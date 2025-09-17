Eladták a világ egyik legikonikusabb stadionját - hatalmas fejlesztések várhatók

A milánói városvezetés eladta az Internazionale és az AC Milan futballkluboknak a közös használatú San Siro Stadiont, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át. Az 1926-ban épült, 80 ezer néző befogadására alkalmas aréna – hivatalos nevén Guiseppe Meazza Stadion – régóta nem felel meg a modern kor igényeinek, a két milánói csapat pedig hosszú ideje kereste a megoldást a problémára. Most 197 millió euróért az egyesületek birtokába kerül a legendás létesítmény.

A San Sirót a két milánói futballcsapat, az AC Milan és az Internazionale közösen használja / Fotó: Shutterstock

A projekt – melynek vezetője a londoni Wembley-t is újratervező építész, Sir Norman Foster – során egy olyan stadiont építenek fel, amely 71 500 ülőhellyel rendelkezik, s mellette bevásárlóközpont, irodaház, hotel, múzeum, orvosi centrum és szurkolói bolt is található lesz majd benne. Ezek az arénával együtt várhatóan évi 2,7 milliárd eurós bevételt hoznak.

Giuseppe Sala polgármester közölte, az új arénának 2031-ig el kell készülnie, mivel az európai szövetség jelezte, a 2032-es Európa-bajnokságon nem számol Milánóval, ha nem áll rendelkezésre a San Siro.

Fontos események házigazdája lesz Milánó

Korábban szóba került egy teljesen új, de ismét közös stadion építése a szomszédságában – ez ugyanakkor sok helyi lakos tiltakozását kiváltotta –, emellett a két klub külön-külön is kereste a megoldást: az Internazionale a város déli részén fekvő Rozzano és Assago környékén, az AC Milan pedig San Donato Milanesében tervezett saját stadiont.

Azt már korábban bejelentették, hogy a San Siróban lesz a 2026-os téli olimpia február 6-i megnyitóünnepsége. Az ötkarikás játékokat Milánó és Cortina d’Ampezzo közösen rendezi.

Napok kérdése, és átadják a világ egyik legnagyobb stadionját, de kongani fog az ürességtől: 360 milliárdból épült, alig tudják fizetni a hitelt

Az eredetileg tervezett tavaly novemberi időponthoz képest közel egy évet csúsztak az FC Barcelona stadionjának felújítási-átépítési munkálatai, most azonban tényleg úgy tűnik, belátható közelségbe került a hazatérés a katalán sztárcsapat számára.

Más spanyol médiumok mellett hétfőn a barcelonai Sport című szaklap online kiadása is arról írt, hogy a munkálatok első fázisának befejező tanúsítványát már megkapta a klubvezetés, ezt és az egyéb szükséges dokumentumokat várhatóan a hét végéig eljuttatják a városi tanácshoz. Amennyiben az illetékes hivatal munkatársai mindent rendben találnak, kiadják a használatbavételi engedélyt, ezzel pedig az utolsó akadály is elhárul az elől, hogy huszonnyolc hónap után ismét meccset rendezhessenek a Camp Nou-ban.