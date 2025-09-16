Úgy viszik ezt az új játékot, mint a cukrot, milliós eladások napok alatt – ebből a „nagyok" is tanulhatnak

A szeptemberi játékdömpingben sokan arra számítottak, hogy a nagy kiadók címei viszik majd a prímet, helyettük viszont a Hollow Knight: Silksong került a figyelem középpontjába, az várva várt indie-játék rajtja pedig példátlan sikert hozott. A Silksong eladásai rövid idő alatt minden várakozást felülmúltak, és azt mutatják, hogy egy indie-cím is képes lehet megrengetni a játékipart.

A Silksong eladásai minden várakozást felülmúltak – ez új üzenetet küld a játékiparnak / Fotó: YouTube / Team Cherry / Hollow Knight: Silksong - Release Trailer

A Silksong eladásait a nagy kiadók is megirigyelnék

Iparági elemzések szerint a játék már a megjelenés első napjaiban több mint 3,2 millió példányt kelt el Steamen, emellett az Xbox Game Passen keresztül további 1,5 millió letöltést ért el. Mindez különösen figyelemreméltó, hiszen a Game Pass-előfizetők számára a játék gyakorlatilag ingyenesen elérhető, mégis milliók döntöttek a teljes árú vásárlás mellett. Nem véletlen, hogy

a Silksong eladásai már most iparági mérföldkőként emlegethetők.

A mostani siker természetesen nem jöhetett volna létre az előd, a 2017-ben megjelent Hollow Knight nélkül. A háromtagú Team Cherry fejlesztése kezdetben csendben indult útjára, de hamar a metroidvania műfajának egyik legismertebb és legsikeresebb darabjává vált. Az aprólékos pályatervezés, a sötét, mégis bájos hangulat és a folyamatosan érkező ingyenes frissítések révén a játék egyre nagyobb közönséget hódított meg.

Az első rész mára több mint 11 millió példányt adott el Steamen, és stabil rajongótábort épített. Az új játék rajtja erre a táborra épített, és be is vált a számítás: a statisztikák szerint a Silksong vásárlóinak közel 80 százaléka már rendelkezett az első résszel, tehát a Silksong eladásai közvetlenül az előző játék által kivívott bizalomra épültek.

Az indie-siker, ami túlmutat önmagán

A Hollow Knight: Silksong az idei metroidvania-megjelenéseket is mind letarolta: 69-szer annyi példányt adtak el belőle, mint a második helyezett Sega címből, a Shinobi: Art of Vengeance-ből. Ilyen fölény ritka a játékiparban, különösen egy olyan zsánerben, amely nem számít tömegpiacinak. Ez azt jelenti, hogy

a Silksong eladásai nemcsak önmagukban figyelemre méltóak, hanem üzenetet is hordoznak: a kis stúdiók által készített játékok is képesek lehetnek az iparág meghatározó pillanataivá válni.

A Team Cherry mindössze néhány fős csapata olyan sikert ért el, amelyről sok AAA-fejlesztő is csak álmodhat.