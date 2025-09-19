Kitört a botrány Fico kormánya és Brüsszel között: elzárják a pénzcsapokat, Szlovákiában megszűnhet a mezőgazdaság

Richard Takác szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter pénteken éles hangon bírálta az Európai Bizottság agrártámogatási javaslatait, amelyek a 2028–2034-es költségvetési időszakra vonatkoznak. Mint mondta, a tervezet a szlovák mezőgazdaság „felszámolásával” fenyeget, mivel a jelenlegi, 4,6 milliárd eurós kerethez képest közel egymilliárd euróval kevesebb támogatást jelentene az országnak.

Brüsszel új agrárjavaslata közel egymilliárd euróval kurtítaná meg a szlovák gazdák támogatásait / Fotó: Anadolu via AFP

A miniszter úgy fogalmazott:

Ez nemcsak drasztikus megszorítás, hanem az egész ágazat ellehetetlenítése. Európa más része talán kibírja, de Szlovákiában ez a mezőgazdaság teljes felszámolását jelenti.

Takác arra is emlékeztetett, hogy korábban a bizottság ígéretet tett egy külön alap létrehozására, amely a leginkább sújtott országokat – köztük Szlovákiát, Magyarországot és Lengyelországot – segítette volna az ukrán importtal szemben.

A mostani tervezet viszont már csak az Oroszországgal és Fehéroroszországgal határos államokat támogatná, így Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország és Finnország kerülne előnybe. „Ez a fordulat teljesen elfogadhatatlan” – hangsúlyozta a miniszter.

Évtizedek óta nincs válasz a szlovák problémákra

Az ország egyébként már több mint húsz éve tagja az Európai Uniónak, mégis máig hátrányban van a támogatások szintjében:

a szlovák gazdák jelenleg az uniós átlag 82 százalékát kapják;

míg egyes nyugati országokban ez az arány 130–200 százalék is lehet.

Takác szerint a bizottság korábbi javaslatai azt ígérték, hogy a következő költségvetésben figyelembe veszik ezt az egyenlőtlenséget, ám a friss tervek ennek épp az ellenkezőjét vetítik előre.

A vita így nemcsak Szlovákia agrárstruktúrájának jövőjét érinti, hanem szélesebb uniós feszültségekre is rávilágít: a régi és az új tagállamok közötti támogatási szakadék újra napirendre került, miközben az ukrán import és az orosz–ukrán háború miatt az agrárpolitika politikai feszültségekkel is terhelt.

Ezzel szemben az Európai Bizottság 2028–2034 közötti agrártámogatási keretéből Magyarország közel 7,23 milliárd eurót kap.

Ez Brüsszel szerint biztosítja, hogy a következő ciklusban is életben maradjanak a magyar gazdák, ám az összeg valójában kevesebb, mint az előző időszakban.

A csökkenés oka részben az új költségvetési logikában rejlik: egyes vidékfejlesztési támogatások a kohéziós alapba kerülnek át, és több mezőgazdasági fejlesztés mostantól versenyképességi vagy területfejlesztési uniós alapokból lesz elérhető.