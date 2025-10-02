Európa hétfőn bejelenti a nagy csapást Kínára: erre még Trump is csettintene, de Peking válasza elsöprő lehet

Az Európai Bizottság hétfőn tervezi bemutatni azt a javaslatot, amely megduplázná az Unióban az acélimport vámját 50 százalékra, miközben a kvóták mennyiségét közel felére csökkentené. A lépés célja, hogy megvédje a kontinens iparát az olcsó külföldi acéltól, szinkronba kerülve az amerikai vámokkal.

Az Európai Bizottság drasztikus lépést készül bejelenteni: 50 százalékra emelné az acélimport vámját, miközben a kvótákat közel felére csökkentené / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Unió évek óta küzd az olcsó acélbehozatal okozta nyomással, különösen Kínából és más ázsiai országokból. Jelenleg egy ideiglenes mechanizmus érvényes, amely 25 százalékos vámot vet ki a legtöbb importált acélra, ha a kvóták elfogynak, de ez a rendszer jövő júniusban lejár. A Bizottság új, tartós szabályozást készít, amelyet a tervek szerint a jövő héten mutatnak be.

Brutális acélvám védené Európa iparát

A tervezet szerint a vám 50 százalékra nőne, és a kvótákat átlagosan 43,7 százalékkal csökkentenék, így az importált acél mennyisége 18,35 millió tonnára mérséklődne. Emellett a Bizottság országonként is meghatározná a kvótákat, hogy megakadályozza a gyártók trükközését és az acél átcsempészését más országokon keresztül.

A mechanizmus kétévente, a teljes szabályozás bevezetését követően pedig ötévente felülvizsgálatra kerülne, a piaci trendekhez és a túltermeléshez igazítva.

Az uniós ipar képviselői régóta sürgetik a szigorúbb intézkedéseket. Henrik Adam, a Tata Steel Europe vezérigazgatója a Bloombergnek hangsúlyozta: ha nem állítanak fel erős határokat az alulárazott acél behozatala előtt, az európai autó-, teherautó-, akkumulátor- és szélturbina-gyártás nem lesz képes hazai acélra támaszkodni. „A Bizottság felismerte a kockázatot, és hamarosan lépéseket tesz a kereskedelem védelmében” – mondta.

A lépés egyben az amerikai intézkedésekkel is összhangba kerül: az USA már 50 százalékos vámot vetett ki az acélra , és az EU most tárgyalni próbál arról, hogy a blokkból az amerikai piacra irányuló export esetében mérsékeljék a vámokat. Stephane Sejourne, az EU ipari biztosa egy zárt ülésen hangsúlyozta, hogy

bár az Unió hisz a nemzetközi kereskedelemben, nem hagyja magát hátrányos helyzetbe sodorni azok által, akik már nem tartják magukat a nemzetközi szabályokhoz.

Az új mechanizmus bevezetése komoly fordulatot jelent az EU acélpolitikájában: a hazai gyártók számára évtizedek óta nem látott védelmet biztosít, miközben a globális kereskedelmi feszültségeket is új szintre emelheti.