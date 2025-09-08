Most végre utolérheti a MÁV az osztrák vasutat: Ausztriának már nincs rá pénze, történelmi megszorítás jön – így építik le az ÖBB-t

Az osztrák kormány konszolidációs csomagjának részeként az állami vasúttársaság, az ÖBB is jelentős takarékossági lépéseket kénytelen bevezetni. A következő két évben 900 millió eurót spórolnak meg azáltal, hogy visszafogják az osztrák vasúti hálózat fejlesztését. Bár a 2025–2030-as időszakra 19,7 milliárd eurót irányoztak elő az infrastruktúra támogatására, ez közel hét százalékkal kevesebb a korábbi terveknél.

Osztrák vasút: megszorítások, leállított járatok és drága karbantartás / Fotó: NurPhoto via AFP

Nemcsak a beruházásoknál húzzák meg a nadrágszíjat: az osztrák vasút teljes cégcsoportjában, a személyszállításban és a teherszállításban is költségcsökkentés várható. Bár hivatalosan nem erősítették meg, belső információk szerint 10 százalékos lefaragást rendeltek el minden részlegnél. A menedzsment célja, hogy a hatékonyabb folyamatok révén évente 200–300 millió euróval csökkentsék a kiadásokat.

A legnagyobb gond a Rail Cargo Groupnál (RCG), az ÖBB teherszállítási leányvállalatánál jelentkezik.

Itt 15 százalékos költségcsökkentést tűztek ki célul, ehhez külön programot is indítottak „Phönix” néven. Két nemzetközi vasúti kapcsolatot – a Wolfurt–Rotterdam és a Wien/Linz–Duisburg–Rotterdam járatokat – már leállították, a törökországi fuvarok számát pedig megfelezték. A szakértők attól tartanak, hogy mindez nem lesz elég, és komolyabb megszorításokra is sor kerül, például a karbantartási ciklusok meghosszabbítására. Ez azonban hosszú távon még több költséget okozhatna.

Nem áll jól a Rail Cargo szénája

Az RCG tavaly több mint 25 millió eurós veszteséget könyvelt el, míg egy évvel korábban még 13 milliós nyereséget ért el. Az idei számok sem mutatnak javulást. A visszaesés oka részben a gazdasági környezet:

a gyenge ipari termelés miatt csökkennek a szállítmányok,

a közúti fuvarozás pedig rugalmasabb és olcsóbb alternatívát kínál.

Emellett a németországi vasúthálózat felújítása is komoly fennakadást okoz: a munkálatok miatt nőnek a költségek és hosszabbodnak a szállítási idők. Az osztrák vasút vezetője, Andreas Matthä szerint ez akár 20 millió eurós többletkiadást is jelenthet.