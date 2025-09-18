Pénzesőre készülhet Magyarország: lerántották a leplet a hamarosan érkező uniós támogatásokról – Ausztriát is a porban hagytuk

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a 2027 utáni uniós agrártámogatási kereteket: Magyarország több mint 7,2 milliárd eurót kap 2034-ig. Bár a jelenlegi ciklushoz képest kisebb összegről van szó, a régiós középmezőnyben helyezkedünk el, és még Ausztriát is megelőzzük – írta a Mandiner.
Az Európai Bizottság lerántotta a leplet a 2027 utáni Közös Agrárpolitika (KAP) támogatási kereteiről. A Portfolio értesülése szerint Magyarország 7,225 milliárd eurós folyóáras keretet kap 2028 és 2034 között, amely a térségi rangsorban a középmezőnyt jelenti.
A számokból jól látszik a súlypont:
Magyarország 7,2 milliárd eurós támogatása éppen elég ahhoz, hogy megelőzzük Ausztriát, amely 6,476 milliárddal számolhat.
Ugyanakkor a mostani ciklushoz képest visszalépést jelent az összeg, hiszen 2021–2027 között még 8,4 milliárd eurónyi agrárpénzt hagytak jóvá hazánknak. A különbség mögött nem feltétlenül a források szűkülése áll, hanem a költségvetési logika átalakulása. A vidékfejlesztési pénzek átkerülnek a kohéziós alapba, és több agrárfejlesztés is a versenyképességi, illetve területfejlesztési alapokból lesz támogatható.
Magyarországon már látszanak az agrártámogatások eredményei — Nagy István megosztotta a gazdáknak kedvező új tendenciákat
Modern, digitális és fenntartható mezőgazdaságot ígért Nagy István agrárminiszter a csütörtöktől vasárnap estig nyitva tartó 82. OMÉK megnyitóján. Beszélt arról is, hogy a támogatások eredményeként az elmúlt másfél évtizedben a magyar mezőgazdaság kibocsátásának növekedése volt a legnagyobb az Európai Unióban.
Fontos újdonság, hogy a támogatások kifizetése szorosabban kötődik a jogállamisági követelmények teljesüléséhez. Brüsszel a jövőben nemcsak a kohéziós, hanem az agrárforrásokat is felfüggesztheti, ha az úgynevezett horizontális feljogosító feltételek nem teljesülnek.
Ez komoly kockázatot jelenthet azoknak az országoknak, ahol Brüsszel eddig is jogállamisági problémákat kifogásolt.
A következő hónapokban indul a vita a részletekről, de egy dolog biztos: a magyar gazdák 2034-ig stabil uniós támogatásra számíthatnak, még ha a korábbiaknál kicsit szűkebb keretek között is.
