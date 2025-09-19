Teljesen kiakadtak a horvátok, a dupláját fizetik majd a gázért, mint a magyarok

Jelentősen megdrágul a horvát rezsi. A Horvát Energiaforgalmi Ügynökség szerdán jelentette be a 2025/2026-os gázévre vonatkozó hivatalos árakat.
Az új tarifarendszer értelmében a horvát felhasználóknak a következő fűtési szezonban egy megawattóra gázért 50 eurót, vagyis átszámítva 20 ezer forintot kell fizetniük, ami a duplája a magyarországi rezsicsökkentett árnak. Ez csaknem 10 százalékos drágulás, de a kormány intézkedéseinek köszönhetően a gáz így is kedvezményesen jut a fogyasztókhoz, a piaci ár ugyanis ennél jóval magasabb lenne. A horvátokat váratlanul érte az emelés, a Krk szigeti LNG-terminál megépítése óta ugyanis jelentősen csökkentek az ország importköltségei. Ráadásul
az éves szükségleteik 30 százalékát a horvátok saját termelésből elégítik ki.
A gáz mellett a horvátok az áram árát is emelik. A villanyért a rendszerhasználati díjakba építve
A kormány számításai szerint így
Ezzel egy időben a távhő ára is emelkedik, azonban ennek pontos mértéke városonként eltérő, hozzávetőlegesen mindenhol 10 százalék körüli drágulással kalkulálhat a lakosság.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.