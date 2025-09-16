Deviza
EUR/HUF389.56 0% USD/HUF330.25 -0.3% GBP/HUF450.05 -0.09% CHF/HUF417.01 +0.08% PLN/HUF91.62 -0.12% RON/HUF76.93 +0.02% CZK/HUF16.02 +0.02% EUR/HUF389.56 0% USD/HUF330.25 -0.3% GBP/HUF450.05 -0.09% CHF/HUF417.01 +0.08% PLN/HUF91.62 -0.12% RON/HUF76.93 +0.02% CZK/HUF16.02 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,563.06 -0.08% MTELEKOM1,884 -0.64% MOL2,808 -0.14% OTP29,070 +0.24% RICHTER10,090 -0.5% OPUS545 0% ANY7,160 -0.56% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,080 0% BUMIX9,215.01 -0.84% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,156.43 -0.5% BUX100,563.06 -0.08% MTELEKOM1,884 -0.64% MOL2,808 -0.14% OTP29,070 +0.24% RICHTER10,090 -0.5% OPUS545 0% ANY7,160 -0.56% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,080 0% BUMIX9,215.01 -0.84% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,156.43 -0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
olajipar
OPEC
fenntarthatóság
földgáz
Nemzetközi Energiaügynökség
gázkitermelés

Olaj- és gázkitermelés: óriási gond lesz, ha ezt nem lépik meg – sokkoló jelentés érkezett, ezt fel kell dolgozni

Az energiapiac kettős kihívással néz szembe: a kereslet magas, miközben a készletek gyorsan apadnak. Az olaj- és gázkitermelés szinten tartásához az IEA szerint évi 540 milliárd dollárnyi befektetés kell. E nélkül minden évben több millió hordónyi termelés esne ki a piacról.
VG
2025.09.16., 09:47

Az olaj és gáz jövője továbbra is meghatározó tényező a világgazdaságban. Bár sok ország a megújuló energiákra építi a hosszú távú stratégiáját, a fosszilis energiahordozók iránti kereslet egyelőre nem csökken. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss elemzése szerint a olaj- és gázkitermelés fenntartásához évi több száz milliárd dollárnyi beruházásra van szükség, különben a globális kínálat évről évre látványosan visszaesne.

Óriási árnyomás alatt az olaj- és gázkitermelés: évi 540 milliárd dollárra van szükség 2050-ig
Óriási árnyomás alatt az olaj- és gázkitermelés: évi 540 milliárd dollárra van szükség 2050-ig / Fotó: anatoliy_gleb

Az olaj- és gázkitermelés fenntartásához a világon évente mintegy 540 milliárd dollárt kellene fordítani új lelőhelyek feltárására és a meglévők fenntartására egészen 2050-ig – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség friss elemzéséből. Az Bloomberg beszámolója szerint 

a globális beruházások idén elérhetik a 570 milliárd dollárt, ami ugyan magas összeg, de enyhén elmarad a 2024-es szinttől 

– mondta Christophe McGlade, az IEA energiaszállítási egységének vezetője egy online előadásban. A jelentés szerint, ha a kereslet nem fordul el jelentősen a fosszilis energiahordozóktól, a vállalatoknak olyan tartalékokat is ki kell majd aknázniuk, amelyeket még fel sem fedeztek.

Fogyó készletek, tartós kereslet

Az IEA elemzése több mint 15 ezer olaj- és gázmező adataira épül, és részletesen vizsgálta, milyen ütemben apadnak ezek készletei. A kutatás szerint, ha nem történik folyamatos befektetés, a világ olajellátása évente Norvégia és Brazília együttes termelésének megfelelő mértékben – vagyis több mint 5 millió hordóval naponta – csökkenne. Ez a veszteség körülbelül 40 százalékkal nagyobb, mint 2010-ben volt, részben az amerikai palaolaj-kitermelésre való nagyobb ráutaltság miatt, amely gyorsabban kimerül, mint a hagyományos készletek.

Bár az energiaátállás egyre hangsúlyosabb a világpolitikai és gazdasági napirenden, az olaj iránti globális kereslet csúcsát még nem látni 

– hangsúlyozza a jelentés. Az IEA szerint emiatt még hosszú évekig szükség lesz magas szintű kitermelésre. Noha az előrejelzések szerint idén és jövőre olajtöbblet várható a piacon, a BP becslése alapján 2026 elejétől a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetén (OPEC) kívüli kínálat nagyjából egy-másfél évig stagnálhat, ami tovább növeli a bizonytalanságot.

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója figyelmeztetett: „Olaj esetében az upstream beruházások hiánya minden évben eltüntetné a piacról Brazília és Norvégia teljes termelését. Ez azt jelenti, hogy az iparágnak sokkal gyorsabban kell mozognia, csak azért, hogy ne maradjon le”. A szakértők szerint a következő évtizedek kulcskérdése az lesz, hogy a világ mennyire képes diverzifikálni energiaforrásait, illetve miként tudja összeegyeztetni a fosszilis energiahordozók továbbra is erős keresletét a klímavédelmi vállalásokkal.

Az OPEC+ mindenáron vissza akarja szerezni piaci részesedését

Nagyot esett az olaj ára arra a híresztelésre szerdán, hogy az OPEC+ hét végi gyűlésén a kibővített olajkartell tovább emeli majd a kitermelési kvótákat októbertől, hogy visszaszerezze a termelés visszafogása miatt elvesztett piaci részesedését. A nyolctagú OPEC és a szövetségesei a termelés további bővítését tervezik, így elkezdődhet a korábban visszafogott termelés második, napi 1,65 millió hordós rétegének a visszavezetése a világpiacra, ami a globális kereslet 1,6 százalékát jelenti. A hírekre mind a WTI, mind a Brent olajfajta hordónkénti ára mintegy 2 százalékot esett, hordónként 64 dollár közelébe, és 68 dollár alá.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
OPEC

Olaj- és gázkitermelés: óriási gond lesz, ha ezt nem lépik meg – sokkoló jelentés érkezett, ezt fel kell dolgozni

Az IEA szerint évi 540 milliárd dollár kell a szintentartáshoz.
9 perc
Trump

Felhúzták magukat az oroszok, megérkezett a válasz Európának: ballisztikus rakétákat telepít a Balti-tenger partjára

Az amerikai fenyegetésre, amely szankciókkal sújtaná az orosz kőolaj és földgáz importőreit Moszkva gyors és határozott választ adott.
6 perc
részvény

Befektetés: elapadtak nyár végén a hozamok, így is szépen bővült a magyarok kedvence

Közel 130 milliárd forint friss megtakarításnak köszönhetően új csúcsra ért a hazai befektetési alapok vagyona augusztusban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu