellenére a világ egyetlen nagy piac, bárhonnan szorítanak is ki kínai árukat, az ránk is hatással lehet, hisz ezek új piacokat keresnek.
Arról a Mexikóról van szó, amely nemrég elutasította a kínai BYD autógyártó ajánlatát, hogy Szegedhez hasonlóan náluk is elektromosautó-gyárat építsen.
A kínai Kereskedelmi Minisztérium honlapján közzétett nyilatkozatban egy névtelen szóvivő figyelmeztette Mexikót, hogy ha tényleg kivetné az új vámokat – amelyek a hírek szerint akár 50 százalékos mértékűek is lehetnek –, azt az amerikai zsarolásnak való meghajlásnak tekintenék Pekingben.
Az ilyen intézkedések bevezetése nemcsak az érintett kereskedelmi partnerek – köztük Kína – érdekeit sértené, hanem súlyosan aláásná Mexikó üzleti környezetének kiszámíthatóságát, és gyengítené a vállalatok bizalmát a mexikói beruházásokban
– áll a közleményben, amelyet a Nikkei Asia idéz.
A szóvivő azután ennél fenyegetőbbet is ír, arra utalva, hogy tényleges mexikói lépés kínai válaszintézkedést vonna maga után:
Kína a tényleges helyzet fényében megteszi a szükséges lépéseket, hogy határozottan megvédje törvényes jogait és érdekeit.
A mexikói média szerint a kormány terve az, hogy 10 és 50 százalék közötti vámokat vet ki számos termékre, köztük
Marcelo Ebrard gazdasági miniszte szerint a cél csökkenteni az első félévben Kínával szemben kialakult 57 milliárd dolláros külkereskedelmi hiányt. Claudia Sheinbaum mexikói elnök állítólag minderről Donald Trump amerikai elnök érvelésére emlélkeztetve kifejtette: a hazai termelési kapacitásokat szeretnék erősíteni a vámintézkedésekkel, a cél nem az Egyesült Államok megnyugtatása.
A terv „nemcsak hogy nagyrészt összehangolja a megközelítést az Egyesült Államokkal, hanem közvetlenül Kína túlkapacitási problémáit célozza” – írta Ryan C. Berg, az amerikai Center for Strategic and International Studies agytröszt Amerikák Programjának igazgatója az X-en. Egy korábbi bejegyzésében megjegyezte, hogy a kínai autók 20 százalékkal olcsóbbak más márkáknál, még a jelenlegi 20 százalékos vám ellenére is – idézi a Nikkei.
A kínai vámadatok szerint Kína Mexikóba irányuló exportja 2025 első felében éves szinten 2,3 százalékkal 43,3 milliárd dollárra csökkent. Ennek ellenére Mexikó vált a kínai személygépkocsik legnagyobb célpiacává: a Gasgoo Automotive Research Institute adatai szerint az adott időszakban 223 579 járművet szállítottak, ami 25,3 százalékos éves növekedést jelent.
Eközben az oroszországi export 59 százalékkal 170 246 darabra zuhant, miután az ország megemelte az importautók újrahasznosítási díját – írja a lap. Ez is azt mutatja: ha valahonnan nagy mennyiségű kínai áru kiszorul, az könnyen átlendülhet máshová. Európa kézenfekvő célpont.
