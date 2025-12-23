Nemcsak munkanap-áthelyezés lesz január elején, hanem óriási bankszünnap is
Bankszünnap lesz az egyik legnagyobb magyar pénzintézetnél. A K&H Bank január 10-én, a késő esti óráktól kezdődően hajtja végre a tervezett fejlesztéseket. Január 10. egyébként a hagyományos munkarendben dolgozók számára munkanap, mivel a 2026-ra vonatkozó rendelet alapján aznap január 2-át, pénteket kell ledolgozni – hívja fel az Origo a figyelmet a pénzintézet tájékoztatása alapján.
Bankszünnap lesz január 10-én a K&H-nál, átnyúlik a következő napra
A lap a pénzintézet által kiadott tájékoztatás alapján azt írja, hogy 2026. január 10-én 22:00 órától 2026. január 11-én 6:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást lehet tapasztalni a következő szolgáltatásokban:
- K&H e-bank,
- K&H mobilbank,
- K&H e-portfólió,
- K&H e-posta,
- K&H Electra szolgáltatásokban és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.
Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül – jelzi a pénzintézet.
Érdemes tehát a lehetőségek szerint úgy tervezni a banki ügyek intézését, hogy ne a bankszünnapos időszakra időzítsék.
A pénzintézet arra is felhívja a figyelmet, hogy a január 10-i, áthelyezett munkanap miatt 2026. január 10-én 12:00 óráig lesz személyes ügyintézésre lehetőség lakossági és vállalati személyes ügyfélpontjaikon.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.