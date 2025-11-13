Deviza
Komoly rés van pajzson: akkora számlát kap az orosz határt őrző finnektől az Európai Bizottság, hogy csak néznek majd

Helsinki nem bízza a véletlenre keleti határát Oroszország felé. Az EU-tól kért 16 millió euróból zavarásálló drónokkal és autonóm felderítő járművekkel növelnék a finn határőrség ellenőrzési kapacitását.
VG
2025.11.13., 21:17

Finnország újabb jelentős EU-támogatást kér az orosz határ védelmére: a kormány 16 millió eurós forrást igényel a keleti határ és a Finn-öböl felügyeletének megerősítésére. A cél modern, zavarásálló felderítő rendszerek beszerzése, hogy a finn határőrség hatékonyabban tudja ellenőrizni a 1 340 kilométer hosszú szakaszt.

finn határ
Helsinki a Brüsszeltől kért 16 millió euróból zavarásálló drónokkal és autonóm felderítő járművekkel növelnék a finn határőrség ellenőrzési kapacitását / Fotó: AFP

A finn kormány csütörtökön döntött arról, hogy az Európai Bizottsághoz nyújt be kérelmet további 16 millió euró támogatásért a keleti határ és a Finn-öböl biztonságának erősítésére.

Egyre drágább mulatság a finn határ védelme

A Külügyminisztérium közleménye szerint az operatív helyzet a keleti határon „jelentősen és tartósan megváltozott”, ami megnehezíti a helyzetek előrejelzését. Emellett folyamatosak a műholdas helymeghatározó rendszerek (GNSS) zavarásai, ami gyengíti a meglévő ellenőrzési képességeket.

Az Interfax értesülései alapján a kért forrásból Finnország zavarásálló, pilóta nélküli felderítő rendszereket szerezne be, köztük drónokat és autonóm felszíni járműveket. Ezek jelentősen növelnék a határőrség felderítési és helyzetfelismerési képességét mind a szárazföldi határon, mind a Finn-öbölben.

Finnország a leghosszabb szárazföldi határral rendelkezik az EU-ban Oroszország felé, összesen 1 340 kilométerrel. Tavaly az unió már 50 millió eurót biztosított a keleti határ ellenőrzésére. A mostani kérelem a határbiztonság további fejlesztését célozza a változó geopolitikai környezetre reagálva.

Az oroszok már a finnek „barátságtalan cselekedeteire” készülnek a NATO-tagságuk után

Moszkvának fel kell készülnie Finnország esetleges „barátságtalan cselekedeteire” – ezzel indokolta Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke, hogy miért erősíti meg az ország Finnországgal közös határát, ahol a jövőben falakat és akadályokat fognak építeni. Finnország NATO-tagsága a kezdetektől biztonsági aggályokat jelent az oroszok számára.

 

 

