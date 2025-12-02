Deviza
EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF327.65 -0.16% GBP/HUF432.9 -0.13% CHF/HUF408 +0.04% PLN/HUF89.94 -0.14% RON/HUF74.82 -0.05% CZK/HUF15.77 +0.01% EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF327.65 -0.16% GBP/HUF432.9 -0.13% CHF/HUF408 +0.04% PLN/HUF89.94 -0.14% RON/HUF74.82 -0.05% CZK/HUF15.77 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,816.05 -0.54% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,950 -1.01% OTP34,390 -0.95% RICHTER9,700 +0.88% OPUS523 -1.32% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,341.09 +0.16% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,353.61 -0.24% BUX109,816.05 -0.54% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,950 -1.01% OTP34,390 -0.95% RICHTER9,700 +0.88% OPUS523 -1.32% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,341.09 +0.16% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,353.61 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadiipar
Kaja Kallas
uniós pénzek

Ez már tényleg sok, megfenyegette Brüsszel Magyarországot: azt az uniós pénzt is elveheti tőle, amit csak most hagyott jóvá

Ismét a jogállamiságra hivatkozva tartaná vissza a hazánknak járó pénzeket Brüsszel. A védelmi képességek erősítését célzó SAFE forrásai nem vissza nem térítendő támogatások, hanem kedvezményes hitelek.
K. B. G.
2025.12.02, 20:09
Frissítve: 2025.12.02, 20:15

Újabb uniós pénzeket tarthat vissza Brüsszel, ezúttal a védelmi képességek és az európai biztonság megerősítését célzó hitelprogram, az európai biztonsági eszköz (Security Action for Europe, SAFE) forrásai kerülhetnek veszélybe – derül ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője megszólalásából.

European,Flags,Flap,In,The,Wind,Outside,Eu,Headquarters,In európai gazdaság Európai Unió, Európai Bizottság, Brüsszel, EU
A SAFE forrásait is visszatartaná Brüsszel Magyarországtól/Fotó: Alexandros Michailidis / Shutterstock (képünk illusztráció)

Erre használtuk volna a SAFE-pénzeket

Az unió vezető diplomatája szerint az RRF-pénzekhez hasonló korlátokhoz kötnék a SAFE-forrásokat is, így Magyarország hiába kapott 16,2 milliárd eurós keretösszeget a 150 milliárd eurós hitelből, azt nem biztos, hogy meg is kapja – írja az Euractiv. A Nemzetgazdasági Minisztérium kedden azt is közölte, hogy a végül a november 30-i határidőig benyújtott 

Nemzeti Beruházási Terv 17,4 milliárd eurót igényelt a a honvédelmi képességek erősítésére és a hazai hadiipar fejlesztésére, de a tárca a hazai beszállítói láncok és innovációs hálózatok megerősítését, a stratégiai autonómia növelését, sőt a költségvetés kamatkiadásainak csökkentését is várja a kedvezményes hiteltől.

A jogállamiság ürügyén venné el a pénzt Brüsszel

Az Európai Bizottsághoz 19 ország nyújtott be terveket, amit a testület véleményezése után az Európai Tanács fogadhat el, a tervek szerint márciusig. Bár szeptemberben Magyarország, Franciaországgal holtversenyben a harmadik legnagyobb allokációt kapta, Kallas szavai szerint könnyen lehet, hogy a jogállamisági kritériumokra hivatkozva azt hazánk mégsem kapja meg.

Mivel a védelem továbbra is nemzeti hatáskör, a források folyósítása után Brüsszelnek kevés lehetősége van a pénzek nyomon követésére. Kallas szerint azonban az RRF esetében alkalmazott elvek a SAFE-források kiosztásánál is alkalmazhatók, így a pénz lehívása különböző reformok és mérföldkövek eléréséhez köthető, akár a jogállamiság területén is. Ez utóbbi a Magyarországnak szánt RRF-források befagyasztásával járt.

Egy másik, az Integritás Hatósághoz címzett beszédben pedig Piotr Serafin költségvetési biztos arról beszélt, hogy minden euró közpénzzel el kell számolni, miközben a visszaélésekkel szemben csak a zéró tolerancia a megengedhető.

Uniós pénzek

Uniós pénzek
80 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu