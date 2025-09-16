Úgy viszik ezt az új játékot, mint a cukrot, milliós eladások napok alatt – ebből a „nagyok" is tanulhatnak

A szeptemberi játékdömpingben sokan arra számítottak, hogy a nagy kiadók címei viszik majd a prímet, helyettük viszont a Hollow Knight: Silksong került a figyelem középpontjába, az várva várt indie-játék rajtja pedig példátlan sikert hozott. A Silksong eladásai rövid idő alatt minden várakozást felülmúltak, és azt mutatják, hogy egy indie-cím is képes lehet megrengetni a játékipart.
Iparági elemzések szerint a játék már a megjelenés első napjaiban több mint 3,2 millió példányt kelt el Steamen, emellett az Xbox Game Passen keresztül további 1,5 millió letöltést ért el. Mindez különösen figyelemreméltó, hiszen a Game Pass-előfizetők számára a játék gyakorlatilag ingyenesen elérhető, mégis milliók döntöttek a teljes árú vásárlás mellett. Nem véletlen, hogy
a Silksong eladásai már most iparági mérföldkőként emlegethetők.
A mostani siker természetesen nem jöhetett volna létre az előd, a 2017-ben megjelent Hollow Knight nélkül. A háromtagú Team Cherry fejlesztése kezdetben csendben indult útjára, de hamar a metroidvania műfajának egyik legismertebb és legsikeresebb darabjává vált. Az aprólékos pályatervezés, a sötét, mégis bájos hangulat és a folyamatosan érkező ingyenes frissítések révén a játék egyre nagyobb közönséget hódított meg.
Az első rész mára több mint 11 millió példányt adott el Steamen, és stabil rajongótábort épített. Az új játék rajtja erre a táborra épített, és be is vált a számítás: a statisztikák szerint a Silksong vásárlóinak közel 80 százaléka már rendelkezett az első résszel, tehát a Silksong eladásai közvetlenül az előző játék által kivívott bizalomra épültek.
A Hollow Knight: Silksong az idei metroidvania-megjelenéseket is mind letarolta: 69-szer annyi példányt adtak el belőle, mint a második helyezett Sega címből, a Shinobi: Art of Vengeance-ből. Ilyen fölény ritka a játékiparban, különösen egy olyan zsánerben, amely nem számít tömegpiacinak. Ez azt jelenti, hogy
a Silksong eladásai nemcsak önmagukban figyelemre méltóak, hanem üzenetet is hordoznak: a kis stúdiók által készített játékok is képesek lehetnek az iparág meghatározó pillanataivá válni.
A Team Cherry mindössze néhány fős csapata olyan sikert ért el, amelyről sok AAA-fejlesztő is csak álmodhat.
Az egyik legfontosabb tanulság a közösség meghatározó ereje. Hat év várakozás után a rajongók nemhogy elfordultak volna, hanem soha nem látott lelkesedéssel csaptak le a folytatásra. A másik tanulság, hogy a minőség, a hiteles világépítés és a kreatív játékmenet többet ér, mint a legdrágább marketingkampány. Ezt bizonyítják a Silksong eladásai, melyek úgy szöktek az egekbe, hogy a játék mögött nem állt óriási kiadó.
A játékipar nagy szereplői számára mindez egyértelmű üzenet: a piac nem csak a blockbuster költségvetésű címekre éhes. A Silksong sikere azt mutatja, hogy
az indie-játékokban rejlő kreativitás és a rajongótábor ereje képes akár globális trendeket is befolyásolni.
Végső soron a Silksong eladásai túlmutatnak a konkrét számokon: egy újabb bizonyítékot kaptunk arra, hogy az indie-fejlesztések is képesek korszakos hatást gyakorolni a piacra. A Team Cherry példája reményt és inspirációt ad más kis stúdióknak is: a szenvedéllyel készített játékok megtalálhatják a közönségüket, és akár a legnagyobb kiadókat is megszorongathatják.
A Clair Obscur: Expedition 33 a 2025-ös év egyik legnagyobb meglepetése a videójáték-iparban. A francia Sandfall Interactive első játéka mind kritikailag, mind kereskedelmileg kiemelkedő sikert aratott, mindössze három nap alatt több mint egymillió példányban kelt el, és e szám nem tartalmazza azokat az Xbox Game Pass-előfizetők, akik a szolgáltatáson keresztül játszanak a videójátékkal. A Sandfall Interactive egy körülbelül 30 fős csapat, melyben több volt Ubisoft-fejlesztő is helyet kapott, akik saját bevallásuk szerint már unatkoztak a francia videójáték-óriásnál.
A játék nemcsak a játékosok, hanem a kritikusok körében is óriási elismerést kapott:
Az eladások tekintetében a Clair Obscur: Expedition 33 az első napon 500 ezer példányban kelt el, és ahogyan arról a magyar IGN is beszámolt, három nap alatt pedig átlépte az egymilliós határt.
