Ez a nap is eljött: az EU végzett Ukrajna átvilágításával – nyílegyenesen halad az uniós csatlakozás

Ukrajna és az Európai Unió befejezte a csatlakozási tárgyalások utolsó fejezetének, a mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre vonatkozó átvilágítását. A brüsszeli értékelés szerint Kijev felkészült az uniós közös agrárpolitikához való csatlakozásra, ami fordulópont lehet a tárgyalásokban.

A közös agrárpolitika normáit Ukrajnának is át kell vennie, és a most lezárt átvilágítás alapján az Európai Bizottság szerint erre már most is komoly alapokat fektettek le, ezzel pedig még egy lépéssel közelebb jutottak az uniós csatlakozáshoz / Fotó: Anadolu via AFP

Az European Truth ukrán hírportál szerint a háromnapos egyeztetések során Kijev 28 tematikus blokkban mutatta be reformjainak állását, a digitalizációban elért haladást, az állami támogatási rendszert, valamint a mezőgazdasági piacszabályozás és szektorfejlesztés területén elért eredményeket.

Az ukrán gazdasági minisztérium szerint ez egyértelmű jelzés volt arra, hogy az ország készül a közös agrárpolitika szabályainak átvételére.

A prezentáció öt fő jogharmonizációs területet érintett: a pénzügyi és adminisztratív struktúrákat, a mezőgazdasági piacokat, a minőségpolitikát, az ökológiai termelést és a mezőgazdasági termékek promócióját.

Az Európai Bizottság értékelése pozitív volt, hangsúlyozva, hogy Ukrajna jogszabályi keretei már most nagyrészt illeszkednek az uniós normákhoz.

A 11-es fejezet különösen összetettnek számít, mivel a közös agrárpolitika működéséhez számos kötelező norma alkalmazása elengedhetetlen. Ezek többsége a csatlakozással automatikusan életbe lép majd Ukrajnában, de a szabályok helyes alkalmazása és azok betartatásának biztosítása kulcskérdés lesz a következő években.

Ukrajna egyre közelebb kerül az uniós csatlakozáshoz

Az átvilágítás lezárása egyben azt is jelzi, hogy a csatlakozási tárgyalások teljes fejezetrendszere megnyílt.

Innentől a hangsúly a tárgyalási pozíciók kialakításán és a végrehajtás ellenőrzésén van, ami meghatározhatja Ukrajna uniós útjának sebességét.