Befektetés: nem győzik ide lapátolni a pénzt, minden csúcs megdőlt az európaiak kedvelt eszközénél

Némileg fékezett, de az ősz legvégén is gyarapodni tudott a világszerte nagy népszerűségnek örvendő, tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) európai vagyona. A költséghatékony és jól diverzifikált befektetést kínáló eszközöknek a hozamok ezúttal nem kedveztek, a megtakarítók aktivitásának köszönhetően viszont így is újabb, 0,6 százalékos bővülést sikerült elérni, idén pedig borítékolható a csúcsdöntés a tőkebeáramlást és a vagyonméretet tekintve is.

Rekordot döntött idén a népszerű befektetés, az ETF-ek vagyona Európában / Fotó: Mongta Studio / Shutterstock

Az Európában bejegyzett ETF-ek összesített vagyona rekordot jelentő 2545 milliárd euróra emelkedett novemberben, az előző havi 2529 milliárd euróról az LSEG Lipper legfrissebb kimutatása szerint.

A 15,7 milliárd eurós – 0,63 százalékos – bővülés a friss megtakarításoknak köszönhető, a befektetők ugyanis – bár visszafogottabbak voltak az októberi, 40 milliárd eurós vásárláshoz képest – novemberben is bőséges összeget, 21,4 milliárd eurót helyeztek el ilyen termékekben.

A pénz- és tőkepiacokon leforduló árfolyamok ugyanakkor 5,7 milliárd euróval csökkentették a portfóliók összértékét.

Az értékesítésen belül

ezúttal is a részvény-ETF-ek emelkedtek ki 14,1 milliárd euróval,

a kötvényes eszközökbe 5,2 milliárd euró friss tőke érkezett.

A pénzpiaci termékekbe 2,1 milliárd eurót fektettek,

a vegyes ETF-ek 300 millió eurót,

az alternatív ETF-ek pedig 30 millió eurót szívtak fel a piacról.

Egyedül az árupiaci alapokból folyt el 100 millió euró tőke.

Csúcsévet fut a népszerű európai befektetés

Az alternatív és a vegyes ETF-ek kivételével az összes kategória vagyona csúcsot döntött az ősz végére. Az egész éves értékesítés is új csúcsra futott, 11 hónap alatt ugyanis már 303,5 milliárd eurót öntöttek az európai ETF-szektorba a befektetők, jócskán felülmúlva ezzel a tavalyi, 256,4 milliárd eurós csúcsévet is.

Az LSEG Lipper várakozásai szerint 2025 egésze 320-340 milliárd eurós tőkebeáramlással zárulhat.

Az egyes kategóriákat részleteiben vizsgálva kiderül, hogy a hónap legkeresettebb befektetése a globális részvény-ETF-ek, valamint a feltörekvő piaci részvény-ETF-ek voltak, 5,7 milliárd, illetve 2,9 milliárd eurós nettó értékesítéssel. A harmadik legnagyobb volumenben értékesített terméktípus az európai részvény-ETF volt, 1,7 milliárd euróval.