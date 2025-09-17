Bedőlhet Németország egyik legnagyobb beruházása, 2700 milliárd forint mehet a semmibe: alagutat akartak fúrni a tenger alá – most elismerték, nem tudják, elkészül-e valaha

Kitolódhat a dániai Lolland szigetét a németországi Fehmarnnal összekötő, 18 kilométer hosszú, tenger alatti alagút átadása az alagútelemek tengerbe süllyesztésére tervezett speciális hajó építésének késése miatt – közölte szerdán a kivitelező Femern A/S vállalat. A vállalat tájékoztatása szerint a hajó megépítettsége jelenleg mintegy másfél évvel van lemaradva az ütemtervhez képest, így kétségessé vált a közúti és vasúti alagút 2029-es átadása.
A Femern hozzátette: a hajó elkészülte után átfogó teszteket kell elvégezni, és számos működési engedélyt kell megszerezni, az eredeti határidő tartása ezért szinte lehetetlennek tekinthető.
Egyelőre nem lehet tudni, hogy a következő években mennyit sikerülhet behozni a lemaradásból.
A tenger alatti alagút eredetileg hídnak készült a múlt század végén, és 2018-ra kellett volna befejezni, de a 2010-es években a mérnökök arra jutottak, hogy kisebb építési kockázattal jár, és nagyjából ugyanannyiba kerül, ha híd helyett alagút épül. A projektet éveken át támadták a tengeri élővilágért aggódó környezetvédők és a kompüzemeltető vállalatok is, amelyek járataik ellehetetlenülésétől és munkahelyek megszűnésétől tartanak.
A 18 kilométer hosszú tenger alatti alagút 2015-ben kapta meg az építési engedélyt. 2016-ban az építési költségeket 7,1 milliárd euróra (mostani számítás szerint mintegy 2770 milliárd forintra) becsülték. További 3,5 milliárd euróra becsülték annak költségeit, hogy a német oldalon Fehmarnt bekapcsolják a német autópálya-hálózatba.
Ha elkészül, a tenger alatti alagút egy órával csökkenti majd a menetidőt közúton, és két órával vasúton Hamburg és Koppenhága között, ami jelenleg négy-öt órás út.
Norvégia építi a világ leghosszabb és legmélyebb víz alatti alagútját a fjordok alatt. Ez lehet Európa egyik legambiciózusabb mérnöki projektje. A Rogaland fix összeköttetés, avagy más néven a Rogfast, 26,7 kilométer hosszú lesz, és legmélyebb pontja 390 méterrel a tengerszint alatt lesz. A tervek szerint az alagútrendszer
negyven perccel csökkenti majd az utazási időt Norvégia két legnagyobb városa, Stavanger és Bergen között, és a kompátkelést is kiváltja.
A 843,5 milliárd forintnak megfelelő norvég koronából épülő alagútrendszert 2018 óta építik, és már félig elkészült. Az összeköttetést 2033 nyarán adhatják át a közúti forgalomnak. Az új, tenger alatti autópálya egyik legfontosabb tervezési jellemzője, hogy középtájt egy mellékág összeköti Kvitsoy szigetét, Norvégia legkisebb települését, az alatta található sziklában futó, fő alagúttal.
