Olaj- és gázkitermelés: óriási gond lesz, ha ezt nem lépik meg – sokkoló jelentés érkezett, ezt fel kell dolgozni

Az olaj és gáz jövője továbbra is meghatározó tényező a világgazdaságban. Bár sok ország a megújuló energiákra építi a hosszú távú stratégiáját, a fosszilis energiahordozók iránti kereslet egyelőre nem csökken. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss elemzése szerint a olaj- és gázkitermelés fenntartásához évi több száz milliárd dollárnyi beruházásra van szükség, különben a globális kínálat évről évre látványosan visszaesne.

Az olaj- és gázkitermelés fenntartásához a világon évente mintegy 540 milliárd dollárt kellene fordítani új lelőhelyek feltárására és a meglévők fenntartására egészen 2050-ig – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség friss elemzéséből. Az Bloomberg beszámolója szerint

a globális beruházások idén elérhetik a 570 milliárd dollárt, ami ugyan magas összeg, de enyhén elmarad a 2024-es szinttől

– mondta Christophe McGlade, az IEA energiaszállítási egységének vezetője egy online előadásban. A jelentés szerint, ha a kereslet nem fordul el jelentősen a fosszilis energiahordozóktól, a vállalatoknak olyan tartalékokat is ki kell majd aknázniuk, amelyeket még fel sem fedeztek.

Fogyó készletek, tartós kereslet

Az IEA elemzése több mint 15 ezer olaj- és gázmező adataira épül, és részletesen vizsgálta, milyen ütemben apadnak ezek készletei. A kutatás szerint, ha nem történik folyamatos befektetés, a világ olajellátása évente Norvégia és Brazília együttes termelésének megfelelő mértékben – vagyis több mint 5 millió hordóval naponta – csökkenne. Ez a veszteség körülbelül 40 százalékkal nagyobb, mint 2010-ben volt, részben az amerikai palaolaj-kitermelésre való nagyobb ráutaltság miatt, amely gyorsabban kimerül, mint a hagyományos készletek.

Bár az energiaátállás egyre hangsúlyosabb a világpolitikai és gazdasági napirenden, az olaj iránti globális kereslet csúcsát még nem látni

– hangsúlyozza a jelentés. Az IEA szerint emiatt még hosszú évekig szükség lesz magas szintű kitermelésre. Noha az előrejelzések szerint idén és jövőre olajtöbblet várható a piacon, a BP becslése alapján 2026 elejétől a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetén (OPEC) kívüli kínálat nagyjából egy-másfél évig stagnálhat, ami tovább növeli a bizonytalanságot.