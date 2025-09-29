Ebbe belebukhat a Pfizer: ezrével perlik be, mert daganatot okozhat az injekciója – dollármilliárdos kártérítést fizethet az amerikai gyógyszergyártó

A Pfizer újabb jogi kihívásokkal néz szembe az Egyesült Államokban: több száz nő perelte be a céget a népszerű Depo-Provera nevű injekciós fogamzásgátlója miatt. Az ügy hátterében az áll, hogy a Depo-Provera összefüggésbe hozható a meningeoma nevű, az agyhártyákból kialakuló daganattípussal, amelyet a nőknél hosszú távú használat után diagnosztizáltak.

Fotó: AFP

A felperesek szerint a Pfizer már évtizedek óta tisztában van a kockázattal, ám nem tájékoztatta kellőképpen sem az orvosokat, sem a betegeket. Az indítvány mögött álló 400 nő áll. Közölték: ha időben figyelmeztették volna őket a lehetséges veszélyekre, akkor más, biztonságosabb fogamzásgátló módszert választottak volna.

A témában készített tudományos kutatások elsőként az 1980-as években vetették fel a Depo-Provera és az agydaganatok közötti kapcsolatot. Európában és Kanadában ennek kapcsán hivatalos figyelmeztetések jelentek meg a gyógyszer csomagolásán, ami az Egyesült Államokban hiányzott.

Az Egyesült Királyságban is több száz nő fontolgat hasonló jogi lépéseket, ott havonta mintegy 10 ezer nő kapja ezt az injekciót az állami egészségügyi szolgálat adatai szerint. A brit egészségügyi szabályozó szerv tavaly figyelmeztetést adott ki a Depo-Provera használóinak a meningeóma kialakulásának veszélyére, és a Pfizer levelében arra kérte az orvosokat, hogy a daganatos betegek esetében hagyják abba a gyógyszer alkalmazását.

A The Guardian emlékeztet: kutatók szerint a progesztogén alapú hormonális fogamzásgátlók nemcsak a meningeóma, hanem a mellrák kialakulásának kockázatát is növelik. Egy Oxfordi Egyetem kutatása azt mutatta ki, hogy ezek a fogamzásgátlók 20-30 százalékkal emelik a mellrák kialakulásának valószínűségét, ami az újabb generációs hormonális fogamzásgátló tablettákra, spirálokra és implantátumokra is igaz.

