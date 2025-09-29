A munkaerőpiaci adatok és a kormányzati leállás lehetősége szabja meg a tőzsdék irányát a héten

A héten közzéteendő amerikai munkaerőpiaci adatok létfontosságúak a részvénypiac számára; az ideális az lenne, ha a munkaerőpiac lassulását mutatnák, ami támogatná a további kamatcsökkentéseket, ugyanakkor nem keltene recessziós félelmeket.

Megakaszthatja a részvénypiac raliját a vártnál rosszabb munkaerőpiaci adat / Fotó: AFP

Bár a részvények a múlt héten kissé estek, az amerikai részvényindexek továbbra is közel vannak a történelmi csúcsokhoz, miután egy lendületes rali a S&P 500-at a 2020 óta legjobb harmadik negyedéves teljesítmény felé vitte. Egyes befektetők szerint a rali sebezhetővé teszi a részvényeket bármilyen rossz hírrel szemben. A munkaerőpiaci jelentés közzétételét bonyolítja az a lehetőség, hogy a jövő héten kormányzati leállás következik be az Egyesült Államokban, ami

esetleg azt is jelentheti, hogy a foglalkoztatási adatokat pénteken nem teszik közzé a tervek szerint.

A vonatkozó jogszabály értelmében ugyanis megszűnik a kormányzati szervezetek - így a statisztikai intézmények - finanszírozása is. Az amerikai alkotmány nominálisan határozza meg az ország adósságplafonját, amelyet így időről időre a törvényhozásnak emelnie kell. Ez általában hosszan elnyúló politikai vitát generál az Egyesült Államokban.

A részvénypiac árgus szemekkel figyeli majd a munkaerőpiaci adatot

A munkaerőpiaci adatok megmutatják majd, hogy „a munkaerőpiac egyszerűen csak átmeneti gyengélkedést tapasztal-e” – kommentálta a helyzetet a Reutersnek Mark Luschini, a Janney Montgomery Scott vezető befektetési stratégája. „Senki sem számít itt kiugró számokra” – tette hozzá Luschini.

Ugyanakkor, ha negatív adat érkezne, az megerősítené a gyanút, hogy a munkaerőpiac talán túl gyorsan romlik, ami nyilvánvalóan felveti a kérdést: valóban egy lehetséges recesszió küszöbén állunk-e?

A Reuters közgazdászok körében végzett felmérése szerint a jelentés azt mutatja majd, hogy a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak száma

szeptemberben 39 ezerrel nőtt,

az előző havi 22 ezres bővülést követően.

A munkanélküliségi ráta várhatóan 4,3 százalék lesz.

A Federal Reserve ebben a hónapban idén először csökkentett kamatot a munkaerőpiaci nehézségek jelei miatt.

A jegybank várhatóan újabb, negyed százalékpontos vágást hajt végre következő, október végi ülésén, és talán még egyet az év utolsó, decemberi ülésén.

A monetáris lazításra vonatkozó várakozások segítették a legutóbbi emelkedést, amely során az S&P 500 az elmúlt három hónapban 25 alkalommal zárt rekord szinten.