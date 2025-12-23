Befektetés: nem győzik ide lapátolni a pénzt, minden csúcs megdőlt az európaiak kedvelt eszközénél
Némileg fékezett, de az ősz legvégén is gyarapodni tudott a világszerte nagy népszerűségnek örvendő, tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) európai vagyona. A költséghatékony és jól diverzifikált befektetést kínáló eszközöknek a hozamok ezúttal nem kedveztek, a megtakarítók aktivitásának köszönhetően viszont így is újabb, 0,6 százalékos bővülést sikerült elérni, idén pedig borítékolható a csúcsdöntés a tőkebeáramlást és a vagyonméretet tekintve is.
Az Európában bejegyzett ETF-ek összesített vagyona rekordot jelentő 2545 milliárd euróra emelkedett novemberben, az előző havi 2529 milliárd euróról az LSEG Lipper legfrissebb kimutatása szerint.
A 15,7 milliárd eurós – 0,63 százalékos – bővülés a friss megtakarításoknak köszönhető, a befektetők ugyanis – bár visszafogottabbak voltak az októberi, 40 milliárd eurós vásárláshoz képest – novemberben is bőséges összeget, 21,4 milliárd eurót helyeztek el ilyen termékekben.
A pénz- és tőkepiacokon leforduló árfolyamok ugyanakkor 5,7 milliárd euróval csökkentették a portfóliók összértékét.
Az értékesítésen belül
- ezúttal is a részvény-ETF-ek emelkedtek ki 14,1 milliárd euróval,
- a kötvényes eszközökbe 5,2 milliárd euró friss tőke érkezett.
- A pénzpiaci termékekbe 2,1 milliárd eurót fektettek,
- a vegyes ETF-ek 300 millió eurót,
- az alternatív ETF-ek pedig 30 millió eurót szívtak fel a piacról.
- Egyedül az árupiaci alapokból folyt el 100 millió euró tőke.
Csúcsévet fut a népszerű európai befektetés
Az alternatív és a vegyes ETF-ek kivételével az összes kategória vagyona csúcsot döntött az ősz végére. Az egész éves értékesítés is új csúcsra futott, 11 hónap alatt ugyanis már 303,5 milliárd eurót öntöttek az európai ETF-szektorba a befektetők, jócskán felülmúlva ezzel a tavalyi, 256,4 milliárd eurós csúcsévet is.
Az LSEG Lipper várakozásai szerint 2025 egésze 320-340 milliárd eurós tőkebeáramlással zárulhat.
Az egyes kategóriákat részleteiben vizsgálva kiderül, hogy a hónap legkeresettebb befektetése a globális részvény-ETF-ek, valamint a feltörekvő piaci részvény-ETF-ek voltak, 5,7 milliárd, illetve 2,9 milliárd eurós nettó értékesítéssel. A harmadik legnagyobb volumenben értékesített terméktípus az európai részvény-ETF volt, 1,7 milliárd euróval.
A másik póluson a legnagyobb tőkekiáramlást elszenvedő termékek az amerikai kis- és midcap részvény-ETF kategória volt 700 milliós visszaváltással, de fél-fél milliárdos visszaváltással a sereghajtók közé kerültek a brit állampapíros alapok és a technológiai szektor ETF-jei is.
A befektetési szolgáltatók versenyét múlt hónapban is a világ vezető alapkezelőjéhez, a BlackRockhoz tartozó iShares nyerte 7,65 milliárd eurós friss befektetéssel. A második helyre az Amundi ETF-jei futottak be 4,66 milliárdos tőkebeáramlással, a bronzérmet pedig az Xtrackers szerezte meg, 1,94 milliárd eurónyi megtakarítást begyűjtve.