Deviza
EUR/HUF390,93 +0,59% USD/HUF331,56 +0,36% GBP/HUF447,83 +0,63% CHF/HUF420,88 +0,84% PLN/HUF92,38 +0,22% RON/HUF76,82 +0,57% CZK/HUF16,07 +0,64% EUR/HUF390,93 +0,59% USD/HUF331,56 +0,36% GBP/HUF447,83 +0,63% CHF/HUF420,88 +0,84% PLN/HUF92,38 +0,22% RON/HUF76,82 +0,57% CZK/HUF16,07 +0,64%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 877,41 -0,01% MTELEKOM1 808 +0,44% MOL2 898 +0,35% OTP35 350 -0,28% RICHTER9 690 +0,21% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS150 +1,33% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 087,2 +0,55% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 445,39 -0,49% BUX110 877,41 -0,01% MTELEKOM1 808 +0,44% MOL2 898 +0,35% OTP35 350 -0,28% RICHTER9 690 +0,21% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS150 +1,33% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 087,2 +0,55% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 445,39 -0,49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bank
Költségcsökkentés
2026
tranzakciós illeték

Több mint egy évtizede velünk van, általában az ügyfeleken verik le – bőven vannak kiskapuk, hogy elkerüljük a tranzakciós illetéket

A pénz soha nem áll meg, legfeljebb drágábban mozog. A pénzügyi tranzakciós illeték mára nemcsak költségvetési eszköz, hanem a mindennapi bankolás állandó kísérőjelensége lett. Bár papíron a pénzintézetek fizetik meg, a gyakorlatban az ügyfelek találkoznak vele minden utalásnál és mozdulatnál. A piac pedig alkalmazkodik — mert ahol fizetni kell, ott előbb-utóbb megjelennek a kiskapuk is.
Ballagó Dániel
2025.12.23, 11:47
Frissítve: 2025.12.23, 12:50

A tranzakciós illeték továbbra is meghatározó eleme lesz a magyar pénzügyi környezetnek 2026-ban. Az elmúlt években bevezetett és módosított szabályok nyomán ez az adónem ma már stabilan beépült a banki működésbe: a pénzügyi műveletek – például átutalások, készpénzfelvételek vagy egyes értékpapírügyletek – után fizetendő illeték közvetve a lakossági és vállalati ügyfelek költségeit is növeli.

tranzakciós illeték
Hogyan mérsékli a tranzakciós illeték terhét a pénzügyi gyakorlat? / Fotó: Ball SivaPhoto / Shutterstock

Formálisan az illeték befizetésére a pénzintézetek kötelezettek, a piaci gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a bankok többsége ezt részben vagy egészben áthárítja ügyfeleire. Ennek következtében a tranzakciós illeték nem csupán fiskális eszköz, hanem a mindennapi bankhasználat költségeit befolyásoló tényezővé vált.

Mit jelent a tranzakciós illeték a gyakorlatban?

A tranzakciós illeték lényege, hogy bizonyos pénzmozgások után százalékos vagy tételes díj fizetendő. Az illeték hatása nem kizárólag az egyes tranzakcióknál jelenik meg: hosszabb távon a banki díjstruktúrákban, csomagárakban és számlavezetési költségekben is visszaköszönhet. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a nem készpénzes fizetések térnyerése sem szüntette meg teljesen az illeték terhét, ugyanakkor új versenyhelyzetet teremtett a pénzügyi szolgáltatók között. A bankok és alternatív pénzügyi szereplők egy része kifejezetten arra törekszik, hogy az illeték hatását mérséklő vagy azt részben kompenzáló megoldásokat kínáljon ügyfeleinek.

Nemzetközi kitekintés és gazdasági összefüggések

Nemzetközi összehasonlításban a pénzügyi tranzakciók adóztatása nem számít ritkaságnak:

több európai ország alkalmaz valamilyen formájú tranzakciós vagy pénzügyi illetéket a költségvetési bevételek növelésére. A szakirodalom ugyanakkor rendre felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az adók mérsékelt bevételi hatékonyság mellett torzíthatják a piaci viselkedést és ösztönözhetik az alternatív megoldások keresését.

Magyarországon is megfigyelhető, hogy a tranzakciós illeték hatással van a fogyasztói döntésekre, a vállalati pénzkezelési gyakorlatra és bizonyos esetekben a befektetési struktúrákra is.

Jogszabályszerű lehetőségek a költségek csökkentésére

Fontos hangsúlyozni, hogy a tranzakciós illeték mérséklése nem feltétlenül jelent jogsértést. A pénzügyi gyakorlatban több olyan megoldás létezik, amely jogszerűen csökkentheti az illeték közvetett hatását:

  • Illetékmentes vagy kedvezményes tranzakciók kihasználása
    Bizonyos tranzakciótípusok vagy értékhatárok alatt az illeték nem vagy csak korlátozottan érvényesülhet, amit tudatos pénzkezeléssel ki lehet használni. 
  • Speciális fizetési megoldások alkalmazása
    Egyes digitális fizetési módok – például fizetési kérelmek vagy azonnali fizetéshez kapcsolódó megoldások – bankonként eltérő díjazás alá eshetnek, ami csökkentheti az összköltséget.
  • Alternatív pénzügyi szolgáltatók bevonása
    Fintech cégek és nemzetközi szolgáltatók – például digitális pénzforgalmi platformok – gyakran eltérő üzleti modellben működnek, ami alacsonyabb vagy átláthatóbb tranzakciós költségeket eredményezhet.

