Nemcsak munkanap-áthelyezés lesz január elején, hanem óriási bankszünnap is

Bankszünnap lesz az egyik legnagyobb magyar pénzintézetnél. A K&H Bank január 10-én, a késő esti óráktól kezdődően hajtja végre a tervezett fejlesztéseket. Január 10. egyébként a hagyományos munkarendben dolgozók számára munkanap, mivel a 2026-ra vonatkozó rendelet alapján aznap január 2-át, pénteket kell ledolgozni – hívja fel az Origo a figyelmet a pénzintézet tájékoztatása alapján.

Bankszünnap lesz január 10-én a K&H Banknál, átnyúlik január 11-re / Fotó: Shutterstock

Bankszünnap lesz január 10-én a K&H-nál, átnyúlik a következő napra

A lap a pénzintézet által kiadott tájékoztatás alapján azt írja, hogy 2026. január 10-én 22:00 órától 2026. január 11-én 6:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást lehet tapasztalni a következő szolgáltatásokban:

K&H e-bank,

K&H mobilbank,

K&H e-portfólió,

K&H e-posta,

K&H Electra szolgáltatásokban és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.

Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül – jelzi a pénzintézet.

Érdemes tehát a lehetőségek szerint úgy tervezni a banki ügyek intézését, hogy ne a bankszünnapos időszakra időzítsék.

A pénzintézet arra is felhívja a figyelmet, hogy a január 10-i, áthelyezett munkanap miatt 2026. január 10-én 12:00 óráig lesz személyes ügyintézésre lehetőség lakossági és vállalati személyes ügyfélpontjaikon.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.