Brazília citrusültetvényeinek felén pusztít a zöldülési betegség

Az ázsiai citruslevélbogarak által terjesztett baktériumok okozta zöldülési betegség Brazília citrusültetvényeinek közel 48 százalékát fertőzte meg. A növénytermesztéssel foglalkozó agrárvállalatok által alapított, növényvédelemmel foglalkozó szervezet, a Fundecitrus jelentése szerint a hasonló fertőzések száma nyolcadik éve emelkedik Brazíliában, a világ legnagyobb narancstermelő- és narancslé-exportőr országában. Ez pedig rendkívüli csapás a narancstermelésre – írja az Origo egy friss iparági jelentés alapján.

A citrusféléket, így a narancsot is támadó zöldüléses betegség már az ültetvények felét elérte Brazíliában (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Visszaesik idén a brazíliai narancstermés mennyisége

A Fundecitrus szerint a 2024–2025-ös szezonban Brazília narancstermése 230,9 millió, egyenként 40,8 kilogramm súlyú doboz lesz. Ez önmagában hatalmas mennyiség, ám a brazíliai narancsipar volumenéhez képest kiábrándító, ugyanis évek óta ez a legkevesebbre várt szezonális mennyiség. Bár a narancsültetvények várhatóan regenerálódnak a kezelés után, a zöldülés súlyosan károsítja a fákat.

Májusban a Fundecitrus még azt az előrejelzést adta ki, hogy Brazília narancstermelése a következő, 2025–2026-os szezonban eléri a 314,6 millió dobozt, de most 2,5 százalékkal, 306,74 millió dobozra csökkentette az előrejelzést.

Brazíliában a baktériumok elszaporodásának és túlélésének kedvező időjárási körülmények miatt a zöldülés tartós problémává vált.

A növényeket támadó ragály jelen van Sao Paulo és Minas Gerais államban, melyek Brazília fő citrustermő övezetei – írja az Origo. A lap kitér arra is, hogy nem Brazília az egyetlen jelentős citrustermesztő ország, ahol a betegséggel küzdenek, például a floridai régiós helyzet is aggasztó. Mindez hozzájárulhat a koncentrátumból előállított narancslé árának emelkedéséhez, ha globálisan nem is egyforma mértékben, de a nagyobb fogyasztói piacokon – mint például az Egyesült Államok – bizonyosan.

