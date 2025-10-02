Deviza
EUR/HUF388.95 -0.08% USD/HUF331.79 +0.03% GBP/HUF446.23 -0.18% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF91.33 +0.02% RON/HUF76.47 -0.1% CZK/HUF16.02 -0.1% EUR/HUF388.95 -0.08% USD/HUF331.79 +0.03% GBP/HUF446.23 -0.18% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF91.33 +0.02% RON/HUF76.47 -0.1% CZK/HUF16.02 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,650.42 +0.5% MTELEKOM1,820 +0.55% MOL2,774 +0.87% OTP28,780 -0.66% RICHTER10,050 +2.19% OPUS560 +1.27% ANY7,440 +1.92% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS4,950 0% BUMIX9,412.16 +1.54% CETOP3,499 +0.43% CETOP NTR2,187.45 +0.43% BUX99,650.42 +0.5% MTELEKOM1,820 +0.55% MOL2,774 +0.87% OTP28,780 -0.66% RICHTER10,050 +2.19% OPUS560 +1.27% ANY7,440 +1.92% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS4,950 0% BUMIX9,412.16 +1.54% CETOP3,499 +0.43% CETOP NTR2,187.45 +0.43%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
acélimport
Egyesült Államok
Európai Bizottság
vámháború
Kína

Európa hétfőn bejelenti a nagy csapást Kínára: erre még Trump is csettintene, de Peking válasza elsöprő lehet

A cél a kínai túlkínálat ellensúlyozása és a hazai ipar védelme. Az Európai Bizottság drasztikus lépést készül bejelenteni: 50 százalékra emelné az acélimport vámját, miközben a kvótákat közel felére csökkentené.
VG
2025.10.02., 20:15

Az Európai Bizottság hétfőn tervezi bemutatni azt a javaslatot, amely megduplázná az Unióban az acélimport vámját 50 százalékra, miközben a kvóták mennyiségét közel felére csökkentené. A lépés célja, hogy megvédje a kontinens iparát az olcsó külföldi acéltól, szinkronba kerülve az amerikai vámokkal.

China Iron And Steel Industry acél
Az Európai Bizottság drasztikus lépést készül bejelenteni: 50 százalékra emelné az acélimport vámját, miközben a kvótákat közel felére csökkentené / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Unió évek óta küzd az olcsó acélbehozatal okozta nyomással, különösen Kínából és más ázsiai országokból. Jelenleg egy ideiglenes mechanizmus érvényes, amely 25 százalékos vámot vet ki a legtöbb importált acélra, ha a kvóták elfogynak, de ez a rendszer jövő júniusban lejár. A Bizottság új, tartós szabályozást készít, amelyet a tervek szerint a jövő héten mutatnak be.

Brutális acélvám védené Európa iparát

A tervezet szerint a vám 50 százalékra nőne, és a kvótákat átlagosan 43,7 százalékkal csökkentenék, így az importált acél mennyisége 18,35 millió tonnára mérséklődne. Emellett a Bizottság országonként is meghatározná a kvótákat, hogy megakadályozza a gyártók trükközését és az acél átcsempészését más országokon keresztül. 

A mechanizmus kétévente, a teljes szabályozás bevezetését követően pedig ötévente felülvizsgálatra kerülne, a piaci trendekhez és a túltermeléshez igazítva.

Az uniós ipar képviselői régóta sürgetik a szigorúbb intézkedéseket. Henrik Adam, a Tata Steel Europe vezérigazgatója a Bloombergnek hangsúlyozta: ha nem állítanak fel erős határokat az alulárazott acél behozatala előtt, az európai autó-, teherautó-, akkumulátor- és szélturbina-gyártás nem lesz képes hazai acélra támaszkodni. „A Bizottság felismerte a kockázatot, és hamarosan lépéseket tesz a kereskedelem védelmében” – mondta.

A lépés egyben az amerikai intézkedésekkel is összhangba kerül: az USA már 50 százalékos vámot vetett ki az acélra , és az EU most tárgyalni próbál arról, hogy a blokkból az amerikai piacra irányuló export esetében mérsékeljék a vámokat. Stephane Sejourne, az EU ipari biztosa egy zárt ülésen hangsúlyozta, hogy 

bár az Unió hisz a nemzetközi kereskedelemben, nem hagyja magát hátrányos helyzetbe sodorni azok által, akik már nem tartják magukat a nemzetközi szabályokhoz.

Az új mechanizmus bevezetése komoly fordulatot jelent az EU acélpolitikájában: a hazai gyártók számára évtizedek óta nem látott védelmet biztosít, miközben a globális kereskedelmi feszültségeket is új szintre emelheti.

Nem bír magával az EU, eldöntötte, megbünteti Kínát: Ursula von der Leyen már készül a bejelentésre – Peking teljes erőből vissza fog vágni

A terveket jövő héten jelentik be. Az uniós vámok csekély hatással lesznek a kínai acélexportra, mert elenyésző piaca csak az EU. Drámai növekedés tapasztalható azonban a félkész acéltermékek esetében.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
743 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
adócsökkentés

Kivonult a vidéki nagyvárosból az autóipari multi, hivatalosan is beköltözött végre a helyére az új gyár: Európa egyik leggazdagabb országából érkezett

A 3,7 milliárd forintos beruházást a magyar állam 1,4 milliárd forinttal támogatta, Szijjártó Péter pedig hangsúlyozta: a kormány folytatja a munkahelyteremtésre és adócsökkentésre épülő stratégiát.
2 perc
európai gázár

Egyetlen pillanat alatt 21 százalékkal drágulhat a gáz Magyarországon és sokkal rosszabb is jöhet: ez az oka, hogy még nem kell kifizetni

Az európai gázárak drágulása újra rávilágított Brüsszel hibás energiapolitikájára.
2 perc
acélimport

Európa hétfőn bejelenti a nagy csapást Kínára: erre még Trump is csettintene, de Peking válasza elsöprő lehet

A cél a kínai túlkínálat ellensúlyozása és a hazai ipar védelme.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu