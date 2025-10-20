Deviza
Óriási internetes leállás: a legnagyobb felhőszolgáltató észlelt hibát, oldalak tucatjai váltak elérhetetlenné

Az Amazon Web Servicesnél észlelt hiba rávilágít arra, mennyire nagy szerepet tölt be a világcég az internet infrastruktúrájában. A világ legnagyobb felhőszolgáltatója számos oldal és alkalmazás számára biztosított hátteret, melyek mind leálltak.
VG
2025.10.20., 11:13
Fotó: Reuters

Oldalak tömege állt le hétfő délelőtt feltehetően az Amazon felhőszolgáltatója, az Amazon Web Services meghibásodása miatt. A közösségi jelzések alapján a leállásokat figyelő Downdetector oldalon tucatnyi oldal és szolgáltatás felhasználói jeleztek zavarokat.

Exterior shot of Amazon's German headquarters
Az Amazon Web Services a világ legnagyobb felhőszolgáltatója / Fotó: Matthias Balk / Reuters

A népszerű oldalak, játékok vagy épp streamingszolgáltatások között természetesen megtalálhatók az Amazon saját szolgáltatásai is mint az Amazon Prime Vieo vagy maga az Amazon Web Services, de olyan oldalak is, mint a Steam, az HBO Max, a Robinhood, a Roblox, a Snapchat, a Fortnite, az Epic Game Store vagy épp a McDonald’s, a Signal, a Reddit vagy a Hulu, és számos más oldal is.

Nem csoda, hiszen az AWS a felhőszolgáltató világszerte, mintegy 30 százalékos piaci részesedéssel. A cég honlapja szerint ugyanakkor a leállás főként az amerikai keleti parti régiót érinti, ahol a történtek idején éjszaka, majd hajnal volt.

 