Ezek a módszerek a nemzetközi adózási gyakorlat szerint törvényes adóoptimalizációnak minősülnek, és világosan elkülönülnek az illegális adóelkerüléstől.

A tranzakciós illeték túlmutat önmagán

2026-ban a tranzakciós illeték továbbra is a magyar pénzügyi rendszer egyik meghatározó eleme lesz. Rövid távon növeli a banki szolgáltatások költségeit, ugyanakkor ösztönzi az innovációt, a digitális fizetési megoldások terjedését és a piaci versenyt. Hosszabb távon a fogyasztói szokások és a pénzügyi döntések átalakulását is befolyásolhatja olyan folyamatokat indítva el, amelyekre a szabályozóknak és a piaci szereplőknek egyaránt reagálniuk kell.

Banki kondíciók és kedvezmények 2025–2026

A pénzügyi tranzakciós illeték hatásai nem csak elméleti vitákban, hanem a banki kondíciós listákon is megjelennek — és egyre több intézmény próbál kedvezményeket vagy átmeneti akciókat kínálni az ügyfelek terheinek enyhítésére.

  • OTP Bank például 2025. január 1-től új díjszabást vezetett be, ahol a bankon belüli és bankon kívüli átutalások költségei emelkedtek (a tranzakciós illetékből fakadóan), de bizonyos konstrukciókban az 50 000 forintot meg nem haladó utalások továbbra is díjmentesek maradtak egyes csomagokban.
  • A CIB Banknál jelenleg is elérhetők olyan lakossági számlacsomagok, ahol az 50 000 forintot meg nem haladó átutalások díjmentesek lehetnek. Ez nem jogszabályi mentesség, hanem banki kondíciókhoz kötött kedvezmény, amely a tranzakciós illeték ügyfélre háruló hatását mérsékelheti.
  • Erste Banknál a George számlacsomag keretében továbbra is díjmentesek a 400 000 forint alatti utalások — bár az e feletti tranzakciók díjai emelkedtek az illeték hatására.
  • K&H Bank és Raiffeisen Bank több bankhoz hasonlóan 2025 elején módosította számladíjait, és átültette az illetékváltozások hatását a lakossági díjstruktúrába is. A Raiffeisen emellett 2025-2026-ra szóló időszakra egyes díjak kedvezményes időszakát is kommunikálta — például bizonyos tranzakciós tételek mérsékeltebb díjazását.

Mit jelent ez az ügyfeleknek?

Díjmentes sávok és csomagok léteznek — de ezek feltételekhez (pl. havi jóváírás, minimális tranzakciószám) kötődhetnek, és bankonként nagyon eltérőek. Átmeneti akciók (pl. egyes tranzakciók díjmentesek egy meghatározott időszakban) segíthetnek enyhíteni a terheket 2025–2026 során.

A kondíciók gyorsan változhatnak, ezért érdemes az adott bank aktuális kondíciós listáját és promócióit folyamatosan figyelni.

A fogyasztói szokások megváltozásának enged teret az is, hogy februártól az eddigi duplájára, havi 300 ezer forintra nő a bankkártyás készpénzfelvétel díjmentességének az értékhatára. A BiztosDöntés szakértői szerint a változás nyomán a készpénzállomány is megugorhat a lakosságnál. A keretrendszer nem változik, vagyis a lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható, és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik. A két ingyenes tranzakció bármely magyarországi ATM-nél végrehajtható, nem kell a saját bank készülékét keresni. Szintén fontos kitétel, hogy 

a bankok a készpénzfelvétel műveletenkénti értékhatárát nem vihetik 150 ezer forint alá.

A szakértők szerint erre a kikötésre azért lehetett szükség, mert a pénzintézetek sok esetben korlátozzák az idegen kártyával egy tranzakció keretében felvehető összeget.

A készpénzfelvételi limit emelésére vonatkozó javaslat azzal az indoklással kapott parlamenti támogatást, hogy több mint egy évtized után már éppen időszerű emelni az eddigi felső határon.

A Magyar Bankszövetség bírálta a módosítást, mivel a bankautomatáknál történő készpénzfelvételi tranzakciókat 0,9 százalékos tranzakciós illeték terheli. Ez azt jelenti, hogy ha az ügyfél teljesen kihasználja a törvényben biztosított feltételeket, a banknak az eddigi 1350 forint tranzakciós illeték helyett 2700 forintot kell befizetnie havonta folyószámlánként. A pénzintézetek a költségnövekedést pedig átháríthatják a lakosságra.

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái alapján a belföldi kártyás készpénzfelvételek összegének változása önmagában nem feltétlenül indokolná a limit duplázását. A harmadik negyedévben összesen 2346,4 milliárd forint készpénzt vettek fel Magyarországon, ami 2,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi mennyiséget. A tranzakciók száma pedig még vissza is esett éves összevetésben: a július és szeptember között regisztrált, 20,34 millió művelet 4,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál.

Ezeket a bankszámlákat semmi se védi: így drágulnak 2026-tól a díjak – az első szolgáltató már lépett

2026-ban a vállalkozói bankszámlák díjai várhatóan 4-5 százalékkal emelkednek az infláció miatt, mivel itt a lakossági moratóriummal ellentétben a bankok szabadon emelhetnek. Ehhez hozzáadódik a teljes összegű tranzakciós illeték áthárítása is. Bővebben>>>

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu