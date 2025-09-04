Washington pezsgőt bonthat: Mexikó is beszállt a vámháborúba – Kína ellen

Mexikó a közeljövőben új vámok bevezetésére készülhet Kínával és más országokkal szemben, amelyekkel nincs kétoldalú kereskedelmi megállapodása – jelentette be Claudia Sheinbaum elnök a csütörtöki reggeli sajtótájékoztatóján. Az intézkedések a „Plan Mexico” részeként valósulnának meg, amelynek célja a hazai ipar megerősítése és a nemzeti termelés védelme.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök új vámokat fontolgat olyan országokkal szemben, amelyekkel hazájának nincs kereskedelmi megállapodása – köztük Kínával / Fotó: AFP

Sheinbaum ugyan nem részletezte, hogy pontosan mely szektorokat érinthetik a vámok, de jelezte: a döntés háttere az olcsó importáruk – elsősorban kínai termékek – növekvő súlya a mexikói gazdaságban. A Bloomberg értesülései szerint a tervezett lépések az autóipartól a textiliparon át a műanyaggyártásig több ágazatot érintenének, és már a 2026-os költségvetési javaslatban helyet kaphatnak.

Mexikó is meghajol Trump előtt

A terv egybeesik az Egyesült Államok érdekeivel is. Donald Trump volt elnök régóta követeli, hogy Mexikó szigorítson a kínai importtal szemben, különösen az amerikai–kínai kereskedelmi háború elhúzódó feszültségei közepette. Az új vámok tehát egyszerre szolgálhatják a mexikói gazdaság védelmét és Washington politikai elvárásait.

A kormány szeptember 8-án nyújtja be a kongresszusnak a 2026-os költségvetés tervezetét. Bár a részletek még nem nyilvánosak, Sheinbaum pártja és szövetségesei kétharmados többséggel rendelkeznek mindkét házban, így a törvényhozásban aligha lesz komoly ellenállás a javaslattal szemben.