Megújuló energiával és az adatközpontokkal hódítana Dzsingisz kán

Megújuló energiával hajtott adatközpontok építésébe fogna Mongólia, egyúttal ezzel beindítaná első állami befektetési alapjának, a Dzsingisz kánról elnevezett befektetési vállalatnak a működését. Az 1,4 milliárd dollár értékű eszközállománnyal tavaly áprilisban elindított alapnak az a célja, hogy megtérülő befektetésekkel járuljon hozzá az ország természeti kincseinek kiaknázásához, azon keresztül az infrastrukturális fejlesztésekhez és a társadalmi jólét növekedéséhez – számol be az Origo.

Mongólia Dzsingisz kánról elnevezett állami befektetési alapja felpörgetné a megújuló energiaforrások hasznosítását, és adatközpontokat telepítene az ország hatalmas területén / Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock (illusztráció)

Felfutó iparágba kapcsolódna be a Dzsingisz kán

Az adatközpontok telepítésével pedig egy épp újra felfutó, a mesterséges intelligencia révén új korszakba lépő iparág kibontakozásába kapcsolódnának be Mongóliában.

„Hatalmas földterületeink állnak rendelkezésre, több tevékenységhez, például adatközpontok működtetéséhez” – idézi a lap Temuulen Bayaraa, a Dzsingisz kán-alap vezérigazgatójának egy külföldi rendezvényen a CNBC-nek adott nyilatkozatát.

A kelet-ázsiai ország tervei szerint különleges gazdasági övezeteket kialakítva biztosítanának helyet az adatközpontoknak, miközben olyan, korszerű technológiai megoldásokra és fenntarthatóságra épülő városfejlesztéseken dolgoznak, mint Hunnu város projektje.

Nem Mongólia az egyetlen ázsiai ország, amely részt vállalna az adatközpontok iránti óriási igény kielégítésében. Japán, Szingapúr és Malajzia szintén bejelentette, hogy növelik befektetéseiket ebbe az iparágba. Ugyanakkor az adatközpontok szűk keresztmetszetét nemcsak az energiaellátás kérdései, hanem egyre inkább a réz rendelkezésre állása jelenti. Erről ebben a cikkben olvashat a Világgazdaság oldalán.

