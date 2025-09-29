Ebbe belebukhat a Pfizer: ezrével perlik be, mert daganatot okozhat az injekciója – dollármilliárdos kártérítést fizethet az amerikai gyógyszergyártó

A Pfizer újabb jogi kihívásokkal néz szembe az Egyesült Államokban: több száz nő perelte be a céget a népszerű Depo-Provera nevű injekciós fogamzásgátlója miatt. Az ügy hátterében az áll, hogy a Depo-Provera összefüggésbe hozható a meningeoma nevű, az agyhártyákból kialakuló daganattípussal, amelyet a nőknél hosszú távú használat után diagnosztizáltak.
A felperesek szerint a Pfizer már évtizedek óta tisztában van a kockázattal, ám nem tájékoztatta kellőképpen sem az orvosokat, sem a betegeket. Az indítvány mögött álló 400 nő áll. Közölték: ha időben figyelmeztették volna őket a lehetséges veszélyekre, akkor más, biztonságosabb fogamzásgátló módszert választottak volna.
A témában készített tudományos kutatások elsőként az 1980-as években vetették fel a Depo-Provera és az agydaganatok közötti kapcsolatot. Európában és Kanadában ennek kapcsán hivatalos figyelmeztetések jelentek meg a gyógyszer csomagolásán, ami az Egyesült Államokban hiányzott.
Az Egyesült Királyságban is több száz nő fontolgat hasonló jogi lépéseket, ott havonta mintegy 10 ezer nő kapja ezt az injekciót az állami egészségügyi szolgálat adatai szerint. A brit egészségügyi szabályozó szerv tavaly figyelmeztetést adott ki a Depo-Provera használóinak a meningeóma kialakulásának veszélyére, és a Pfizer levelében arra kérte az orvosokat, hogy a daganatos betegek esetében hagyják abba a gyógyszer alkalmazását.
A The Guardian emlékeztet: kutatók szerint a progesztogén alapú hormonális fogamzásgátlók nemcsak a meningeóma, hanem a mellrák kialakulásának kockázatát is növelik. Egy Oxfordi Egyetem kutatása azt mutatta ki, hogy ezek a fogamzásgátlók 20-30 százalékkal emelik a mellrák kialakulásának valószínűségét, ami az újabb generációs hormonális fogamzásgátló tablettákra, spirálokra és implantátumokra is igaz.
A gyógyszeripar hatalmas felfutású területe ma az elhízás elleni készítmények fejlesztése. A Pfizer felvásárlás révén 4,9 milliárd dollárért megszerzi a Metserát, amely több ígéretes gyógyszerjelölttel rendelkezik. A végső zárás 2025 utolsó negyedévében várható, ha a részvényesek és a hatóságok is jóváhagyják az ügyletet.
A 2022-ben alapított Metsera főként olyan új gyógyszerek kifejlesztésén dolgozik, melyek a szervezet hormonrendszerét befolyásolva segítenek az elhízás kezelésében. A vállalatnak már négy készítménye tart a klinikai vizsgálatoknál, és több további fejlesztés is előkészületben van.
A Pfizer belépése nem meglepő, hiszen az elhízás elleni készítmények piaca az utóbbi időben a gyógyszeripar egyik legforróbb szegmense lett. Az olyan szereplők, mint a Novo Nordisk (Ozempic, Wegovy) vagy az Eli Lilly (Mounjaro) már most milliárdos forgalmat generálnak, és a kereslet tovább nő. A Pfizernek a Metsera felvásárlása esélyt ad arra, hogy felzárkózzon a piacvezetőkhöz, és kihasználja a területben rejlő növekedési potenciált.
Trump követeli: a Pfizer és mások azonnal hagyják abba a ködösítést a Covid-gyógyszerekről
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon posztolt arról, hogy a Pfizer és más gyártók nem hoztak nyilvánosságra semmilyen adatot, amely tisztázná, valóban sikeresek-e a Covid–19 elleni gyógyszerek, vagy nem ez a helyzet.
