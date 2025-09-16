Olaj- és gázkitermelés: óriási gond lesz, ha ezt nem lépik meg – sokkoló jelentés érkezett, ezt fel kell dolgozni

Az olaj és gáz jövője továbbra is meghatározó tényező a világgazdaságban. Bár sok ország a megújuló energiákra építi a hosszú távú stratégiáját, a fosszilis energiahordozók iránti kereslet egyelőre nem csökken. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss elemzése szerint a olaj- és gázkitermelés fenntartásához évi több száz milliárd dollárnyi beruházásra van szükség, különben a globális kínálat évről évre látványosan visszaesne.
Az olaj- és gázkitermelés fenntartásához a világon évente mintegy 540 milliárd dollárt kellene fordítani új lelőhelyek feltárására és a meglévők fenntartására egészen 2050-ig – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség friss elemzéséből. Az Bloomberg beszámolója szerint
a globális beruházások idén elérhetik a 570 milliárd dollárt, ami ugyan magas összeg, de enyhén elmarad a 2024-es szinttől
– mondta Christophe McGlade, az IEA energiaszállítási egységének vezetője egy online előadásban. A jelentés szerint, ha a kereslet nem fordul el jelentősen a fosszilis energiahordozóktól, a vállalatoknak olyan tartalékokat is ki kell majd aknázniuk, amelyeket még fel sem fedeztek.
Az IEA elemzése több mint 15 ezer olaj- és gázmező adataira épül, és részletesen vizsgálta, milyen ütemben apadnak ezek készletei. A kutatás szerint, ha nem történik folyamatos befektetés, a világ olajellátása évente Norvégia és Brazília együttes termelésének megfelelő mértékben – vagyis több mint 5 millió hordóval naponta – csökkenne. Ez a veszteség körülbelül 40 százalékkal nagyobb, mint 2010-ben volt, részben az amerikai palaolaj-kitermelésre való nagyobb ráutaltság miatt, amely gyorsabban kimerül, mint a hagyományos készletek.
Bár az energiaátállás egyre hangsúlyosabb a világpolitikai és gazdasági napirenden, az olaj iránti globális kereslet csúcsát még nem látni
– hangsúlyozza a jelentés. Az IEA szerint emiatt még hosszú évekig szükség lesz magas szintű kitermelésre. Noha az előrejelzések szerint idén és jövőre olajtöbblet várható a piacon, a BP becslése alapján 2026 elejétől a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetén (OPEC) kívüli kínálat nagyjából egy-másfél évig stagnálhat, ami tovább növeli a bizonytalanságot.
Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója figyelmeztetett: „Olaj esetében az upstream beruházások hiánya minden évben eltüntetné a piacról Brazília és Norvégia teljes termelését. Ez azt jelenti, hogy az iparágnak sokkal gyorsabban kell mozognia, csak azért, hogy ne maradjon le”. A szakértők szerint a következő évtizedek kulcskérdése az lesz, hogy a világ mennyire képes diverzifikálni energiaforrásait, illetve miként tudja összeegyeztetni a fosszilis energiahordozók továbbra is erős keresletét a klímavédelmi vállalásokkal.
Az OPEC+ mindenáron vissza akarja szerezni piaci részesedését
Nagyot esett az olaj ára arra a híresztelésre szerdán, hogy az OPEC+ hét végi gyűlésén a kibővített olajkartell tovább emeli majd a kitermelési kvótákat októbertől, hogy visszaszerezze a termelés visszafogása miatt elvesztett piaci részesedését. A nyolctagú OPEC és a szövetségesei a termelés további bővítését tervezik, így elkezdődhet a korábban visszafogott termelés második, napi 1,65 millió hordós rétegének a visszavezetése a világpiacra, ami a globális kereslet 1,6 százalékát jelenti. A hírekre mind a WTI, mind a Brent olajfajta hordónkénti ára mintegy 2 százalékot esett, hordónként 64 dollár közelébe, és 68 dollár alá.
