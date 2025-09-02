Orosz gáz végső eltörlése: nem áll le az EU, Magyarország a célkeresztben - már a Török Áramlat sem tetszik, brutális döntésre készülnek

Az Európai Unió tagállamai olyan megoldásokat keresnek, amelyekkel biztosíthatják, hogy az orosz gáz ne keveredjen titokban a blokk ellátásába, miután 2027 végén hatályba lép a tilalom — közölte a Bloomberg.
A Bloomberg szerint Dánia, amely az EU soros elnöki tisztét tölti be, olyan változtatásokat javasolt, amelyek szerint az importőröknek bizonyítékot kell benyújtaniuk a nemzeti hatóságoknak arról, hogy az adott gázszállítmányt nem Oroszországban termelték ki. A dokumentum kiemeli az Oroszország és Délkelet-Európa között futó fő gázvezeték, a Török Áramlaton keresztül érkező gázáramlásokkal kapcsolatos aggályokat.
Az Európai Unió és Oroszország vagy Fehéroroszország közötti határokon vagy összekötő pontokon keresztül bejutó földgáz közvetlenül vagy közvetve az Orosz Föderációból származó exportnak minősül, kivéve, ha egyértelmű bizonyítékok igazolják az ellenkezőjét
– áll a dán javaslatban, amelyet azzal indokoltak, hogy ez bezárja azt a kiskaput, amellyel az Európai Unió országai tisztára moshatták volna az import orosz földgázt a Török Áramlaton keresztül. Ahogy korábban megírtuk, mivel Törökország nem tagja az EU-nak, így az uniós szabályokat sem köteles betartani, és a jelek szerint nem is teszi. Csak az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elfogadott szankciókat hajtja végre Oroszország ellen.
A javasolt változtatások szépséghibája, hogy az orosz gáz a tilalom bevezetése után is bejuthat az EU piacára. Rendkívül nehéz pontosan nyomon követni, hogy a gázt hol termelték ki, mert a végső fogyasztóhoz vezető úton gyakran keveredik más ellátási forrásokkal is.
A javasolt tilalom értelmében a meglévő, egy évnél rövidebb szerződések alapján történő orosz gázszállítások legkésőbb 2026. június 17-én leállnak, kivéve a szárazföldi országokat, mint Magyarország és Szlovákia.
A meglévő, hosszabb távú szerződések alapján történő szállítások tilalma 2027 végéig lépne hatályba. Dánia célja, hogy októberig megállapodásra jusson a tagállamok között az orosz gáz tilalmáról. Ezután tárgyalnia kell az Európai Parlamenttel, hogy még az év vége előtt végleges megállapodásra jussanak, és a szabályok hatályba léphessenek.
Törökország lehet az orosz gáz kiskapuja az EU-ba a teljes tilalom után
Az Európai Bizottság nyári javaslata szerint 2027 végéig be kellene tiltani az összes orosz gázimportot, kezdve az új szerződések tilalmával a jövő évtől és a meglévő szerződések fokozatos megszüntetésével. Egyes tagállamok aggódnak az energiaárakra gyakorolt hatás és a javaslat megvalósíthatósága miatt: Spanyolország olyan mechanizmust keres, amely kompenzálja a vállalatokat a szerződések felmondásáért, Magyarország és Szlovákia egyenesen ellenzi a tervet.
Az Európai Bizottság azzal érvelt a döntés mellett, hogy rendelkezésre állnak a megfelelő alternatív ellátási források, és a tilalom csak korlátozott hatással lesz az árakra. Továbbá azt tervezi, hogy a tilalmat a vámhatóságok és a nemzeti kormányok révén hajtja végre, amelyeknek terveket kell benyújtaniuk a gázszállítások befejezésére 2027-ig.
A Barátság kőolajvezeték felrobbantása és az új uniós szabályozások tervei miatt Magyarország megkettőzte lépéseit a Török Áramlat felé. A külgazdasági és külügyminiszter hétfőn egyrészt bejelentette, hogy egész biztosan elkészül 2027 végéig a magyar–szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza, ami fontos változás lesz hazánk és az egész térség energiabiztonságának szempontjából.
Másrészt Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető Török Áramlat vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter.
Ennek nyomán az év elejétől kezdve tegnapelőtt átléptük az ötmilliárd köbméternyi szállítást. Ez azt jelenti, hogy az idei esztendő végére új rekord dől meg. Soha annyi földgáz a Török Áramlat vezetéken nem érkezett még egy esztendő alatt Magyarországra, mint az idén fog
– szögezte le.
Magyarország új olajvezetéket épít 300 millió euróból: felgyorsultak az események, a Barátság ukrán megtámadása miatt nem lehet tovább várni – videó
