Meghirdette az EU a Kína elleni mestertervét, de nagyon figyelnie kell, nehogy Ukrajnát üsse ki: most Peking jön

Az európai acélipar védelme érdekében terjesztett be javaslatot az Európai Bizottság, mely a globális kapacitásfelesleggel – értsd kínai dömpinggel – szemben védené meg a szektort.

Európai acélipar: a bizottság szerint csak a vámok segíthetnek / Fotó: AFP

Megelégelte a kínai dömpinget Brüsszel, vámokkal védené az európai acélipart

A testület közleménye szerint azonban a javaslat fenntartaná a nyitott kereskedelem elvét, és megerősíti a globális partnerekkel való együttműködést a kapacitásfelesleg megfelelő kezelése érdekében.

A javaslat a tavalyihoz képest 47 százalékkal 18,3 millió tonnára csökkentené a vámmentes behozatal kvótáját, miközben az ezen felüli vámokat megduplázná, tehát 50 százalékra emelné. Emellett az acélpiacok nyomon követhetőségét erősítené meg az intézkedések kijátszásának megakadályozását célzó olvasztás- és öntéskövetelmény bevezetésével.

Az intézkedéstől elfogadása esetén az uniós acélipar erős és állandó védelmét várják,

ami egyaránt segíti a munkahelyek megőrzését és támogatja az ágazat dekarbonizációs törekvéseit, leváltva a 2026 júniusában lejáró eddigi védintézkedést. A bizottság szerint a javasolt intézkedés teljes mértékben megfelel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) előírásainak.

Az EGT-megállapodás értelmében a kvóták és a vámok nem vonatkoznak Norvégia, Izland és Liechtenstein exportjára, valamint külön figyelembe kell venni azt is, hogy

kvóták elosztása során ne sértsék a kivételes és közvetlen biztonsági helyzettel szembesülő tagjelölt országok, köztük Ukrajna érdekeit,

anélkül, hogy az intézkedés hatékonyságát aláásná.

Az Európai Bizottság javaslata a rendes jogalkotási eljárás hatálya alá tartozik, ami azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek és a tagállami kormányokat tömörítő Európai Unió Tanácsának kell megállapodnia a végleges rendeletről.

Az Európai Unió évek óta küzd az olcsó acélbehozatal okozta nyomással, különösen Kínából és más ázsiai országokból. Jelenleg egy ideiglenes mechanizmus érvényes, amely 25 százalékos vámot vet ki a legtöbb importált acélra, ha a kvóták elfogynak, de ez a rendszer jövő júniusban lejár.