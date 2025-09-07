Megerősíti Oroszország finnországi határát, válaszul Finnország NATO-csatlakozására és Helsinki esetleges „ellenséges cselekményeitől” való félelmekre – írja a Kyiv Post. A lépésre néhány nappal azután került sor, hogy a NATO megnyitotta új regionális szárazföldi erők parancsnoki központját a finnországi Mikkeliben, mindössze 140 kilométerre az orosz határtól. Az oroszok biztonsági aggályaiknak adnak hangot a finnek NATO-tagsága óta.

Az oroszok már a finnek „barátságtalan cselekedeteire” készülnek a NATO-tagságuk után / Fotó: Alessandro RAMPAZZO / AFP

Finnország NATO-tagsága: Oroszország akadályokat épít a határon

Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke a finn határ közelében, az Oroszország északnyugati részén fekvő Leningrádi területen található Szvetogorszk városában végzett határátkelőhely ellenőrzése után kijelentette, hogy

Moszkvának fel kell készülnie Finnország esetleges „barátságtalan cselekedeteire”.

Hangsúlyozta, hogy az északi ország NATO-csatlakozása változtatásokat igényel Oroszország katonai megközelítésében a határhoz.

Mindenesetre felkészülünk arra, ami megváltozott – és a kapcsolatainkban is. Mert nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy Finnország jelenleg az Észak-atlanti Szövetség tagja”

– mondta Medvegyev, aki hozzátette, hogy falak és akadályok épülnek, amivel növelni szeretnék az államhatár védelmének biztonságát.

Finnország kerítést épít

Augusztusban Helsinki jelentette be oroszországi határának létrehozására vonatkozó terveit is.

A terv egy 200 kilométer hosszú kerítés megépítése, amelynek 2026 végére kell elkészülnie.

Finnország Svédországgal együtt 2024 márciusában csatlakozott a NATO-hoz . A döntésre az ukrajnai orosz inváziót követő növekvő biztonsági aggodalmak közepette került sor. A Kreml régóta ellenzi a NATO keleti terjeszkedését, mivel azt az orosz nemzetbiztonság fenyegetésének tekinti.