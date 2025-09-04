Deviza

Washington pezsgőt bonthat: Mexikó is beszállt a vámháborúba – Kína ellen

Claudia Sheinbaum elnök a „Plan Mexico” terv keretében a hazai ipar védelmét és fejlesztését tűzte zászlajára, miközben a lépés az Egyesült Államok érdekeinek is kedvezhet. Mexikó új vámokat fontolgat olyan országokkal szemben, amelyekkel nincs kereskedelmi megállapodása – köztük Kínával.
VG
2025.09.04., 21:40

Mexikó a közeljövőben új vámok bevezetésére készülhet Kínával és más országokkal szemben, amelyekkel nincs kétoldalú kereskedelmi megállapodása – jelentette be Claudia Sheinbaum elnök a csütörtöki reggeli sajtótájékoztatóján. Az intézkedések a „Plan Mexico” részeként valósulnának meg, amelynek célja a hazai ipar megerősítése és a nemzeti termelés védelme.

mexikó claudia sheinbaum
Claudia Sheinbaum mexikói elnök új vámokat fontolgat olyan országokkal szemben, amelyekkel hazájának nincs kereskedelmi megállapodása – köztük Kínával / Fotó: AFP

Sheinbaum ugyan nem részletezte, hogy pontosan mely szektorokat érinthetik a vámok, de jelezte: a döntés háttere az olcsó importáruk – elsősorban kínai termékek – növekvő súlya a mexikói gazdaságban. A Bloomberg értesülései szerint a tervezett lépések az autóipartól a textiliparon át a műanyaggyártásig több ágazatot érintenének, és már a 2026-os költségvetési javaslatban helyet kaphatnak.

Mexikó is meghajol Trump előtt

A terv egybeesik az Egyesült Államok érdekeivel is. Donald Trump volt elnök régóta követeli, hogy Mexikó szigorítson a kínai importtal szemben, különösen az amerikai–kínai kereskedelmi háború elhúzódó feszültségei közepette. Az új vámok tehát egyszerre szolgálhatják a mexikói gazdaság védelmét és Washington politikai elvárásait.

A kormány szeptember 8-án nyújtja be a kongresszusnak a 2026-os költségvetés tervezetét. Bár a részletek még nem nyilvánosak, Sheinbaum pártja és szövetségesei kétharmados többséggel rendelkeznek mindkét házban, így a törvényhozásban aligha lesz komoly ellenállás a javaslattal szemben.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
704 cikk

 

 

