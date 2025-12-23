Deviza
Nemcsak munkanap-áthelyezés lesz január elején, hanem óriási bankszünnap is

Bankszünnappal indítja az évet a K&H, az első teljes 2026-os januári héten lesznek tervezett leállások a pénzintézetnél. Erre a banki ügyfeleknek azért is érdemes figyelniük, mert bár a bankszünnap szombatra esik, de a szóban forgó szombat, január 10., munkanap-áthelyezéssel érintett nap.
VG
2025.12.23, 11:29
Frissítve: 2025.12.23, 11:31

Bankszünnap lesz az egyik legnagyobb magyar pénzintézetnél. A K&H Bank január 10-én, a késő esti óráktól kezdődően hajtja végre a tervezett fejlesztéseket. Január 10. egyébként a hagyományos munkarendben dolgozók számára munkanap, mivel a 2026-ra vonatkozó rendelet alapján aznap január 2-át, pénteket kell ledolgozni – hívja fel az Origo a figyelmet a pénzintézet tájékoztatása alapján.

Close,Up,Shot,Of,African,Man's,Hands,Holding,Mobile,And, bankszünnap
Bankszünnap lesz január 10-én a K&H Banknál, átnyúlik január 11-re / Fotó: Shutterstock

Bankszünnap lesz január 10-én a K&H-nál, átnyúlik a következő napra

A lap a pénzintézet által kiadott tájékoztatás alapján azt írja, hogy 2026. január 10-én 22:00 órától 2026. január 11-én 6:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást lehet tapasztalni a következő szolgáltatásokban:

  • K&H e-bank, 
  • K&H mobilbank, 
  • K&H e-portfólió, 
  • K&H e-posta, 
  • K&H Electra szolgáltatásokban és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.

Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül – jelzi a pénzintézet.

Érdemes tehát a lehetőségek szerint úgy tervezni a banki ügyek intézését, hogy ne a bankszünnapos időszakra időzítsék.

A pénzintézet arra is felhívja a figyelmet, hogy a január 10-i, áthelyezett munkanap miatt 2026. január 10-én 12:00 óráig lesz személyes ügyintézésre lehetőség lakossági és vállalati személyes ügyfélpontjaikon.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

