Megvakult a Fed, de így is vág: hároméves mélypontra csökkent a jegybanki alapkamat az Egyesült Államokban

A Federal Reserve szerdán 0,25 százalékponttal mérsékelte az irányadó kamatot, reagálva a gyengülő munkaerőpiacra. Ez a jegybank második vágása hat hét alatt, miután az év nagy részében a magas inflációt próbálták megfékezni. Bár az árak még mindig gyorsabban nőnek a kívántnál, a döntéshozók most a munkanélküliség hirtelen emelkedését szeretnék elkerülni.

Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke bejelentette, hogy szerdán negyed százalékponttal csökkentették az amerikai jegybanki alapkamatot, amely a második vágás hat hét alatt / Fotó: Anadolu via AFP

Szerdán a Fed másodszor csökkentette idén az irányadó kamatot a 3,75-4 százalékos sávra, ami három éve a legalacsonyabb.

Ez az első alkalom az 1930-as évek óta, hogy a kamatdöntést hivatalos munkaerőpiaci adatok hiányában hozták meg.

A második kamatvágást nem az inflációs helyzet, hanem a munkaerőpiaci problémák indokolták meg, az elmúlt napokban ugyanis több nagyvállalat is óriási elbocsátásokat jelentett be: az Amazon például 14 ezer, míg a Target közel kétezer munkahelyet szüntet meg.

Ezzel párhuzamosan pedig a szövetségi kormány már több mint százezer dolgozójától vált meg év eleje óta, és további elbocsátások várhatók októberben.

Ha a munkanélküliség tovább nő, a fogyasztói kiadások is lassulhatnak, ami az egész gazdaságra kihat. Ugyanakkor a kiskereskedelmi adatok azt mutatják, hogy jelenleg a fogyasztás egyelőre stabil, részben a tehetősebb réteg vásárlásainak köszönhetően.

Félvakon tapogatózik a Federal Reserve

A kormányzati leállás most tovább bonyolította a helyzetet: sok hivatalos adat, köztük a szeptemberi foglalkoztatottsági jelentés késik, és kérdéses, hogy az októberi adatok mikor állnak majd a jegybanki döntéshozók rendelkezésére . A teljes kép csak akkor rajzolódik ki, ha a kormány újra elkezdi publikálni az adatait, a Fed pedig a munkaerőpiac állapotától függően alakítja a jövőbeni kamatpolitikát.

Ennek is köszönhető, hogy a döntés nem volt teljesen egyhangú, s míg a többség a negyedpontos vágás mellett szavazott, két tag másként gondolta:

Stephen Miran, a Trump-kormány jelöltje, aki a Fedhez csak múlt hónapban csatlakozott, fél százalékpontos csökkentést javasolt, a második egymást követő eltérő szavazatával;

a Kansas City Fed elnöke, Jeffrey Schmid pedig ezzel szemben a kamatok megtartása mellett voksolt.

A kamatdöntéssel párhuzamosan a Fed bejelentette egy másik fontos lépését is: a jegybank lezárja a három éve tartó mérlegcsökkentő programját.

A Fed portfóliója a 2022 közepén elért csúcsán mintegy 9000 milliárd dollárt tett ki, amely mára 6,6 ezermilliárdra zsugorodott. A mérlegcsökkentés során a Fed visszaforgatta a koronavírus-járvány óta a gazdaságba juttatott ösztönzőket. A döntéshozók szerint a mérleg most már közelít a normális szinthez, így a jövőben a kamatpolitika lesz majd a fő irányadó a makrogazdasági célok elérésében.