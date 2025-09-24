Méregdrága VR-szemüveggel támad a Samsung – kérdés, van-e jövője a kissé hanyatló piacon

A virtuális valóság régóta ígérgeti, hogy meghódítja a nappalinkat, de a technológia elterjedésének egyik legnagyobb akadálya mindig is az ár volt. Most a Samsung is belép a prémium-VR-piacra: a régóta pletykált Project Moohan névre hallgató headset októberben mutatkozik be, és az első kiszivárgott információk alapján a készülék ára alaposan feladja majd a leckét a vásárlóknak. A kérdés az: mennyire tudja felvenni a versenyt az Apple, a Meta és a Sony hasonló termékeivel?

Jön a Samsung saját VR-headsete: a Project Moohan több ezer dollár lesz, de állítólag megéri majd a pénzét / Fotó: NurPhoto via AFP

Mit rejt a Project Moohan belseje a borsos árcédula alatt?

A Samsung VR-szemüvege először Dél-Koreában, október 13-án kerül piacra, majd egy héttel később, október 21-én világszerte elérhetővé válik. Az előrendelések szeptember végén nyílnak meg. A Mashable beszámolója szerint a készülék lelke a Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 chip, mely a Meta Quest 3 és 3S erősebb változatában is jelen van.

A kijelző fronton a Samsung nem spórol: 1,3 hüvelykes Micro-OLED panel, 3552×3840 felbontással, nagy fényerővel és széles színtartománnyal. Ez 13,64 millió képpontot jelent szemenként – közel kétmillióval többet, mint az Apple Vision Pro, és messze meghaladja a Quest 3 4,56 millió képpontját.

Az ár viszont kemény: a szivárgások szerint 1799 és 2999 dollár (660 000–1 100 000 forint) között alakulhat.

Ez jóval több, mint amit a legtöbb felhasználó egy VR-eszközért kiadna.

Nincs egyedül a Samsung a piacon: kinek mennyit ér a virtuális valóság?

A Meta Quest 3 jelenleg a piac legjobb ár-érték arányú headsetje. 499 dollárért (kb. 180 ezer Ft) kínálja a VR-t, és bár technikailag gyengébb, tömegek számára elérhető alternatíva. A Sony is rendelkezik profi headsetekkel: a vállalat a PlayStation VR2 mellett üzleti felhasználásra is kínál készülékeket, amelyek ára a 4000 dollár fölötti kategóriában mozog. Ezek nem a nagyközönségnek szólnak, inkább ipari, egészségügyi vagy kutatási célokra fejlesztették őket.

Az Apple Vision Pro egyértelműen a prémiumkategória etalonja: 3499 dollárért (kb. 1,3 millió forint) juthatunk hozzá a csúcskategóriás VR-szemüveghez,

annak ellenére, hogy jócskán megcsappant az érdeklődés az ilyen termékek iránt. Tehát a Samsung Moohan a középkategóriában helyezkedhet el. Drágább, mint a Quest, de valamivel olcsóbb lehet az Apple Vision Prónál – ugyanakkor az árkülönbség így is hatalmas.