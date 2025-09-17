Aki nem figyel, véletlen kenyai szafarit rendelhet taxi helyett az itthon is népszerű appon

Egyre egzotikusabb lehetőségeket kínál a felhasználói számára az Uber. Az alkalmazás júniusban Olaszországban az Uber Copter és az Uber Boat szolgáltatásokat jelentette be, melyek segítségével már nemcsak autó, de helikopter- vagy hajótaxit is igénybe lehetett venni. A múlt héten pedig újabb együttműködést jelentet be a fuvarszervező cég, mely ismét a helikopteres rendeléseket terjeszti ki a Blade nevű vállalattal együttműködve.

Már szafarit is foglalhatunk az Uber segítségével / Fotó: Larraend / Shutterstock

Már szafarira is befizethetünk az Uber alkalmazásán

A vállalat pedig most még újabb szolgáltatással jelentkezik, így elindult az Uber Safari is, mely a kenyai fővárosban, Nairobiban található nemzeti park területén nyújt lehetőséget az afrikai élővilág megismerésére. A világ egyetlen fővárosban található szafarijára az így már az alkalmazáson is lehet jelentkezni. Az Uber ezzel igyekszik még nagyobb szeletet kihasítani Kenya 4,3 milliárd dolláros turizmusából.

A kelet-afrikai országban évtizede jelen lévő fuvarszervező a belföldi turistákat és az üzleti utazókat is szeretné megnyerni a szolgáltatással.

A felhasználók a Bloomberg összefoglalója szerint nappali és éjjeli utazásokra is jelentkezhetnek az alkalmazáson, mely egy háromórás vezetett túrán mutatja be az oroszlánokat, orrszarvúkat és az afrikai vadvilág más állatait.

Az alkalmazás úgy véli, hogy a lehetőség megnyitása a saját autóval és túravezetői tapasztalatokkal rendelkezők számára új lehetőséget teremt az iparág szereplőinek is. A turizmus a kenyai devizabevételek egyik fő forrása, ami a gazdaság több mint 10,4 százalékát és a formális foglalkoztatás 5,5 százalékát adja. Az Uber 2023-ban 14,1 milliárd kenyai shillinggel (mintegy 36 milliárd forint) járult hozzá az ország gazdaságához, aminek az ötöde köthető a cég szerint a turizmushoz.

A cég múlt heti, a Blade segítségével kínált helikopteres utazásokról szóló bejelentése azután következett be, hogy a légi közlekedési céget 125 millió dollárért felvásárolta a Joby Aviation. A helikopteres utak jövőre indulnak majd az alkalmazáson. Az elektromos légi taxi fejlesztésével foglalkozó Jobyval az Uber 2019 óta működik együtt, és 2020-ban saját légitaxi-részlegét is eladta a vállalatnak.