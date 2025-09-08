Most végre utolérheti a MÁV az osztrák vasutat: Ausztriának már nincs rá pénze, történelmi megszorítás jön – így építik le az ÖBB-t

Az osztrák kormány konszolidációs csomagjának részeként az állami vasúttársaság, az ÖBB is jelentős takarékossági lépéseket kénytelen bevezetni. A következő két évben 900 millió eurót spórolnak meg azáltal, hogy visszafogják az osztrák vasúti hálózat fejlesztését. Bár a 2025–2030-as időszakra 19,7 milliárd eurót irányoztak elő az infrastruktúra támogatására, ez közel hét százalékkal kevesebb a korábbi terveknél.
Nemcsak a beruházásoknál húzzák meg a nadrágszíjat: az osztrák vasút teljes cégcsoportjában, a személyszállításban és a teherszállításban is költségcsökkentés várható. Bár hivatalosan nem erősítették meg, belső információk szerint 10 százalékos lefaragást rendeltek el minden részlegnél. A menedzsment célja, hogy a hatékonyabb folyamatok révén évente 200–300 millió euróval csökkentsék a kiadásokat.
A legnagyobb gond a Rail Cargo Groupnál (RCG), az ÖBB teherszállítási leányvállalatánál jelentkezik.
Itt 15 százalékos költségcsökkentést tűztek ki célul, ehhez külön programot is indítottak „Phönix” néven. Két nemzetközi vasúti kapcsolatot – a Wolfurt–Rotterdam és a Wien/Linz–Duisburg–Rotterdam járatokat – már leállították, a törökországi fuvarok számát pedig megfelezték. A szakértők attól tartanak, hogy mindez nem lesz elég, és komolyabb megszorításokra is sor kerül, például a karbantartási ciklusok meghosszabbítására. Ez azonban hosszú távon még több költséget okozhatna.
Az RCG tavaly több mint 25 millió eurós veszteséget könyvelt el, míg egy évvel korábban még 13 milliós nyereséget ért el. Az idei számok sem mutatnak javulást. A visszaesés oka részben a gazdasági környezet:
Emellett a németországi vasúthálózat felújítása is komoly fennakadást okoz: a munkálatok miatt nőnek a költségek és hosszabbodnak a szállítási idők. Az osztrák vasút vezetője, Andreas Matthä szerint ez akár 20 millió eurós többletkiadást is jelenthet.
Hasonló gondokkal küzd a német DB Cargo is, amely tavaly 357 millió eurós veszteséget termelt. Az EU előírta, hogy 2026 végéig önállóan nyereségessé kell válnia, különben feldarabolás vár rá. A tervek drasztikusak: 5000 munkahely megszűnéséről, tíz regionális iroda bezárásáról és egy nagy javítóbázis megszüntetéséről is szó van. Emellett veszélybe került az egyedi kocsis szállítás (EWV) is, amely elsősorban kisebb cégeknek fontos.
Ha Ausztriában szüntetnék meg ezt a szolgáltatást, évente mintegy 2,7 millió kamionnal több jelenne meg az utakon.
A vasúti áruszállítás így egyszerre küzd gazdasági és szerkezeti problémákkal: a csökkenő ipari teljesítmény, az erősödő közúti verseny és a magas karbantartási költségek miatt mind Ausztriában, mind Németországban kérdésessé vált, hogyan tud a szektor hosszú távon versenyképes maradni.
Augusztus elején Lázár János építési és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy a korszerű motorvonatok beszerzése már sínen van, a magyar vasút pedig ezzel 30-40 évet fog fiatalodni. A kormány korábban feladatul adta, hogy kutassanak fel olyan vasúti flottákat, amelyek megvásárlásával korszerűbbé, megbízhatóbbá és kényelmesebbé tehető a vasúti közlekedés, azután arról döntött, hogy vásároljanak is ezekből az Európában már bizonyított szerelvényekből.
A teljes magyar vasúti flotta utaskapacitásának 10 a százaléka újul meg. Ahol eddig 40-50 éves, kiszolgált szerelvények közlekedtek, azokat korszerű és kényelmes motorvonatokra cseréljük
– írta a miniszter akkor. Hozzátette, hogy „tárgyalok a kínaiakkal és a svájciakkal, nem titok, hogy következő napokban nagy döntések fognak születni”.
Lázár János építési és közlekedési miniszter tavaly augusztusban jelentette be, hogy a kormány nem halogatja tovább a a hazai vasúti infrastruktúra fejlesztését, ezért a magyar állam képviseletében egymilliárd eurós hitelkérelemmel fordul az Európai Beruházási Bankhoz. Ez azonban nem a teljes összeg, a hitel ugyanis újabb egymilliárd euróval egészül ki az állam részéről, így összesen mintegy 880 milliárd forintot meghaladó mértékben kezdenek vasútpálya-építési programba.
