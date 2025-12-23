Mindenkit meglepett a német kancellár, területet veszíthet Csehország: figyelmeztették Putyint, nem menjen Budapestre – a legolvasottabb októberi közéleti cikkek

Igencsak pezsgett az élet októberben a hazai és a nemzetközi közéletben egyaránt. Az orosz–ukrán háború lezárását szorgalmazó tárgyalások újabb szintre léptek, és mindenkit az foglalkoztatott, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke és Oroszország elnöke valóban találkozik-e Budapesten, és ha igen, mikor. Csehországban parlamenti választást tartottak a hónap elején. A legtöbb olvasót mégis a német kancellár kissé váratlan kijelentése vonzotta.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump újabb lehetséges találkozója volt október forró témája / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Meglepetés: a német kancellár megmondta, melyik országot akarja felvenni az EU-ba – Merz nem Ukrajnáról beszélt, de vannak feltételei

Támogatásáról biztosította Törökország európai uniós csatlakozási törekvéseit Friedrich Merz német kancellár Ankarában tett látogatásán, ugyanakkor megjegyezte, hogy az ország még nem teljesítette az uniós integráció minden feltételét. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás feltételeit rögzítő, úgynevezett koppenhágai kritériumokat felemlítve Merz kijelentette, hogy „Törökországban olyan döntések születtek, amelyek még nem felelnek meg a jogállamiság és a demokrácia követelményeinek, ahogyan azokat mi, európaiak értelmezzük”. Mint mondta, erről a felek párbeszédet folytatnak.

„Személyesen, de a német kormány is az Európai Unió szoros partnereként tekint Törökországra. Szeretnénk folytatni útja kiegyengetését az EU-ba” – mondta a kancellár Recep Tayyip Erdogan török elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Merz különösen a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztését szorgalmazta, ideértve a logisztikai ágazatot is. „Németekként, illetve európaiakként ki kell építenünk stratégiai partnerségeinket. És ebben nem kerülhetünk meg egy jó és elmélyített partnerséget Törökországgal” – hangoztatta.

Budapesti békecsúcs: itt a cáfolhatatlan, 100 ezer tonnás bizonyíték, hogy hamarosan megrendezik

Október 21-én a kora délutáni órákban megérkezett Splitbe az amerikai haditengerészet egyik ékköve, a 337 méter hosszú és 79 méter széles Gerald R. Ford anyahajó. A zágrábi amerikai nagykövetség szerint a hajó egy előre tervezett NATO-gyakorlat miatt futott be az Adriára, horvát szakértők viszont úgy vélik, hogy a látogatás apropója a budapesti békecsúcs.