Teljesen kiakadtak a horvátok, a dupláját fizetik majd a gázért, mint a magyarok

Kihirdették a horvátok az idei télre vonatkozó gáz- és áramárakat. A hamarosan életbe lépő árjegyzék közel 10 százalékos emelkedést hoz a horvát rezsikiadásokban, ami országos felháborodáshoz vezetett.
Hordósi Dániel
2025.09.19, 11:21
Frissítve: 2025.09.19, 11:31

Jelentősen megdrágul a horvát rezsi. A Horvát Energiaforgalmi Ügynökség szerdán jelentette be a 2025/2026-os gázévre vonatkozó hivatalos árakat. 

Krk-sziget LNG horvát rezsi
Hiába a Krk szigeti LNG-terminál és a saját kitermelés, így is drágul a horvát rezsi / Fotó: AFP

Az új tarifarendszer értelmében a horvát felhasználóknak a következő fűtési szezonban egy megawattóra gázért 50 eurót, vagyis átszámítva 20 ezer forintot kell fizetniük, ami a duplája a magyarországi rezsicsökkentett árnak. Ez csaknem 10 százalékos drágulás, de a kormány intézkedéseinek köszönhetően a gáz így is kedvezményesen jut a fogyasztókhoz, a piaci ár ugyanis ennél jóval magasabb lenne. A horvátokat váratlanul érte az emelés, a Krk szigeti LNG-terminál megépítése óta ugyanis jelentősen csökkentek az ország importköltségei. Ráadásul 

az éves szükségleteik 30 százalékát a horvátok saját termelésből elégítik ki.

Emelkedik a horvát rezsi – az áram is drágul

A gáz mellett a horvátok az áram árát is emelik. A villanyért a rendszerhasználati díjakba építve 

  • novembertől minden háztartásnak egységesen 3 euróval, vagyis 1200 forinttal kell majd többet fizetnie, 
  • januárban pedig újabb emelés lesz, további 2 euróval, vagyis 800 forinttal nőnek majd a villanyszámlák. 

A kormány számításai szerint így 

  • egy átlagos horvát háztartás villanyszámlája havonta 45 euró, vagyis 18 ezer forint körül mozog majd. 
  • Ez a tarifa azonban csak azokra a felhasználókra vonatkozik, akik félévente 250 ezer kilowattóránál kevesebbet használnak. 
  • E felett a mennyiség felett a szolgáltató piaci árat számláz majd a felhasználóknak. 
  • Ugyancsak piaci áron juthatnak áramhoz a vállalkozások is, azzal a különbséggel, hogy 
  • számukra januártól fixen 29 euróval emelkednek majd a rendszerhasználati díjak, 
  • ami csaknem 13 százalékos emelés. 

Ezzel egy időben a távhő ára is emelkedik, azonban ennek pontos mértéke városonként eltérő, hozzávetőlegesen mindenhol 10 százalék körüli drágulással kalkulálhat a lakosság.

