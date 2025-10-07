Meghirdette az EU a Kína elleni mestertervét, de nagyon figyelnie kell, nehogy Ukrajnát üsse ki: most Peking jön

Az európai acélipar védelme érdekében terjesztett be javaslatot az Európai Bizottság, mely a globális kapacitásfelesleggel – értsd kínai dömpinggel – szemben védené meg a szektort.
A testület közleménye szerint azonban a javaslat fenntartaná a nyitott kereskedelem elvét, és megerősíti a globális partnerekkel való együttműködést a kapacitásfelesleg megfelelő kezelése érdekében.
A javaslat a tavalyihoz képest 47 százalékkal 18,3 millió tonnára csökkentené a vámmentes behozatal kvótáját, miközben az ezen felüli vámokat megduplázná, tehát 50 százalékra emelné. Emellett az acélpiacok nyomon követhetőségét erősítené meg az intézkedések kijátszásának megakadályozását célzó olvasztás- és öntéskövetelmény bevezetésével.
Az intézkedéstől elfogadása esetén az uniós acélipar erős és állandó védelmét várják,
ami egyaránt segíti a munkahelyek megőrzését és támogatja az ágazat dekarbonizációs törekvéseit, leváltva a 2026 júniusában lejáró eddigi védintézkedést. A bizottság szerint a javasolt intézkedés teljes mértékben megfelel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) előírásainak.
Az EGT-megállapodás értelmében a kvóták és a vámok nem vonatkoznak Norvégia, Izland és Liechtenstein exportjára, valamint külön figyelembe kell venni azt is, hogy
kvóták elosztása során ne sértsék a kivételes és közvetlen biztonsági helyzettel szembesülő tagjelölt országok, köztük Ukrajna érdekeit,
anélkül, hogy az intézkedés hatékonyságát aláásná.
Az Európai Bizottság javaslata a rendes jogalkotási eljárás hatálya alá tartozik, ami azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek és a tagállami kormányokat tömörítő Európai Unió Tanácsának kell megállapodnia a végleges rendeletről.
Az Európai Unió évek óta küzd az olcsó acélbehozatal okozta nyomással, különösen Kínából és más ázsiai országokból. Jelenleg egy ideiglenes mechanizmus érvényes, amely 25 százalékos vámot vet ki a legtöbb importált acélra, ha a kvóták elfogynak, de ez a rendszer jövő júniusban lejár.
A mechanizmus kétévente, a teljes szabályozás bevezetését követően pedig ötévente felülvizsgálatra kerülne, a piaci trendekhez és a túltermeléshez igazítva.
Az uniós ipar képviselői régóta sürgetik a szigorúbb intézkedéseket. Henrik Adam, a Tata Steel Europe vezérigazgatója a Bloombergnek hangsúlyozta: ha nem állítanak fel erős határokat az alulárazott acél behozatala előtt, az európai autó-, teherautó-, akkumulátor- és szélturbinagyártás nem lesz képes hazai acélra támaszkodni. „A bizottság felismerte a kockázatot, és hamarosan lépéseket tesz a kereskedelem védelmében” – mondta.
A lépés egyben az amerikai intézkedésekkel is összhangba kerül: az USA már 50 százalékos vámot vetett ki az acélra , és az EU most tárgyalni próbál arról, hogy a blokkból az amerikai piacra irányuló export esetében mérsékeljék a vámokat. Stephane Sejourne, az EU ipari biztosa egy zárt ülésen hangsúlyozta, hogy bár az Európai Unió hisz a nemzetközi kereskedelemben, nem hagyja magát hátrányos helyzetbe sodorni azok által, akik már nem tartják magukat a nemzetközi szabályokhoz.
Az új mechanizmus bevezetése komoly fordulatot jelent az EU acélpolitikájában: a hazai gyártók számára évtizedek óta nem látott védelmet biztosít, miközben a globális kereskedelmi feszültségeket is új szintre emelheti.
Európa hétfőn bejelenti a nagy csapást Kínára: erre még Trump is csettintene, de Peking válasza elsöprő lehet
A cél a kínai túlkínálat ellensúlyozása és a hazai ipar védelme. Az Európai Bizottság drasztikus lépést készül bejelenteni: 50 százalékra emelné az acélimport vámját, miközben a kvótákat közel felére csökkentené.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.