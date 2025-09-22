Bekeríti Magyarországot a rettegett állatbetegség, már a határ túloldalán pusztít a kór

A vírus terjedésének megállítása érdekében fertőtlenítéssel és az állatok elaltatásával védekeznek az afrikai sertéspestis ellen. A fokozott óvintézkedések indokoltak a határ magyar oldalán is – írja a Bama.
Ismét pusztít az afrikai sertéspestis (ASP) Horvátországban: a Bellye (Belje) mezőgazdasági vállalat katalinpusztai (Sokolovac) telepén, a szlavón Baranyában
mintegy 10 ezer disznót kell elaltatni a rettegett betegség miatt
– jelentette be szombaton David Vlajcic horvát mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető egyben kiemelte, hogy az ország eddigi legnagyobb járványgócával állnak szemben.
Aggodalomra ad okot, hogy a júliusi első észlelések után a vírust most Eszék külvárosában, Nemetinben is kimutatták, ahol egy 1600 sertést tartó telepet érint a járvány. Ez pedig azt jeleni, hogy a sertéstelepeken észlelt fertőzés csak néhány tíz kilométerre van a magyar határtól.
A helyzet drámaiságára utal, hogy a probléma kezelése érdekében a horvát hadsereg egy alakulatát a fertőzött vagy gyanús telepek fertőtlenítésére vezénylik ki, a műszaki alakulatok pedig a sertések elaltatásában és elszállításában is segítenek.
A horvát agrárminiszter megfogalmazása szerint a betegség terjedéséért kizárólag az emberi tényező, a felelőtlenség és az illegális tevékenységek okolhatók, a fő terjesztő tehát maga az ember.
Az afrikai sertéspestis (ASF) egy rendkívül fertőző és gyakran halálos vírusos betegség, amely csak a házisertéseket és a vaddisznókat érinti, emberre nem veszélyes. A betegség gyorsan terjedhet fertőzött állatok, szennyezett élelmiszer-hulladék, vagy utazás során beszerzett termékek útján, és világszerte gazdasági károkat okoz. A tünetek közé tartozik a láz, étvágytalanság, bágyadtság és a bőrön látható bevérzések. Jelenleg nincs ellenszer, a legfontosabb védekezési módszer a megelőzés és a biológiai biztonság fenntartása.
A NÉBIH tájékoztatása szerint az ASP nagy gazdagsági kárt okozó fertőző betegség, mert a betegségtől addig mentes országokba/régiókba való behurcolását követően csak szigorú igazgatási, illetve rendészeti intézkedésekkel és jelentős anyagi áldozatok árán lehet felszámolni. Ugyanis a fertőzött állományokat és a velük kapcsolatba került állományok valamennyi sertését le kell ölni, az állathullákat a fertőzés terjedését kizáró módon ártalmatlanítani kell, a felszámolt sertésállományok tartási helyét ismételten fertőtleníteni kell, a sertésforgalmazást és felvásárlást regionális vagy országos szinten korlátozzák, az élő sertések, a sertéshús és a sertéshúsból készült félkész és késztermékek exportja nem engedélyezett.
Az említett intézkedések és korlátozások közvetlenül vagy közvetve súlyos pénzügyi veszteséget okoznak a sertéstartóknak és a velük kapcsolatban álló felvásárlóknak, exportőröknek, vágóhidaknak és húsfeldolgozó üzemeknek is.
A hazai állomány védelme érdekében fokozott figyelmet kell fordítani az állategészségügyi szabályok, illetőleg a preventív óvintézkedések betartására. A határ magyar oldalán Baranya megyében napjainkban 335-340 ezer sertés tartását tartja nyilván a KSH, az állomány védelmét fokozott óvintézkedések segítik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.