Több mint egy évtizede velünk van, általában az ügyfeleken verik le – bőven vannak kiskapuk, hogy elkerüljük a tranzakciós illetéket

A tranzakciós illeték továbbra is meghatározó eleme lesz a magyar pénzügyi környezetnek 2026-ban. Az elmúlt években bevezetett és módosított szabályok nyomán ez az adónem ma már stabilan beépült a banki működésbe: a pénzügyi műveletek – például átutalások, készpénzfelvételek vagy egyes értékpapírügyletek – után fizetendő illeték közvetve a lakossági és vállalati ügyfelek költségeit is növeli.

Hogyan mérsékli a tranzakciós illeték terhét a pénzügyi gyakorlat? / Fotó: Ball SivaPhoto / Shutterstock

Formálisan az illeték befizetésére a pénzintézetek kötelezettek, a piaci gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a bankok többsége ezt részben vagy egészben áthárítja ügyfeleire. Ennek következtében a tranzakciós illeték nem csupán fiskális eszköz, hanem a mindennapi bankhasználat költségeit befolyásoló tényezővé vált.

Mit jelent a tranzakciós illeték a gyakorlatban?

A tranzakciós illeték lényege, hogy bizonyos pénzmozgások után százalékos vagy tételes díj fizetendő. Az illeték hatása nem kizárólag az egyes tranzakcióknál jelenik meg: hosszabb távon a banki díjstruktúrákban, csomagárakban és számlavezetési költségekben is visszaköszönhet. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a nem készpénzes fizetések térnyerése sem szüntette meg teljesen az illeték terhét, ugyanakkor új versenyhelyzetet teremtett a pénzügyi szolgáltatók között. A bankok és alternatív pénzügyi szereplők egy része kifejezetten arra törekszik, hogy az illeték hatását mérséklő vagy azt részben kompenzáló megoldásokat kínáljon ügyfeleinek.

Nemzetközi kitekintés és gazdasági összefüggések

Nemzetközi összehasonlításban a pénzügyi tranzakciók adóztatása nem számít ritkaságnak:

több európai ország alkalmaz valamilyen formájú tranzakciós vagy pénzügyi illetéket a költségvetési bevételek növelésére. A szakirodalom ugyanakkor rendre felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az adók mérsékelt bevételi hatékonyság mellett torzíthatják a piaci viselkedést és ösztönözhetik az alternatív megoldások keresését.

Magyarországon is megfigyelhető, hogy a tranzakciós illeték hatással van a fogyasztói döntésekre, a vállalati pénzkezelési gyakorlatra és bizonyos esetekben a befektetési struktúrákra is.