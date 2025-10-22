Deviza
Emeletes vonatok száguldhatnak a Csalagúton át kétmilliárd euróból

Hamarosan dupla fedélzetes, azaz emeletes Eurostar vonatok közlekedhetnek a Csatorna-alagúton. Megszületett ugyanis a megállapodás az Eurostar szerelvények flottájának bővítésről, melynek értelmében 2031-től az utasok szolgálatába állnak az új vonatok. Ez hatalmas, 2 milliárd eurós üzletet jelent az Alstomnak.
VG
2025.10.22, 17:57
Frissítve: 2025.10.22, 19:09

A britek növekvő nemzetközi utazási kedve indokolja az emeletes vonatok beszerzését, melyek az Eurostar vállalat flottájában 2031-től szolgálják majd ki az utazóközönséget a Csatorna-alagúton keresztül. A vállalat ezt célzó szerződést írt alá a motorvonatokat gyártó Alstommal, a 2 milliárd eurós (kb. 780 milliárd forintos) gigantikus üzletben legalább 30, legfeljebb 50 szerelvény leszállítását vállalta a cég. Az új járművek 2031-től állhatnak forgalomba, mindegyikükön akár ezer utas is kényelmesen utazhat egy időben – írja az Origo.

2031-től emeletes Eurostar vonatok is közelekednek majd a Csalagúton
Fotó: Eurostar

Növekvő utazási igényt szolgálnak ki az új Eurostar vonatok

A lap idézi az Alstom vezérigazgatóját. Henri Poupart-Lafarge úgy nyilatkozott a brit sajtónak, hogy az elkészülő „új generációs vonatok a nemzetközi közlekedésben az ultragyors sebesség iránti igényt szolgálják ki, egyúttal megjelenítik cégünk vízióját egy fenntartható és versenyképes európai mobilitásról”. A cégvezető jelezte: 

a határokon átnyúló utazási kedv növekedésére gondolva az új szerelvények az Eurostar teljes hálózatán működhetnek majd, a tervek szerint Frankfurtba és Genfbe is közlekedni fognak. 

Az Eurostar többségi tulajdonosa a francia vasúttársaság, az SNCF. A vállalat úgy tervezi, hogy az Eurostar vonatok teljes flottáját a London északkeleti részén található Temple Mills depóban szervizelik majd, ott, ahol jelenleg is karbantartják a vonatokat. Ehhez viszont bővíteni kell a karbantartási bázis kapacitásait, amire 80 millió eurót fordítanak majd. A bővítéssel 350 munkahely jön létre.

Miként a Világgazdaság arról beszámolt, az Eurostarnak nemrég kihívója akadt: a Sir Richard Bransonhoz köthető Virgin Csoport azt tervezi, hogy belép a kötött pályás személyszállításba, és egyenesen ott hívja ki az Eurostart, ahol eddig egyedüli szolgáltatóként volt jelen. Azaz a Csatorna-alagúton át történő személyszállítási szolgáltatásban.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

