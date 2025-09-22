A Pfizernek már fogyókúrás gyógyszere is van: bejelentették az óriási üzletet – a MET-233i lehet a csodaszer az elhízás ellen

Az elmúlt években egyre élesebb verseny bontakozott ki a gyógyszeriparban az elhízás kezelésére szolgáló készítmények fejlesztésében. A globális piac hatalmas: világszerte több százmillió ember küzd túlsúllyal, és több mint 200 egészségügyi állapot kapcsolódik közvetlenül az elhízáshoz. Most a Pfizer is látványosan beszállt a versenybe: bejelentette, hogy felvásárolja a klinikai fázisban lévő biotechnológiai céget, a Metserát.

Óriási Pfizer-felvásárlás: új fegyverek érkezhetnek az elhízás elleni harcban / Fotó: AFP

A Pfizer 47,50 dollárt fizet részvényenként, ami összesen mintegy 4,9 milliárd dolláros tranzakciós értéket jelent. Emellett a megállapodás tartalmaz egy további, feltételekhez kötött kifizetési csomagot is: akár 22,50 dollárt részvényenként, amely bizonyos klinikai és engedélyezési mérföldkövek eléréséhez kötött. A végső zárás 2025 utolsó negyedévében várható, ha a részvényesek és a hatóságok is jóváhagyják az ügyletet.

Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója szerint az akvizíció kulcsfontosságú lépés:

Az elhízás olyan terület, ahol óriási a kielégítetlen orvosi igény. A Metsera portfóliója lehetőséget ad arra, hogy olyan terápiákat fejlesszünk, amelyek jobb hatásfokot, jobb tolerálhatóságot és tartósabb eredményeket nyújtanak.

A 2022-ben alapított Metsera főként olyan új gyógyszerek kifejlesztésén dolgozik, melyek a szervezet hormonrendszerét befolyásolva segítenek az elhízás kezelésében. A vállalatnak már négy készítménye tart klinikai vizsgálatoknál, és több további fejlesztés is előkészületben van.

A legfontosabb jelöltjük a MET-097i nevű készítmény, amelyet hetente vagy akár havonta adható injekcióként tesztelnek. Emellett vizsgálják a MET-233i nevű hatóanyagot is, amelyet önálló gyógyszerként és a MET-097i-vel kombinálva is kipróbálnak. Két szájon át szedhető változatuk szintén hamarosan megkezdi a klinikai vizsgálatokat. Az eddigi eredmények alapján a MET-233i különösen ígéretesnek tűnik, és akár a kategória egyik legjobb készítménye is lehet a jövőben.

Whit Bernard, a Metsera társalapító vezérigazgatója kiemelte:

a cég küldetése kezdettől az, hogy mérsékelje az elhízás okozta fizikai, lelki és anyagi terheket.

„A Pfizerrel együttműködve most esélyünk van arra, hogy fejlesztéseinket világszerte elérhetővé tegyük, és emberek millióinak életét javítsuk” – mondta.