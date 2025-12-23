Magyarországon elképzelhetetlent húzott a Strabag, ezt még Lázár János sem hinné el – három hónappal a határidő előtt jelentett készre
Miközben Magyarországon hónapok óta húzódó vita, határidőcsúszás és garanciális konfliktus kíséri a Strabag egyik legfontosabb autópálya-beruházását, addig Csehországban ugyanaz a vállalat olyat tett, ami idehaza jelenleg szinte elképzelhetetlennek tűnik: három hónappal a szerződéses határidő előtt adta át az ország legfontosabb autópályájának hiányzó szakaszát.
A cseh D1-es autópálya Ríkovice–Prerov közötti részét december 19-én nyitották meg a forgalom előtt, amivel teljessé vált Csehország leghosszabb és legismertebb gyorsforgalmi útja. A projekt szinte napra pontosan három évvel az építkezés megkezdése után zárult le, ráadásul az eredeti ütemtervhez képest előbb, nem később. A beruházás kulcsszerepet játszik a Prága–Brno–Ostrava-tengely közúti kapcsolatában, és évtizedes hiányosságot pótol.
A komplex műszaki környezet ellenére is idő előtt kész lett a Strabag
A cseh közlekedési hatóságok és a kivitelező beszámolói szerint a projekt messze nem volt egyszerű. A munkák során megépült a Becva folyón átívelő hídpálya, a Prerov–Olomouc irányú csatlakozás, egy közel 900 méteres helyi út, valamint érintették a Precheza vegyi üzem hulladéklerakójának területét is.
Összesen tíz autópályahidat, két rámpahidat és három szintbeli csomópontot alakítottak ki, emellett mintegy négy kilométer zajvédő fal épült.
A beruházás legösszetettebb eleme a Dluhonice térségében található, 940 méter hosszú híd volt, mely egyszerre halad át a folyó, a vegyi üzem és az Olomouc–Prerov vasútvonal felett. A bonyolult földtani viszonyok miatt az alapozás külön mérnöki megoldásokat igényelt, a pillérek hosszú távú védelmét speciális technológiákkal biztosították. A kivitelezéshez mintegy 8500 tonna acélt használtak fel, a töltésekhez pedig több mint 3,2 millió köbméter földet mozgattak meg.
A cseh közlekedési minisztérium közlése szerint a projekt inflációval korrigált költsége áfa nélkül 7,9 milliárd cseh korona volt, melynek jelentős részét uniós forrásból fedezték. A környezetvédelmi szempontok sem maradtak háttérben:
- alacsony zajszintű aszfaltot alkalmaztak,
- a magas töltések árvízvédelmi funkciót is ellátnak,
- és három békaátkelőt is kialakítottak.
A hatás gyorsan érzékelhető lesz. Radek Mátl, a cseh útkezelő vezérigazgatója szerint Prerov városában mintegy 70 százalékkal csökken a teherautó-forgalom, ami érdemben javítja az élhetőséget és a közlekedésbiztonságot.
Magyarországon egészen más kép rajzolódik ki
A cseh sikertörténet különösen éles kontrasztban áll a magyarországi helyzettel. Idehaza a Strabag neve jelenleg nem a határidő előtti átadással, hanem az M30-as autópálya körüli botránnyal forrt össze. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közlése szerint
a kivitelező nem vállalt írásos, teljes körű garanciát az általa elvégzett javításokra, ami miatt az M30-as megnyitása az utolsó pillanatban meghiúsult.
Az ügy súlyosságát jelzi, hogy Lázár János tárcája lehívta a Strabag bankgaranciáját, és felhívta minden közpénzekkel gazdálkodó szervezet figyelmét: a vállalattal való szerződéskötés a magyar állam érdekeivel ellentétes lehet. A minisztérium szerint a kivitelező továbbra sem ismeri el a hibás teljesítést, miközben a közlekedésbiztonság érdekében csak olyan javítás fogadható el, amelyért teljes körű felelősséget vállal.
Az M30-as története önmagában is tanulságos:
- a 180 milliárd forintos beruházással 2021-ben átadott, Miskolc és a szlovák határ közötti szakaszon alig két és fél évvel később,
- 2024 februárjában egy mintegy 150 méteres szakaszon megcsúszott az út, ami teljes lezáráshoz vezetett.
A garanciális javítás 4-5 milliárd forintba kerül, a munkák azonban a többszöri ígéret ellenére sem zárultak le egyértelműen és vitamentesen.
A két történet egymás mellé téve nehezen megkerülhető kérdéseket vet fel. Csehországban a Strabag egy rendkívül összetett, környezetvédelmi és műszaki kihívásokkal terhelt beruházást három év alatt, határidő előtt, viták nélkül zárt le. Magyarországon ezzel szemben egy már átadott autópálya garanciális javítása is elhúzódó jogi és politikai konfliktussá vált, melynek végkimenetele továbbra is bizonytalan.