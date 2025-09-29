Deviza
EUR/HUF390.93 -0.16% USD/HUF333.22 -0.4% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF418.76 -0.17% PLN/HUF91.63 -0.1% RON/HUF76.99 -0.14% CZK/HUF16.1 -0.07% EUR/HUF390.93 -0.16% USD/HUF333.22 -0.4% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF418.76 -0.17% PLN/HUF91.63 -0.1% RON/HUF76.99 -0.14% CZK/HUF16.1 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
részvénypiac
amerikai munkaerőpiac
Fed
amerikai gazdaság
Jerome Powell

A munkaerőpiaci adatok és a kormányzati leállás lehetősége szabja meg a tőzsdék irányát a héten

Kulcsfontosságú makroadat érkezik a héten; az amerikai munkaerőpiac várhatóan lanyhul, de a vártnál gyengébb adattól megriadhatnak a befektetők. A részvénypiac idegeit az amerikai kormányzati leállás lehetősége is borzolja.
D. GY.
2025.09.29., 05:51

A héten közzéteendő amerikai munkaerőpiaci adatok létfontosságúak a részvénypiac számára; az ideális az lenne, ha a munkaerőpiac lassulását mutatnák, ami támogatná a további kamatcsökkentéseket, ugyanakkor nem keltene recessziós félelmeket.

részvénypiac
Megakaszthatja a részvénypiac raliját a vártnál rosszabb munkaerőpiaci adat / Fotó: AFP

Bár a részvények a múlt héten kissé estek, az amerikai részvényindexek továbbra is közel vannak a történelmi csúcsokhoz, miután egy lendületes rali a S&P 500-at a 2020 óta legjobb harmadik negyedéves teljesítmény felé vitte. Egyes befektetők szerint a rali sebezhetővé teszi a részvényeket bármilyen rossz hírrel szemben. A munkaerőpiaci jelentés közzétételét bonyolítja az a lehetőség, hogy a jövő héten kormányzati leállás következik be az Egyesült Államokban, ami 

esetleg azt is jelentheti, hogy a foglalkoztatási adatokat pénteken nem teszik közzé a tervek szerint. 

A vonatkozó jogszabály értelmében ugyanis megszűnik a kormányzati szervezetek - így a statisztikai intézmények - finanszírozása is. Az amerikai alkotmány nominálisan határozza meg az ország adósságplafonját, amelyet így időről időre a törvényhozásnak emelnie kell. Ez általában hosszan elnyúló politikai vitát generál az Egyesült Államokban. 

A részvénypiac árgus szemekkel figyeli majd a munkaerőpiaci adatot

A munkaerőpiaci adatok megmutatják majd, hogy „a munkaerőpiac egyszerűen csak átmeneti gyengélkedést tapasztal-e” – kommentálta a helyzetet a Reutersnek Mark Luschini, a Janney Montgomery Scott vezető befektetési stratégája. „Senki sem számít itt kiugró számokra” – tette hozzá Luschini. 

Ugyanakkor, ha negatív adat érkezne, az megerősítené a gyanút, hogy a munkaerőpiac talán túl gyorsan romlik, ami nyilvánvalóan felveti a kérdést: valóban egy lehetséges recesszió küszöbén állunk-e?

 - tette hozzá.

A Reuters közgazdászok körében végzett felmérése szerint a jelentés azt mutatja majd, hogy a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak száma 

  • szeptemberben 39 ezerrel nőtt, 
  • az előző havi 22 ezres bővülést követően. 
  • A munkanélküliségi ráta várhatóan 4,3 százalék lesz.

A Federal Reserve ebben a hónapban idén először csökkentett kamatot a munkaerőpiaci nehézségek jelei miatt. 

A jegybank várhatóan újabb, negyed százalékpontos vágást hajt végre következő, október végi ülésén, és talán még egyet az év utolsó, decemberi ülésén.

A monetáris lazításra vonatkozó várakozások segítették a legutóbbi emelkedést, amely során az S&P 500 az elmúlt három hónapban 25 alkalommal zárt rekord szinten.

Kockázat az amerikai kormányzat leállása is

Mivel azonban az infláció továbbra is magas, a befektetők attól tartanak, hogy egy erős foglalkoztatási jelentés arra késztetheti a Fedet, hogy lassítsa a csökkentések ütemét. A Fed 2022 márciusa és 2023 júliusa között emelte a kamatokat az infláció megfékezésére.

Jerome Powell, a Fed elnöke a héten azt mondta, hogy a rövid távú inflációs kockázatok „inkább felfelé mutatnak”, és a jegybank előtt „kihívásokkal teli helyzet” áll.

A jövő heti munkaerőpiaci adatok előtt a Kongresszusban a demokratáknak és republikánusoknak meg kellene állapodniuk a kormány finanszírozásáról, hogy elkerüljék a részleges leállást. Bár a befektetők eddig hajlamosak voltak figyelmen kívül hagyni a korábbi leállásokat, ezúttal nagyobb feszültséget kelthet a piacokon. 

Az egyik tényező a magas részvényértékeltség: az S&P 500 most sorozatban a harmadik évben érhet el kétszámjegyű százalékos nyereséget.

Az index jelenleg a következő 12 hónapra várt eredményeinek 22,8-szorosán forog az LSEG Datastream adatai szerint. Ez közel van az elmúlt öt év legmagasabb szintjéhez, és jóval meghaladja a tízéves, 18,7-es átlagot. „Az értékeltség szélsőséges szinten van” – mondta Norton. – „Ez alacsony immunrendszert jelent bármiféle kockázattal szemben, ami felmerülhet.”

Kapcsolódó

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
amerikai munkaerőpiac

A munkaerőpiaci adatok és a kormányzati leállás lehetősége szabja meg a tőzsdék irányát a héten

Kulcsfontosságú makroadat érkezik a héten; az amerikai munkaerőpiac várhatóan lanyhul, de a vártnál gyengébb adattól megriadhatnak a befektetők.
6 perc
vasút

Balatoni körvasút: idén már szerződéseket írnak alá – itt tart most az óriási beruházás

Évek óta húzódik a Balaton egyik legfontosabb beruházása. A balatoni körvasút nem csupán pár kilométernyi új vasútipályával valósulna meg.
7 perc
OpenAI

Sam Altman elárulta, mire lesz képes a mesterséges intelligencia a közeljövőben

Az OpenAI vezetője nemcsak a MI jövőjéről, de arról is beszélt, hogy hibázott a cége.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu