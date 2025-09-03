Bádogostanoncból a Bogár megalkotójáig: 150 éve született Ferdinand Porsche

Százötven évvel ezelőtt született a bogárhátú Volkswagen atyja, Ferdinand Porsche, aki nélkül valszínűleg nem tartana ott az autóipar, ahol jelenleg. A nevét viselő Porsche márka a sportosság, a mérnöki precizitás és a technikai innováció szimbóluma, amely az elektromobilitás és az új technológiák korában is őrzi a tradíciókat.
Ferdinand Porsche szudétanémet területen, a ma Csehországhoz tartozó Maffersdorfban (Vratislavice nad Nisou) látta meg a napvilágot 1875. szeptember 3-án. Eredetileg bádogosnak készült, járműipart érintő tanulmányait soha nem fejezte be hivatalosan, egyetemre se járt, mégis kivételes műszaki érzékkel rendelkezett: autodidakta módon sajátította el a villamosmérnöki tudást, amely később egész életét és pályáját meghatározta.
Már a századfordulón letette a névjegyét azzal, hogy Ludwig Lohner bécsi kocsigyártó vállalkozásában megalkotta a világ első hibrid, 3 lóerős benzines-elektromos autóját, a Lohner-Porschét, amellyel nagy sikert aratva részt vett az 1899. évi berlini autókiállításon, s amellyel gyakorlatilag lefektette a mai elektromobilitás alapjait.
A Lohner-Porsche azonban a közúton nem aratott sikereket: túl nehéz telepei túl kevés energiát tudtak tárolni, ezért túl hamar lemerültek. A versenypályán viszont egy ideig brillírozott az autó. Porsche pályafutását az Austro-Daimler cégnél műszaki igazgatói beosztásban folytatta, itt
tervezett, már mint díszdoktorátussal rendelkező mérnök. Ezt a titulus a munkája elismeréseként, nem tanulmányai sikeres elvégzéséért adományozta neki a Bécsi Műszaki Egyetem, amelyhez később a stuttgarti is csatlakozott a professzori kinevezéssel és a tiszteletbeli doktori cím adományozásával.
A Daimler és a Benz 1926-os fúziójával egyet nem értő Porsche távozott, hogy a Steyernél tartott hároméves kitérő után visszatérjen Stuttgartba, ahol a Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH égisze alatt saját mérnöki irodát nyitott, s kedvenc témájának, egy strapabíró olcsó kisautó fejlesztésének szentelhette idejét – egyéb tervezési munkái mellett.
A következő, meghatározó fontosságú találkozás Porsche életében 1934-ben volt, amikor Adolf Hitler bízta meg egy olyan népautó kifejlesztésével, amely
Ferdinand Porsche gőzerővel látott munkához, igaz, csak az asztalfiókot kellett kinyitnia, benne volt ugyanis a prototípus lényeges műszaki tartalmát rejtő dokumentáció. Ezt egy éven át csiszolgatta, majd megkezdték a próbagyártást a Daimler-Benz üzemében.
Hozzá kell tenni, hogy számos forrás szerint a Bogár mind külsejében, mind műszakilag kísértetiesen hasonlított Barényi Béla magyar mérnök autójára, ám mivel a naiv mérnök nem védette le terveit, azt más is „feltalálhatta”. A bogárhátú, azaz a VW Type 1 tömeggyártására 1937-ben Wolfsburgban megépítették a Volkswagen első gyárát.
Itt 1938 májusától pár száz bogárhátút tudtak csak összeszerelni, majd a világháború miatt le is álltak ezzel, s Ferdinand Porsche harci járműveket, tankokat kezdett tervezni a náci Németország haderejének növelését szem előtt tartva. A Volkswagen üzemeiben kényszermunkások dolgoztak, ami súlyos történelmi örökséget jelent, s le nem törölhető szégyenfoltot Porsche pályafutásán.
Wolfsburgban a népautó gyártása a háború végeztével nagy lendülettel újraindult, de már Porsche nélkül, aki náciként mind a SS-nek, mind Hitler nemzetiszocialista pártjának a tagja volt, s mint ilyent, letartóztatták és elvitték a franciák. Nem minden hátsó szándék nélkül, hiszen a szaktudását próbálták hasznosítani a francia népautó, a Renault 4CV kifejlesztésében.
Végül nem emeltek vádat ellene, megúszta húszhavi fogsággal, majd visszaköltözött Németországba, ahol megkeseredett öregemberként az autóipartól is elfordult. Agyvérzést kapott 1951 elején, majd 75 évesen, 1951 január 30-án Stuttgartban meghalt. Örökségét fia, Ferdinand Anton Ernst Porsche, azaz Ferry Porsche, valamint unokája, a 911-est megalkotó Ferdinand Alexander Porsche, azaz Butzi Porsche vitte tökélyre. A legendás Porsche sportautók már az ő kezük munkáját dicsérik.
A nagypapa életművének koronagyémántját jelentő Volkswagen Bogárt 1938-tól egészen 2003. július 30-ig gyártották. Európában az utolsó klasszikus Bogár 1978-ban készült el a németországi Emdenben, a gyártás azonban tovább folyt Mexikóban és Brazíliában. Az utolsó példány a mexikói Pueblában lévő VW-üzemben gördült le a futószalagról.
A 65 éven át gyártott modellből a hivatalos adatok szerint 21 529 464 darabot szereltek össze és adtak el világszerte. Azóta nagyot változott a világ a Bogár már csak a negyedik az örökranglistán, amelynek dobogóján
Mindez persze semmit sem von le a legendás autótervező, Ferdinand Porsche szakmában szerzett érdemeiből.
